Soledad Fandiño contó el rotundo cambio que logró en su vida gracias a una nueva actividad: “Me tengo que salvar sola”

Soledad Fandiño habló sobre su nueva etapa como profesora de pilates

En las últimas horas, Soledad Fandiño captó la atención de sus seguidores en redes sociales al abrir la puerta de su intimidad y relatar el cambio de vida que enfrenta. La actriz y modelo decidió dar un nuevo paso en su vida para dedicarse al pilates y al bienestar, en una transformación motivada por un difícil período personal.

Todo comenzó cuando la influencer se pronunció en su perfil a través de un video de cara a sus millones de seguidores. “Les cuento un poco de por qué elegí hacer el certificado de Pilates y sculpt”, fue el título que eligió para describir la temática del video. Acto seguido, la joven comenzó a relatar cómo transformó su vida tras atravesar una crisis marcada por problemas de salud mental y desánimo.

“Me certifiqué de instructora de pilates y Sculpt, y les voy a contar por qué pilates y Sculpt, cuáles son las razones. Yo había empezado el certificado de yoga, hice el certificado, me encantó, pero después vinieron cosas de la vida, temas de salud”, comenzó diciendo frente a la cámara.

En ese contexto, la influencer relató cómo optó por volcarse al bienestar y, tras un descubrimiento casual del pilates, encontró una vía de recuperación personal que la llevó a profesionalizarse como instructora, con el objetivo de ayudar a otras mujeres. “La verdad es que mi estado mental no ayudaba. No tenía ganas de ver a la gente, no tenía ganas de salir, menos ganas de entrenar, como me había dicho mi médico que tenía que hacer. Le dije: “Bueno, basta, Soledad, nadie te va a venir a salvar. Me tengo que salvar sola”. Aries, voy para adelante, siempre arriba, pero esta vez se me estaba complicando bastante. Pero la fuerza la tengo, la actitud la tengo", explicó.

La reconocida actriz Soledad Fandiño se dedica con entusiasmo a su clase de Pilates Sculpt, compartiendo un momento de concentración y ejercicio en un ambiente grupal.

En el momento más delicado de su recorrido, Soledad Fandiño relató que sintió una profunda “desconexión” consigo misma. La falta de motivación llegaba a extremos que afectaron hasta sus rutinas básicas. La suma de esos malestares derivó en una rutina de aislamiento y desmotivación. Ese período la llevó a tomar distancia de su antigua vida y a buscar un sentido distinto para la recuperación.

En un punto de inflexión, la actriz decidió asumir el control de su recuperación. Fue en ese camino de búsqueda donde el pilates apareció casi por azar como un recurso vital. Empezó a practicarlo a diario y notó una mejoría inmediata en su estado de ánimo.

“Me dije a mí misma: “Yo a partir de ahora salgo de esta casa, empiezo a mover, empiezo a salir a caminar, empiezo a hablar con la gente”. Y ahí es cuando descubro pilates y empiezo a ir a Mat Pilates, que es pilates, que lo hacés en un mat como de yoga. Y me empiezo a sentir mejor y mejor, y mejor. Empecé a ir mucho a pilates, o sea, todos los días, a veces dos veces por día. Me voy al otro extremo. Me encantó y me estaba haciendo sentir muy bien”, recordó.

Soledad Fandiño posa felizmente con sus compañeras de Pilates Sculpt después de una energizante sesión de ejercicio en el estudio.

El cambio más profundo, según Fandiño, no solo fue físico, sino también mental y emocional. “Se lo tengo que pasar a mis amigas, se lo tengo que pasar a mi tía, se lo tengo que pasar a la gente. O sea, esto hace bien. Esto me cambió no solamente el físico, sino que me cambió mi cabeza. O sea, me volví a sentir fuerte, pero fuerte... o sea, yo puedo lograr cosas, yo puedo hacer esto con actitud nuevamente. Y eso es lo que yo necesitaba. Estaba trapo de piso”, explicó, haciendo hincapié en el impacto transformador del bienestar en su vida.

Convencida de esta transformación, decidió especializarse en el método sculpt y pilates. La intención era compartir los beneficios experimentados y transmitir la capacidad de estas técnicas para mejorar la salud mental y la actitud ante las dificultades cotidianas.

Para cerrar, la influencer comentó la conclusión a la que llegó y compartió un mensaje hacia su comunidad: “Por eso es que yo decidí hacer el certificado de pilates. Me metí, aprendí todos los movimientos clásicos de pilates, aprendí de Sculpt. Lo que realmente quiero es pasárselo a ustedes, que te puede hacer muy bien, te puede transformar, te puede ayudar, te puede dar esa fuerza que estabas necesitando. A ir para adelante, chicas, porque de verdad, si nadie te viene a salvar, por lo menos nos ayudamos entre nosotras”.

La determinación de Fandiño representa una apuesta por el bienestar integral y el empoderamiento femenino. Sostiene que el verdadero cambio se inicia de manera individual, pero cobra mayor fuerza al sumar la compañía de otras mujeres.