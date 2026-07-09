El Centro de Mediación y Arbitraje salvadoreño renueva su Consejo Directivo y refuerza la confianza en el clima de negocios

La renovación del Consejo Directivo del Centro de Mediación y Arbitraje de Camarasal refuerza la seguridad jurídica y la agilidad en la resolución de disputas comerciales en El Salvador. (Foto cortesía Camarasal)

La renovación del Consejo Directivo del Centro de Mediación y Arbitraje (CMA) de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) marca un nuevo paso en el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la agilidad en la resolución de disputas comerciales, elementos esenciales para la competitividad económica del país.

La ceremonia de juramentación, fue celebrada en San Salvador, reunió a representantes del sector público, privado e institucional, con el objetivo de respaldar un entorno más favorable para los negocios.

El Centro de Mediación y Arbitraje funciona como un mecanismo especializado que ofrece a empresas, inversionistas y particulares una vía alternativa a los procesos judiciales tradicionales. Su misión es resolver controversias de manera eficiente, técnica y transparente, lo cual representa un factor determinante para la atracción de capital, la seguridad en las transacciones o la consolidación de alianzas comerciales.

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El órgano directivo del CMA es responsable de la supervisión, el diseño de políticas y la garantía de imparcialidad en los procedimientos.

En el acto de toma de posesión, la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, afirmó: “El Centro de Mediación y Arbitraje representa el compromiso de Camarasal con el fortalecimiento de la confianza empresarial y con la promoción de mecanismos modernos y especializados para la solución de controversias”.

Esta declaración subraya la relevancia del CMA como instrumento para la reducción de riesgos y el estímulo de inversiones en El Salvador.

El Centro de Mediación y Arbitraje de Camarasal ofrece a empresas, inversionistas y particulares una vía alternativa a los procesos judiciales para resolver controversias comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia incluyó también la entrega de reconocimientos a los miembros salientes del Consejo Directivo 2024-2026, quienes contribuyeron al desarrollo y consolidación del arbitraje así como la mediación, herramientas clave para la sostenibilidad económica.

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La continuidad institucional y la profesionalización de los procesos han permitido al CMA posicionarse como un referente en la administración de conflictos comerciales.

El nuevo Consejo Directivo quedó integrado por:

Walter Alexander López Navas como presidente

Juan Carlos Otaegui como vicepresidente

Fidel Chávez Mena, Julio Tito Mancía Arrué y José Ismael Alemán Navas, concejales.

El equipo se completa con Raúl José Díaz Ventura (presidente suplente), Jenniffer Giovanna Vega Hércules (vicepresidenta suplente), Reynaldo Herrera, María Eugenia Portillo y Nathania García Prieto (concejales suplentes). La juramentación fue encabezada por la presidenta de Camarasal, de acuerdo con los reglamentos internos.

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El Centro de Mediación y Arbitraje de Camarasal ha desempeñado un papel relevante en la consolidación de un clima de negocios más confiable, gracias a la aplicación de estándares internacionales y la adaptación a las demandas del sector empresarial.

Su labor favorece la reducción de costos y tiempos para las partes involucradas en disputas comerciales, facilitando la continuidad operativa y la estabilidad del mercado.

El Centro de Mediación y Arbitraje de Camarasal aplica estándares internacionales que reducen costos y tiempos en disputas comerciales y favorecen la continuidad operativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de Camarasal en organismos internacionales como la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO), las Cámaras Latinas en USA (CAMACOL), la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, así como en instancias nacionales como la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador (CIFACIL), refuerza su capacidad de incidencia y cooperación en favor del crecimiento económico.

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La integración del nuevo Consejo Directivo del CMA de Camarasal constituye una apuesta por la modernización y la eficiencia en la resolución de conflictos, factores que inciden directamente en la confianza del sector empresarial y en la promoción del desarrollo económico en El Salvador.