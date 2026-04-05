El nuevo mapa del mercado automotor: solo una tercera parte de los 0 km que se venden son Industria Argentina

La industria automotriz argentina abastece solo el 35% del mercado local. El resto son importados con un 41% de Brasil.

El proceso de transformación del parque automotor argentino sigue dando pasos en la misma dirección que se tomó desde enero de 2024, cuando se liberaron todas las trabas para la importación de vehículos como primera medida, antes de aplicar otras medidas complementarias como reducir los plazos de pago al exterior, eliminar el impuesto PAIS y el impuesto interno o impuesto al lujo.

El mapa de la combinación de autos nacionales e importados, pasó entonces de tener casi un 70% de autos producidos localmente en algunos meses de 2023, a una proporción actual del 35%, es decir exactamente la mitad.

Sin embargo, el estudio debe ir mucho más allá de los porcentajes de nacionales e importados únicamente. Hay dos distinciones que hacer para que la muestra sea un reflejo de la realidad con un nivel de detalle que permita entender desde donde se partió, el recorrido actual (que fue cambiando en solo cuatro años), y el camino que queda por delante, especialmente si la industria automotriz argentina pretende recuperar la caída de producción actual que es del 30% interanual.

La primera distinción es entre importados brasileños e importados de otros países de origen, porque Argentina y Brasil no solo son los principales compradores el uno para el otro, sino porque las terminales automotrices locales dividen estratégicamente el mayor volumen de unidades entre las plantas de ambos países, complementándose productos en ambas direcciones.

La gráfica ilustra la evolución del mercado automotor argentino entre 2023 y 2026, mostrando el crecimiento de vehículos de origen brasileño y de otras importaciones, según datos de la DNRPA. (ACARA)

Tomando como referencia el mismo mes de marzo para evaluar el cambio de escenarios, en 2023, con las restricciones que había para poder importar, de un total de 36% del mercado que pertenecía a autos importados, el 28% venían de Brasil y sólo el 8% quedaba para el resto del mundo.

Un año más tarde, en 2024, con las medidas económicas que paralizaron la economía en el primer trimestre del año, y con los Bonos Bopreal recientemente lanzados al mercado, la situación varió poco porque las terminales todavía estaban resolviendo la coyuntura. Entonces, el mix mostraba a la industria argentina todavía con el 62%, la brasileña que crecía apenas al 29% y los importados subían al 9%.

Pero en 2025, con todas las medidas complementarias y un crecimiento de las ventas que al final del primer trimestre estaba en el 70% interanual, el panorama fue completamente opuesto. Fue entonces cuando la industria argentina se hundió hasta el 47% mientras los autos brasileños alcanzaban el 45%, dejando un 8% otra vez para el resto del mundo.

Sin embargo, desde mediados del año pasado las cosas volvieron a cambiar. Entró en juego China como nuevo proveedor de relevancia de autos para el mercado local, y tanto Argentina como Brasil perdieron, aunque más la industria local, que se desplomó 12 puntos para tener solo el 35% del mercado, mientras la importación desde Brasil cayó del 45 al 41%, y los autos provenientes de otros mercados, pero especialmente chinos, pasaron de un 8% a un 24%.

Hoy, con los números del primer trimestre completos, en Argentina se vendieron 148.653 autos, de los cuales 61.373 son brasileños, 52.777 son nacionales y los chinos alcanzan los 18.753, lo que representa un 12,6%, es decir que la mitad de los autos importados que llegan desde otros países que no sea Brasil, vienen de China.

No solo a nivel de exportación se destacan las pick-up nacionales. En el mercado local también porque son el 18% del total y los autos argentinos llegan al 16%

Se venden más pick-up que autos y SUV

Pero hay otra diferenciación que hacer en el mix de autos nacionales o importados, y esa es la de los vehículos de uso particular como los sedanes, hatchback y SUV por un lado, y los utilitarios por el otro, que aunque mayormente son las pick-ups, también incluyen vans y furgones.

Y aquí es donde está la respuesta al cambio industrial de Argentina, porque de un total de 106.456 unidades patentadas entre autos y SUV, solo el 23% son de fabricación nacional, el 47% son brasileños, y el 16% son chinos.

Pero si la misma cuenta se hace en los vehículos utilitarios livianos el resultado es completamente opuesto. La muestra del mercado es de 42.197 unidades entre enero y marzo, y además de las pick-up nacionales se deben contar los furgones chicos como Renault Kangoo, Peugeot Partner y Citroën Berlingo y las vans más grandes como es la producción de Mercedes-Benz Sprinter.

En esta categoría de automóviles, la industria argentina tiene el 65,7% del mercado; los autos brasileños llegan al 25%, y el tercer país no es China, sino la suma de Tailandia, Corea, Estados Unidos y Europa, con un 3%, luego México con un 2,8% y recién entones China con un 2,2%.