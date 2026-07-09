La FAO impulsa proyecto para restaurar ecosistemas en El Salvador

El sector del Río Sapo, en Arambala, Morazán, es uno de los focos del proyecto CORDEM por su valor ambiental y su biodiversidad./ (FAO El Salvador)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) refuerza su presencia en El Salvador mediante la puesta en marcha del proyecto CORDEM, una iniciativa que busca restaurar ecosistemas degradados y fomentar la conservación de recursos naturales en zonas estratégicas del país. En ese sentido, impulsó una jornada de reforestación en el sector del Río Sapo, en Morazán.

De acuerdo con la FAO, el proyecto cuenta con el respaldo financiero de la Embajada de Canadá y la colaboración del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), así como autoridades locales y comunitarias.

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Uno de los principales focos del programa es el sector del Río Sapo, ubicado en el distrito de Arambala, departamento de Morazán. En una jornadas recientes, la FAO coordinó junto a la municipalidad local una reforestación masiva que involucró a instituciones como la Embajada de Canadá, las Unidades Ambientales, la Gobernación Departamental de Morazán y la Alcaldía de Morazán Norte. Según cifras difundidas por la FAO, unas 75 personas participaron en la plantación de 1,200 árboles de especies como pino y marañón.

El proyecto CORDEM cuenta con financiamiento de la Embajada de Canadá y con la colaboración del CENTA, autoridades locales y comunidades de El Salvador./ (FAO El Salvador)

La actividad reunió a jóvenes del Complejo Educativo El Mozote y a habitantes de comunidades vecinas, quienes participaron en la siembra y recibieron formación práctica sobre técnicas de reforestación y conservación. La FAO destacó que el proyecto beneficia directamente a la población local, tanto al mejorar la calidad ambiental como al asegurar la disponibilidad de recursos hídricos en la zona. Además, la organización remarcó que CORDEM genera empleos verdes, promueve el arraigo territorial y contribuye a la cohesión social.

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El sector del Río Sapo es reconocido por su biodiversidad y su importancia para la protección de especies nativas y la provisión de servicios ambientales, como la regulación climática y la protección de fuentes de agua. De acuerdo con la FAO, la restauración de este ecosistema es prioritaria para garantizar el equilibrio ambiental en la región.

Las acciones en el río Sapo se enmarcan en el desarrollo del proyecto CORDEM, el cual se centra en la restauración ecológica de áreas afectadas por la deforestación y el uso insostenible de los recursos naturales. Según información proporcionada por la FAO, la estrategia incluye acciones de reforestación, protección de cuencas hidrográficas y promoción de la participación comunitaria en actividades de conservación. La organización internacional sostiene que estas acciones ayudan a fortalecer la resiliencia de las comunidades ante los impactos del cambio climático.

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La restauración ecológica que impulsa la FAO incluye reforestación, protección de cuencas hidrográficas y participación comunitaria frente al cambio climático./ (FAO El Salvador)

En El Salvador, la FAO desarrolla una línea de trabajo orientada a la seguridad alimentaria, la gestión sostenible de recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades locales. La institución impulsa proyectos enfocados en la adaptación al cambio climático, la mejora de la productividad agrícola y la recuperación ambiental, siempre en alianza con instituciones nacionales y socios internacionales como la Embajada de Canadá.

La FAO subraya que su enfoque se basa en la participación activa de las comunidades, la implementación de prácticas sostenibles y un acompañamiento técnico constante. Según la organización, la colaboración con autoridades locales y aliados estratégicos permite alcanzar resultados con impacto tangible y duradero para la población salvadoreña.

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A través de iniciativas como el proyecto CORDEM, la FAO consolida su liderazgo en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en El Salvador, promoviendo la restauración de ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida en zonas rurales del país.