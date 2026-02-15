Steam añade un cambio en las reseñas para conocer el PC que tienen los usuarios

Steam permite adjuntar especificaciones de hardware a las reseñas de juegos para mejorar el contexto sobre el rendimiento. (Europa Press)

Steam ha comenzado a implementar la posibilidad de adjuntar las especificaciones de hardware del usuario a la hora de escribir o actualizar una reseña. Esta función, lanzada inicialmente en la versión beta del cliente de Steam, representa un avance significativo para quienes . Esta función, lanzada inicialmente en la versión beta del cliente de Steam, representa un avance significativo para quienes buscan información fiable sobre el rendimiento de los juegos en distintos equipos.

En qué consiste la nueva función de reseñas en Steam

El cambio central consiste en que los usuarios pueden ahora asociar, de manera opcional, la configuración de su PC a cada reseña publicada en la tienda de un juego. Al activar esta opción, el sistema de Steam captura los datos del equipo desde el que se ejecuta el cliente, creando una “configuración de PC” que puede reutilizarse para futuras críticas desde cualquier dispositivo en que el usuario esté autenticado.

La inclusión de estas especificaciones permite que al leer una reseña negativa sobre el rendimiento de un título, otros usuarios tengan un contexto preciso sobre el tipo de hardware empleado. Por ejemplo, si alguien reporta bajos fotogramas por segundo (FPS) y posee una CPU de gama baja y poca memoria RAM, la crítica se interpreta de una manera.

Los usuarios pueden asociar su configuración de PC a las reseñas de Steam de manera opcional en la versión beta del cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, si los problemas de rendimiento se reportan desde un equipo avanzado como un Ryzen 7 9800X3D con una GeForce RTX 5080, el valor de la crítica se eleva y evidencia un posible problema real en la optimización del juego.

Cómo se activa y utiliza la opción de adjuntar hardware en las reseñas

El mecanismo es sencillo y se encuentra disponible para quienes utilicen el cliente beta de Steam.ckbox que permite adjuntar automáticamente la configuración de hardware. Si el usuario elige activarlo, Steam solicita capturar los datos técnicos y los asocia a la cuenta, aunque su publicación junto a la reseña es completamente voluntaria.

Esta función no solo aporta claridad a la hora de identificar si un juego está verdaderamente mal optimizado, sino que también sirve de guía para quienes buscan conocer el desempeño de los títulos en condiciones similares a las de su propio equipo.

Valve introduce la opción de compartir datos de framerate anonimizados en Steam para perfeccionar la compatibilidad de los títulos. (Europa Press)

Por ejemplo, si una reseña indica que un usuario juega a “4K a 60 FPS en Ultra” con una determinada tarjeta gráfica y procesador, quienes dispongan de un hardware semejante podrán anticipar una experiencia equivalente. Aquellos con equipos de menor potencia, en cambio, podrán ajustar expectativas y configurar el juego para obtener resultados aceptables.

La actualización aborda una de las principales limitaciones históricas del sistema de reseñas de Steam: la falta de contexto técnico en las quejas relacionadas con el rendimiento. Los problemas de optimización suelen ser motivo recurrente para críticas negativas, pero hasta ahora resultaba imposible saber si el fallo se debía realmente al juego o a un equipo insuficiente.

Qué otros cambios acompañan a esta actualización en la beta de Steam

Junto a la posibilidad de adjuntar hardware, Valve ha implementado una nueva característica opcional para compartir “datos de framerate anonimizados”. Al activarla, se recopilan datos de la tasa de fotogramas durante las sesiones de juego, sin vincularlos a la cuenta individual, aunque sí se asocian al tipo de hardware utilizado.

La actualización de Steam incorpora mejoras en la navegación para escritorio, Steam Deck, móviles y compatibilidad con Linux. (La actualización de Steam incorpora mejoras en la navegación para escritorio, Steam Deck, móviles y compatibilidad con Linux. (Europa Press)

El objetivo de esta función es mejorar la compatibilidad de los juegos y perfeccionar la plataforma, con especial foco, por el momento, en dispositivos que ejecutan SteamOS como la Steam Deck y la futura Steam Machine.

El cliente beta de Steam también introduce ajustes adicionales, como mejoras en la navegación para equipos de escritorio, Steam Deck y móviles; correcciones en el sistema de streaming y en la compatibilidad bajo Linux; y una actualización en los comentarios sobre la verificación “Steam Deck Verified”. Ahora, cuando un usuario no esté de acuerdo con la calificación “Deck Verified”, se le ofrece la opción de indicar el motivo, aunque responder sigue siendo opcional.