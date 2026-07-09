‘Human Vapor’ rescata un clásico de la ciencia ficción japonesa y elige un nuevo perfil para su villano

Netflix rehízo 'Human Vapor', un clásico de la ciencia ficción japonesa de los años 60, como una serie que mantiene la tensión de su propuesta

Seis años después de haber desatado a Godzilla, el director japonés Ishiro Honda liberó un monstruo más pequeño pero no menos aterrador sobre los desprevenidos habitantes de Tokio. Mizuno, el villano de la película de de 1960, Human vapor, podía convertirse en una nube de gas blanco, capaz de deslizarse dentro de las bóvedas de los bancos y asfixiar a cualquiera en su camino. En forma humana, entraba en una sala llena de policías y reporteros y se identificaba con frialdad como el ladrón de bancos, sabiendo que podía escapar por cualquier conducto de ventilación cercano.

Human vapor es un artefacto sumamente entretenido, impregnado del estilo preciso de Honda y anticipando varias tendencias incipientes del cine vibrante de los sesenta: el sonriente y sanguinario Mizuno sería un excelente villano de James Bond, y su obsesión con una bailarina etérea y de formación clásica sería un recurso típico en el cine de terror europeo elegante.

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Siete décadas después, la película de robo y ciencia ficción de Honda —un respiro respecto a sus filmes de monstruos gigantes kaiju— ha sido rehecha como una serie de Netflix, Human Vapor, y su linaje probablemente atraiga la atención de los aficionados al género. El cineasta surcoreano Yeon Sang-ho, director de las populares películas de zombis Estación Zombie: Tren a Busan y Peninsula, tenía una debilidad por la original, y trabajó con el estudio de Honda, Toho, para desarrollar la serie con reparto, equipo y ambientación japoneses. La dirigió Shinzo Katayama (Gannibal).

Algunos de los cambios que Yeon, quien escribió la serie, y sus colaboradores han realizado —además de eliminar el artículo “The” del título en inglés— son los habituales para la adaptación de una serie en streaming. Human Vapor tiene mucho más trama: ahora están involucrados los yakuza, junto con un equipo de hermanos que conduce una serie de terror en video en línea, y las historias de fondo de los personajes principales se exploran e interconectan con mayor profundidad. Otros cambios reflejan los estándares cambiantes del gusto, como la nueva capacidad del hombre gas para hacer explotar a sus víctimas desde adentro.

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El detective Okamoto y la reportera Kono regresan en 'Human Vapor' con versiones más melancólicas

Y luego, algunos cambios se sienten más específicos de nuestra época. La película original reflejaba las ansiedades de su era, pero era ante todo un entretenimiento, un golpe de ciencia ficción envuelto en un romance trágico. Human Vapor, en consonancia con nuestras propias inquietudes, convierte a su personaje principal en un gólem semiconsciente, un avatar de la venganza en una historia que ha sido ampliada —o reducida— a una parábola ecológica antiautoritaria y anticapitalista. Sigue siendo razonablemente entretenida, pero su ambiente reservado y sombrío puede volverse agotador a lo largo de ocho episodios.

Dos personajes centrales de la película, el detective de policía Okamoto (Shun Oguri) y la reportera Kono (Yu Aoi), regresan en formas más melancólicas y abatidas, ambos persiguiendo al villano pero a menudo trabajando con propósitos opuestos. El vapor (una actuación debut de la modelo Uta Uchida, acreditada como UTA) es ahora más bien un terrorista justiciero que un criminal, aniquilando a un invitado de un talk show y eliminando a un ex yakuza en una cadena de asesinatos cuya motivación remite a una falsa organización benéfica para indigentes.

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Con alguna que otra excepción, como Asura de Hirokazu Kore-eda, el drama televisivo japonés de acción real no es un formato con una historia distinguida; parece probable que la mayor parte del talento narrativo del país sea atraído por la industria del anime. Bajo ese estándar, Human Vapor, que cuenta con actuaciones sólidas y una producción profesional —y que en su mayoría evita la sentimentalidad infantil— es un avance.

Esto es mérito de Netflix, que también presentó Asura y la miniserie La cocinera de Maiko House. Al mismo tiempo, hay una blandura en la ejecución de Human Vapor, en la ligera monotonía de sus escenas de acción y violencia, que también es un sello distintivo de la plataforma. Saber con exactitud qué esperaba un estudio como Toho en 1960 puede haber proporcionado más libertad creativa que adivinar qué le agradará a una plataforma monolítica en 2026.

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Fuente: The New York Times

[Fotos: prensa Netflix]