Por qué no usar el truco de la VPN para ver películas gratis en Xuper TV y Magis TV

Se ha popularizado un truco que consiste en usar una VPN (Red Privada Virtual) denominada Proton VPN para acceder a plataformas como Xuper TV y Magis TV, que ofrecen películas, series y contenido deportivo.

Estos sitios han sido bloqueadas en países como Argentina por una orden judicial, lo que ha llevado a los usuarios a recurrir a este método para eludir las restricciones.

Sin embargo, aplicar este truco implica riesgos, ya que eludir bloqueos judiciales puede exponer al usuario a sanciones o problemas de seguridad digital, que ponen en riesgo sus datos y dispositivos.

Ambos servicios fueron bloqueados en países como Argentina por orden judicial, lo que motivó a los usuarios a buscar alternativas para saltar las restricciones.

Por qué bloquearon Xuper TV y Magis TV en Argentina

Las aplicaciones Xuper TV y Magis TV dejaron de funcionar tras una serie de medidas ordenadas por la justicia argentina para bloquear dominios, direcciones IP y servidores vinculados a servicios streaming ilegal.

A partir de esta resolución, los usuarios comenzaron a recibir errores de conexión y, en muchos casos, las aplicaciones desaparecieron de televisores inteligentes y dispositivos móviles.

La decisión judicial respondió a denuncias de empresas y titulares de derechos sobre películas, series y deportes transmitidos sin licencia. El dictamen determinó que Magis TV y Xuper TV operaban de manera ilegal, vulnerando los derechos de autor y facilitando el acceso gratuito a contenidos protegidos.

Amazon y Google eliminaron estas aplicaciones de sus tiendas, impidiendo su descarga directa en dispositivos. (Amazon)

Como parte de las medidas, Amazon eliminó ambas aplicaciones de su biblioteca de Fire TV y Google las retiró de la tienda Google Play Store, impidiendo su descarga directa en celulares. Estas acciones buscan reforzar la protección de la propiedad intelectual y limitar el acceso a servicios no autorizados en sus plataformas.

Además, se advirtió que instalar aplicaciones piratas no solo constituye una infracción legal, también representa un riesgo informático, ya que muchas APK evaden los controles de seguridad y pueden introducir software malicioso en los dispositivos.

Por qué es peligroso usar Xuper TV y Magis TV

El uso de aplicaciones como Magis TV y Xuper TV implica riesgos importantes, ya que suelen descargarse a través de archivos APK obtenidos de fuentes no verificadas. Un análisis de la empresa de ciberseguridad ESET advierte que estas descargas facilitan la propagación de amenazas informáticas.

Descargar Magis TV y Xuper TV a través de archivos APK de fuentes desconocidas representa un riesgo para la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de ESET destaca que las aplicaciones piratas solicitan permisos críticos, como el acceso a información sobre las tareas en ejecución mediante el permiso android.permission.GET_TASKS.

Esto permite que una aplicación maliciosa acceda a datos privados de otras apps y recopile información confidencial sobre el uso del dispositivo.

Además, algunos permisos permiten montar y desmontar sistemas de archivos para almacenamiento extraíble, lo que podría habilitar a un atacante a manipular archivos maliciosos o desactivar funciones esenciales del sistema.

Elegir servicios legales y seguros es la mejor forma de proteger los datos personales y evitar problemas de seguridad.

Pluto TV brinda acceso a canales en vivo y a una variada selección de películas y series, como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. (Pluto TV)

Qué alternativas seguras a Xuper TV y Magis TV existen

Algunas alternartivas seguras a Xuper TV y Magis TV son:

Pluto TV.

Ofrece canales en vivo y una gran selección de películas y series, como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Una de sus ventajas es que permite ver contenido sin necesidad de registrarse. Está disponible tanto en Play Store como en App Store.

Rakuten TV.

Permite acceder a títulos gratuitos en la sección ‘Free’, donde se encuentran películas populares como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro, destacándose por incluir éxitos de taquilla de años anteriores.

FilmRise.

Es un servicio estadounidense con financiamiento publicitario, que brinda acceso a series y películas como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

YouTube.

Propiedad de Google, permite ver videos, documentales, series web y contenido educativo de forma gratuita, sin necesidad de suscripción. Solo se requiere instalar la aplicación y explorar su amplio catálogo.