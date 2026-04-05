Teleshow

Soledad Fandiño contó el rotundo cambio que logró en su vida gracias a una nueva actividad: “Me tengo que salvar sola”

A partir de nuevos hábitos, logró una transformación que apunta a inspirar y fortalecer a quienes buscan redefinir sus motivaciones

Guardar

Soledad Fandiño habló sobre su nueva etapa como profesora de pilates

En las últimas horas, Soledad Fandiño captó la atención de sus seguidores en redes sociales al abrir la puerta de su intimidad y relatar el cambio de vida que enfrenta. La actriz y modelo decidió dar un nuevo paso en su vida para dedicarse al pilates y al bienestar, en una transformación motivada por un difícil período personal.

Todo comenzó cuando la influencer se pronunció en su perfil a través de un video de cara a sus millones de seguidores. “Les cuento un poco de por qué elegí hacer el certificado de Pilates y sculpt”, fue el título que eligió para describir la temática del video. Acto seguido, la joven comenzó a relatar cómo transformó su vida tras atravesar una crisis marcada por problemas de salud mental y desánimo.

“Me certifiqué de instructora de pilates y Sculpt, y les voy a contar por qué pilates y Sculpt, cuáles son las razones. Yo había empezado el certificado de yoga, hice el certificado, me encantó, pero después vinieron cosas de la vida, temas de salud”, comenzó diciendo frente a la cámara.

En ese contexto, la influencer relató cómo optó por volcarse al bienestar y, tras un descubrimiento casual del pilates, encontró una vía de recuperación personal que la llevó a profesionalizarse como instructora, con el objetivo de ayudar a otras mujeres. “La verdad es que mi estado mental no ayudaba. No tenía ganas de ver a la gente, no tenía ganas de salir, menos ganas de entrenar, como me había dicho mi médico que tenía que hacer. Le dije: “Bueno, basta, Soledad, nadie te va a venir a salvar. Me tengo que salvar sola”. Aries, voy para adelante, siempre arriba, pero esta vez se me estaba complicando bastante. Pero la fuerza la tengo, la actitud la tengo", explicó.

Varias personas, mayormente mujeres, realizan ejercicios de piso con las piernas en alto en una clase de Pilates o Sculpt en un estudio bien iluminado, con una barra de ballet visible
La reconocida actriz Soledad Fandiño se dedica con entusiasmo a su clase de Pilates Sculpt, compartiendo un momento de concentración y ejercicio en un ambiente grupal.

En el momento más delicado de su recorrido, Soledad Fandiño relató que sintió una profunda “desconexión” consigo misma. La falta de motivación llegaba a extremos que afectaron hasta sus rutinas básicas. La suma de esos malestares derivó en una rutina de aislamiento y desmotivación. Ese período la llevó a tomar distancia de su antigua vida y a buscar un sentido distinto para la recuperación.

En un punto de inflexión, la actriz decidió asumir el control de su recuperación. Fue en ese camino de búsqueda donde el pilates apareció casi por azar como un recurso vital. Empezó a practicarlo a diario y notó una mejoría inmediata en su estado de ánimo.

“Me dije a mí misma: “Yo a partir de ahora salgo de esta casa, empiezo a mover, empiezo a salir a caminar, empiezo a hablar con la gente”. Y ahí es cuando descubro pilates y empiezo a ir a Mat Pilates, que es pilates, que lo hacés en un mat como de yoga. Y me empiezo a sentir mejor y mejor, y mejor. Empecé a ir mucho a pilates, o sea, todos los días, a veces dos veces por día. Me voy al otro extremo. Me encantó y me estaba haciendo sentir muy bien”, recordó.

Seis mujeres sonrientes en ropa deportiva posan en un estudio de Pilates con espejos y una barra de ballet al fondo. Una mujer toma la selfie
Soledad Fandiño posa felizmente con sus compañeras de Pilates Sculpt después de una energizante sesión de ejercicio en el estudio.

El cambio más profundo, según Fandiño, no solo fue físico, sino también mental y emocional. “Se lo tengo que pasar a mis amigas, se lo tengo que pasar a mi tía, se lo tengo que pasar a la gente. O sea, esto hace bien. Esto me cambió no solamente el físico, sino que me cambió mi cabeza. O sea, me volví a sentir fuerte, pero fuerte... o sea, yo puedo lograr cosas, yo puedo hacer esto con actitud nuevamente. Y eso es lo que yo necesitaba. Estaba trapo de piso”, explicó, haciendo hincapié en el impacto transformador del bienestar en su vida.

Convencida de esta transformación, decidió especializarse en el método sculpt y pilates. La intención era compartir los beneficios experimentados y transmitir la capacidad de estas técnicas para mejorar la salud mental y la actitud ante las dificultades cotidianas.

Para cerrar, la influencer comentó la conclusión a la que llegó y compartió un mensaje hacia su comunidad: “Por eso es que yo decidí hacer el certificado de pilates. Me metí, aprendí todos los movimientos clásicos de pilates, aprendí de Sculpt. Lo que realmente quiero es pasárselo a ustedes, que te puede hacer muy bien, te puede transformar, te puede ayudar, te puede dar esa fuerza que estabas necesitando. A ir para adelante, chicas, porque de verdad, si nadie te viene a salvar, por lo menos nos ayudamos entre nosotras”.

La determinación de Fandiño representa una apuesta por el bienestar integral y el empoderamiento femenino. Sostiene que el verdadero cambio se inicia de manera individual, pero cobra mayor fuerza al sumar la compañía de otras mujeres.

Temas Relacionados

PilatesSoledad Fandino

Últimas Noticias

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

En la cena de nominados se vivió un tensísimo momento cuando la exvedette encaró a la actriz y terminó mencionando al ídolo del futbol por un particular motivo. El video

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La feroz pelea cruzó todos los límites, terminó con agresiones inesperadas y provocó la intervención directa de GH con una de las penalidades más severas del reality

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La actriz habló con sus seguidores por el inconveniente que tuvo en Italia, luego del nacimiento de Gia, su primera nieta

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

En una charla en el programa de Mirtha Legrand, la conductora sorprendió contando la decisión de sus hijos mellizos, mostrando su perfil bajo y su particular manera de celebrar

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

La periodista confirmó en Infama su relación con un hombre ajeno al mundo del espectáculo. Su palabra

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní