Panamá

Mediante el uso de la cirugía robótica salvan en Panamá el riñón de un paciente de 89 años que padecía cáncer renal

En el país la cirugía robótica está disponible en la Ciudad de la Salud y en la occidental provincia de Chiriquí

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Ofrecen tecnología de última generación para brindar una atención más segura, precisa y de mayor calidad. (CSS)
Ofrecen tecnología de última generación para brindar una atención más segura, precisa y de mayor calidad. (CSS)

Un paciente de 89 años, con padecimientos de cáncer de riñón, fue intervenido mediante un procedimiento que permitió extirpar el tumor y preservar el órgano afectado.

La intervención se dio mediante el uso de la cirugía robótica para el tratamiento de enfermedades de alta complejidad, en la Caja de Seguro Social (CSS).

Elías Bodden, jefe de Urología y coordinador de Cirugía Robótica de la Ciudad de la Salud, explicó que al paciente se le practicó una nefrectomía parcial laparoscópica asistida por el sistema robótico, una técnica que consiste en retirar únicamente el tumor y conservar la mayor cantidad posible de tejido renal sano.

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Detalló que la idea es no quitar todo el riñón, sino extirpar únicamente la parte afectada por el tumor y preservar la mayor cantidad de nefronas posible para mantener una función renal adecuada.

El especialista destacó que la plataforma robótica ofrece una visión ampliada y movimientos de alta precisión, lo que facilita una disección más exacta y contribuye a mejores resultados quirúrgicos.

Planean incorporar próximamente un tercer sistema robótico para ampliar el acceso a cirugías de alta complejidad. (CSS)
Planean incorporar próximamente un tercer sistema robótico para ampliar el acceso a cirugías de alta complejidad. (CSS)

Entre sus beneficios indicó que se produce un menor sangrado, menos dolor postoperatorio, una menor necesidad de analgésicos y una recuperación más rápida, permitiendo al paciente reincorporarse antes a sus actividades habituales.

La Caja de Seguro Social ha incorporado tecnología de última generación para brindar una atención más segura, precisa y de mayor calidad a los pacientes, precisaron fuentes de la entidad.

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En Panamá la cirugía robótica está disponible en la Ciudad de la Salud y en la occidental provincia de Chiriquí. La entidad planea incorporar próximamente un tercer sistema robótico en la ciudad de Chitré, para ampliar el acceso a cirugías de alta complejidad.

En octubre de 2025 la entidad de salud realizó en la Ciudad de la Salud la primera telecirugía robótica del país, avance que permite que un cirujano pueda operar a distancia a un paciente, utilizando un sistema robótico de alta precisión.

Durante el procedimiento, el robot quirúrgico y el paciente estuvieron ubicados en un quirófano del bloque operatorio de la Ciudad de la Salud.

El paciente tuvo un menor sangrado, menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida. (CSS)
El paciente tuvo un menor sangrado, menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida. (CSS)

A una distancia de aproximadamente 1,000 metros, en el Centro de Simulación Avanzada, se encontraban los cirujanos que controlaban el robot mediante una consola especializada, en comunicación directa y continua con el equipo dentro del quirófano.

Se realizó una prostatectomía radical robótica, mediante la cual se extirpó la próstata a un paciente de 61 años diagnosticado con cáncer.

Gracias a esta técnica mínimamente invasiva, se informó que se proyectaba que el paciente presentara un menor riesgo de incontinencia urinaria y que pudiera recibir el alta médica en menos de 24 horas, libre de cáncer, tras una cirugía más precisa y con una recuperación más rápida.

En esa ocasión la intervención estuvo dirigida por el médico Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, y su colega Vipul Patel, de Estados Unidos, reconocido como uno de los urólogos más destacados del mundo, quien estuvo de visita en Panamá para participar en ese procedimiento.

Este revolucionario avance tecnológico en el uso de robot, manifestaron fuentes de la institución de salud, marcaron y marcan el inicio de un proyecto nacional de telecirugía, con el cual la Caja de Seguro Social busca que, en un futuro cercano, especialistas ubicados en la capital puedan operar a pacientes en hospitales del interior del país, ampliando el acceso a procedimientos de alta complejidad y garantizando igualdad en la atención médica para todos los asegurados.

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