Acabar con las estafas telefónicas es posible si respondes esto cuando llamen números desconocidos

Las llamadas son un canal común que usan los ciberdelincuentes para cometer delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responder con reserva ante llamadas de números desconocidos se ha convertido en una barrera clave frente al avance de las estafas telefónicas sofisticadas que afectan a usuarios de todo el mundo.

Según organismos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), la manipulación psicológica que emplean los ciberdelincuentes facilita el robo de datos personales y acceso no autorizado a cuentas bancarias.

Además de obtener información financiera, los estafadores ahora elaboran relatos creíbles usando datos confidenciales extraídos de bases robadas, lo que incrementa la dificultad para detectar fraudes.

La FTC sostiene que la tenencia de datos reales por parte de un interlocutor no confirma la autenticidad de la llamada y exige a los usuarios actuar con máxima precaución al ser contactados.

Qué estrategias aplicar para verificar la legitimidad de la llamada

Expertos sugieren cortar la comunicación tras solicitar datos básicos y verificar siempre por canales oficiales para evitar caer en fraudes telefónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los organismos internacionales resaltan la necesidad de mantener la reserva y nunca entregar información adicional durante una llamada no solicitada. La FTC sugiere cortar la comunicación tras solicitar datos básicos: nombre de la compañía, motivo del contacto y número oficial.

Posteriormente, se aconseja verificar la legitimidad del llamado mediante vías independientes, como las apps o los sitios web oficiales de las entidades.

Intentar confiar en números proporcionados durante la llamada puede resultar riesgoso, porque los estafadores suelen promover números falsos. Contactar siempre por canales seguros, independientes y previamente conocidos, minimiza la probabilidad de ser víctima de un engaño.

Por qué es peligroso responder a un desconocido con una afirmación

Contestar 'sí' durante llamadas sospechosas puede facilitar la suplantación de identidad en operaciones bancarias y contratos fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la ingeniería social ha permitido que los ciberdelincuentes creen situaciones de presión para obtener respuestas comprometedoras, sobre todo afirmaciones verbales como un simple “sí”.

El INCIBE advierte que grabar una respuesta afirmativa puede servir para suplantar la identidad en trámites bancarios o la suscripción de contratos sin consentimiento.

Por esta razón, evitar responder afirmativamente, aún ante preguntas que parecen inofensivas, constituye una de las pautas principales de los expertos. Incluso si quien llama demuestra conocer datos privados como el domicilio o el nombre completo, proporcionar una respuesta de aprobación aumenta el riesgo de fraude.

Cuáles son los métodos de fraude telefónico más comunes

El phishing telefónico y otras variantes, como las extorsiones y secuestros virtuales, incrementan el riesgo de robo de contraseñas y datos bancarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los principales métodos fraudulentos se encuentra el phishing telefónico, técnica que busca recolectar contraseñas, números de tarjetas u otros datos bancarios para perpetrar fraudes.

Otras variantes incluyen esquemas de extorsión o secuestro virtual, en los que los delincuentes utilizan la información obtenida para intimidar a las víctimas y obtener transferencias de dinero bajo presión.

El mayor peligro se produce cuando el usuario responde o comparte información confidencial sin confirmar la identidad del interlocutor. La exposición a estos riesgos aumenta si la víctima mantiene la conversación en secreto y no comparte lo ocurrido.

Qué pautas sugieren los expertos en ciberseguridad para la protección

Compartir incidentes sospechosos con familiares y amistades, junto con evitar la entrega de información privada, fortalece la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías oficiales destacan la importancia de compartir cualquier incidente sospechoso con familiares o amistades y rechazar la sugerencia de mantener en secreto la interacción con números desconocidos. La transparencia contribuye a visibilizar intentos de fraude y fortalece la prevención en la red de contactos cercana.

Evitar todo intercambio de información privada y cortar la comunicación ante la mínima sospecha se confirma como el método más efectivo, junto con verificar directamente vía oficial la identidad de quien llama antes de tomar cualquier decisión.

Asimismo, no se debe confiar en aquellas comunicaciones que simulan ser de entidades o amigos cercanos, los ciberdelincuentes pueden suplantar la identidad con el fin de pedir datos o dinero, así que siempre se debe verificar de otras formas sobre la legitimidad de la llamada.

En este sentido, las amenazas telefónicas, cada vez más elaboradas y personalizadas, convierten la cautela en la defensa para proteger tanto la privacidad individual como el patrimonio económico.