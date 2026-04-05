Por qué Jesús “es un modelo para subvertir una sociedad”

La mirada de Da Vinci sobre Jesús en el “Salvator Mundi”, pintado entre 1499 y 1510 en óleo sobre madera. (Fragmento)

“Creo que el modo de proceder políticamente de Jesús sigue siendo un modelo para cualquier movimiento que se proponga subvertir una sociedad”, dice, sin tapujos, el escritor argentino Gonzalo Garcés. “Es un modelo revolucionario”, sostiene.

Garcés acaba de publicar Los relatos bíblicos, un libro que va del Génesis al Apocalipsis y en el que narra y analiza episodios fundamentales de un libro central en la formación de la cultura de Occidente.

En una entrevista reciente con Infobae, el escritor decía que la Biblia es un libro duro, sin concesiones, que muestra que a veces hay que hacer canalladas para alcanzar grandes objetivos. Ahora da su mirada sobre la figura de Jesús. ¿Por qué revolucionario?

“Porque llama a dividir a las familias. Jesús dice: ‘He venido a traer la discordia entre el padre y el hijo, la madre y la hija, el hermano y el hermano’. Por el llamado a no trabajar, a no invertir para mañana. Por el llamado a dejarlo todo y esperar la revolución, que en las palabras de Jesús, en los términos de la época, es el juicio final”.

Esto, dice Garcés, funcionó. “Tanto es así que vos encontrás palabras o paráfrasis muy cercanas de Jesús en los jacobinos franceses, las encontrás en Lenin y en Trotsky, que si algo no eran en que-- en principios cristianos. Las encontrás también en la contracultura de los años 60, que fue una época inconscientemente cristiana, llena de iconografía y de lenguaje revolucionario cristiano. Andá a escuchar una de las canciones emblemáticas de Bob Dylan, que se llama Los tiempos están cambiando, y dice literalmente: “Los últimos serán los primeros. El que es lento ahora será rápido después. Los tiempos están cambiando”.

El Cristo amarillo, Paul Gauguin, 1889

-Estuvo Jesucristo Superstar.

-Por supuesto. Y por algo, cuando John Lennon empieza a hacer su campaña contra la guerra de Vietnam, se deja el pelo con raya al medio, con una barba crística, se viste de blanco... Yo no estoy diciendo que conscientemente trataba de imitar a Cristo. Pero es como si algo en nosotros, en nuestra mentalidad occidental, nos dijera: “Si vos querés dar vuelta una sociedad como una media, hablá así, tené este aspecto”.

-¿Hubo un Jesús histórico, real, o es un relato?

-Yo creo que hubo un Jesús histórico, que fue un rabino carismático que lideró un movimiento de revuelta pacífica contra la ocupación romana. Y me parece que hay muchos indicios de una personalidad en la que tiene que estar basado el relato. O sea, no creo ni por un segundo que la figura de Jesús sea pura invención, pero está trabajada por teología de Pablo, de los padres de la Iglesia, que le añaden otras capas de significado.

-¿Lo adaptan? ¿A qué?

-Sólo quiero decir que toda la historicidad de Jesús, que muchas veces no coincide con lo que lees en los Evangelios, para mí no quita nada a la densidad filosófica o metafísica de la figura de Jesús. Lo que es cierto en las enseñanzas de Jesús sigue siendo cierto aunque no haya nacido en Belén, aunque los Evangelios, como está más que demostrado, hayan sido retocados y se les hayan añadido episodios a lo largo de los siglos. Y aunque la figura de la Virgen María sea un error de traducción.

-¿Cómo que la Virgen María es un error de traducción?

-Originalmente en los libros proféticos decía que “una muchacha dará a luz al Mesías”. Y la palabra hebrea para “muchacha” es almá, que significa una mujer joven, no necesariamente una virgen. Hay otra palabra para “virgen” que es “betulá”. Entonces, está claro que querían decir “muchacha”. Si hubieran querido decir “virgen”, habrían dicho “betulá”. Y cuando se traduce el texto al griego, ponen partenos, que significa “virgen”. Eso tal vez tenga que ver con el hecho de que eran griegos y estaban inmersos en un imaginario donde abundaban los dioses que se apareaban con mujeres mortales, vírgenes. Entonces, para un griego pagano, de algún modo sonaba natural que el Mesías, el hijo de Dios, hubiese nacido de una virgen. Pero eso es parte de la cultura griega.

"Los relatos bíblicos", de Gonzalo Garcés.

-Me hablaste del Jesús revolucionario. ¿Hay otro aspecto, otra interpretación de la figura de Jesús que hoy prevalezca?

-Hay algo más interior para mí y que viene muy a cuento en esta época, en la que fracasar, sufrir o incluso sentir insatisfacción o padecer desamor, una amistad que se rompe, traición, son cosas que tienden a no decirse, porque en la estúpida cultura de Instagram, todo tiene que ser genial y todos somos felices y todos vemos lo positivo y si pasa algo nos tropezamos y seguimos. Entonces hay un ocultamiento del dolor. Y si hay algo que es profundamente, brutalmente sabio, increíblemente profundo en el cristianismo, es la conciencia de que el dolor es inevitable. Vos podés tener la mejor pareja del mundo, te puede ir bien, podés estar sano, pero no vas a zafar de los dolores inevitables de la vida, porque la existencia humana está sujeta al dolor.

-En el final de Jesús hay un dolor tremendo.

-Vos podés tomar la historia de la crucifixión en un plano simbólico y decir que lo que hace Jesús es asumir la cruz de la vida, la parte inevitable de sufrimiento, sin rencor, sin maldecir la existencia y manteniendo una actitud de generosidad y amor ante la vida. Y eso es un modelo absoluto. Incluso si no crees en el más allá, en el paraíso, si no crees en los dogmas cristianos, el modelo de comportamiento de Jesús al cargar la cruz es un modelo de supervivencia psíquica frente al dolor. Y, en ese sentido, es una herramienta poderosísima. No soy el único que piensa esto. Tolstoi pensaba que había que reescribir los Evangelios sacando todos los milagros, porque le parecían superstición, y dejar solamente las enseñanzas y el acto de cargar la cruz.

"La resurrección", un cuadro pintado por Piero della Francesca en 1460.

-Te interesa lo humano

-Si el objetivo de los Evangelios fuera convencerte de que Jesús resucitó, Jesús resucitaría sin dejar lugar a dudas. Y es mucho lo que hay en juego. San Pablo en las epístolas dice: “Si Jesús no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe y vana es nuestra prédica”. O sea, ahí se juega todo, todo. Entonces, con tantas fichas en juego, Jesús tendría que resucitar con bombo y platillos y sin dejar lugar a dudas. Pero no pasa eso. En el evangelio de Juan, Jesús ha muerto y los discípulos salen a pescar y no pescan nada. Entonces ven a un extraño en la orilla que les dice: “Hijitos, ¿tienen algo para comer?” Y no te lo describe, no te dice si es viejo o joven, pero como dice “hijitos”, uno puede pensar que es un anciano, tal vez un mendigo anciano, y que no se parece en nada a Jesús. Entonces les dice: “Prueben a tirar la red de ese otro lado”. La tiran, la sacan llena de peces y ahí es cuando se miran entre ellos en la barca y dicen: “Es él, es el maestro”. Y se convencen de que es Jesús. Van hacia la orilla, comen con él y todos se miran unos a otros sin atreverse a decir lo que todos están pensando, que Jesús, el maestro, el Mesías, ha resucitado. ¿Qué les costaba decir que lo reconocieron? Puesto así, contado así, el Evangelio te deja dudar si Jesús resucitó o si los discípulos, como pasa tantas veces cuando vos estás en duelo, tal vez creyeron reconocer en otro hombre a Jesús. Hay una manera psicológica de entenderlo, hay una manera religiosa y hay una manera política de entenderlo. Y es que en cada persona que practica la caridad, en cada persona que comparte su pan, revive el espíritu y el modelo de Jesús. Y esa es una forma política. Entonces, los Evangelios, igual que todo el resto de la Biblia, son textos no dogmáticos, son textos que dejan preguntas abiertas. Lo dogmático habrá venido después en las iglesias y las sinagogas, pero la Biblia todo es preguntas, ambigüedad y aventura. ¿Puedo decir algo más?

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-Claro.

-Tengo una teoría que es un poco herética. Jesús a veces se porta como un loco. Y, para colmo, acaba de leer un texto, que son las profecías de Elías y dice: “Esas profecías se cumplieron, soy yo”. Lo cual es herético, es como si yo fuera un católico y este domingo voy a la iglesia, a misa, escucho la misa y de repente el verdulero de la esquina se levanta y dice: “Yo soy Jesús”. Es igual de chocante. Y entonces hace eso y encima se niega a hacer milagros. ¿Qué más? Todo el tiempo tiene citas en la boca. Se nota que leyó y releyó y releyó las antiguas profecías. Cuando entra en Jerusalén se produce una situación que es casi de comedia, porque no tienen un burro. Pero Jesús les dice que tiene que entrar a lomo de un burro y de ninguna otra manera, ni a caballo, ni en camello, ni a pie, tiene que entrar a lomo de un burro. ¿Por qué? Porque está escrito en las antiguas profecías que el Mesías entrará a Jerusalén a lomos de un burro. Cuando predica junto al mar es porque eso también está escrito. Incluso cuando lo crucifican, las famosas palabras “Eli, Eli, ¿lama sabactani?”-- Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado?, no son de él, son uno de los salmos. Entonces, yo pensaba: ¿a quién me hace acordar? Alguien que todo el tiempo actúa para recrear lo que leyó, todo el tiempo está citando lo que leyó...

El escritor argentino Gonzalo Garcés visitó el Santo Sepulcro, en Jerusalén,

-El Quijote.

-Es el Quijote, el hombre que actúa porque leyó. Y claro, ningún católico y ningún padre de la Iglesia dijo nunca que Jesús fuera un loco. Pero la literatura tiene esto de mágico, que no necesitas que te digan las cosas con todas las palabras para sentirlas. Y yo creo que, dramáticamente, uno al leer los Evangelios siente que Jesús se comporta como el Quijote, que se comporta como un loco que se cree el Mesías. Y eso, en lugar de ser decepcionante, en lugar de alejarte de la historia, te la vuelve mucho más cercana y mucho más creíble. A veces creo que la enseñanza cristiana más profunda de todas es que vos podés tratar de encarnar el más alto ideal, llamalo ser el Hijo de Dios, porque te empecinás en hacerlo. Y eso es lo más alto que podés hacer en esta vida.