Steam trae cuatro nuevos juegos gratis: cómo descargarlos

Steam pone a disposición cuatro juegos totalmente gratuitos de distintos géneros: ACE: Alice Card Episode, Sorrow’s Serenade, Route 88 y Paperback.
Para descargarlos, solo debes ingresar a la plataforma, buscar cada título en la tienda y añadirlo a tu biblioteca, donde podrás instalarlos sin costo y disfrutarlos de inmediato.
De qué trata los juegos gratis de Steam
Los juegos gratis de Steam tratan sobre:
- ACE: Alice Card Episode
Es un juego de estrategia y construcción de mazos inspirado en Balatro, donde el objetivo es potenciar el mazo para infligir daño máximo. Derrota a enemigos en cada fase, gana monedas y adquiere objetos esenciales para fortalecer tu mazo, enfrentándote a jefes con un mazo optimizado.
- Sorrow’s Serenade.
Ofrece una experiencia emocional breve de cinco minutos centrada en el cumplimiento de una promesa. Este microjuego utiliza mecánicas simples para narrar una historia de amor que trasciende la muerte y resalta el poder de las promesas cumplidas.
- Route 88.
Combina parkour rítmico en 2.5D con la entrega de comida en ciudades chinas al ritmo de la música. Explora escenarios coloridos como el Mercado Diurno y Nocturno, usando controles sencillos para avanzar y sortear obstáculos.
- Paperback.
Es una experiencia de terror corta ambientada en una biblioteca pública durante una tormenta eléctrica. Asumes el rol de Max, un bibliotecario novato, enfrentándote a situaciones inquietantes en un entorno cargado de tensión.
Cómo descargar estos juegos gratis en Steam
El proceso para descargar estos juegos gratis en Steam:
- Abre la aplicación de Steam en tu dispositivo o accede a la página web oficial.
- Inicia sesión con tu cuenta de Steam. Si no tienes una, regístrate gratuitamente.
- Utiliza la barra de búsqueda para ingresar el nombre del juego que deseas descargar.
- Selecciona el juego en los resultados y accede a su página dentro de la tienda.
- Haz clic en el botón ‘Añadir a la biblioteca’ o ‘Jugar’ si está disponible gratis.
- Una vez añadido, dirígete a tu biblioteca de juegos en Steam.
- Haz clic en el juego y selecciona ‘Instalar’ para comenzar la descarga.
- Espera a que finalice la instalación y disfruta del juego sin costo.
Qué otros juegos gratis hay
Otros juegos gratuitos en Steam son:
- NARAKA: BLADEPOINT: Juego battle royale multijugador centrado en artes marciales, enfocado en combates PvP dinámicos y habilidades especiales.
- Delta Force: Shooter en primera persona gratuito que combina disparos y extracción, con énfasis en la acción táctica y el trabajo en equipo.
- Yu-Gi-Oh! Master Duel: Juego de cartas coleccionables multijugador basado en el universo Yu-Gi-Oh!, que permite duelos estratégicos en línea.
- Overwatch: Shooter en primera persona basado en equipos, donde los jugadores eligen héroes con habilidades únicas para competir en partidas multijugador.
- Marvel Rivals: Disparos en tercera persona protagonizados por superhéroes del universo Marvel, enfocado en partidas multijugador y acción dinámica.
- War Thunder: Simulador de combate gratuito con énfasis en batallas de vehículos aéreos, terrestres y navales, compatible con realidad virtual.
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X: Juego táctico de disparos en primera persona PvP, conocido por su enfoque estratégico y la destrucción del entorno.
- Warframe: Shooter de acción en tercera persona con elementos de rol y botín, donde los jugadores controlan guerreros biomecánicos en misiones cooperativas.
- Counter-Strike 2: Shooter competitivo en primera persona, referente en el género, con partidas multijugador centradas en estrategia y habilidad.
- Dota 2: MOBA multijugador de estrategia en tiempo real, donde dos equipos compiten para destruir la base enemiga utilizando héroes con habilidades únicas.
- PUBG: BATTLEGROUNDS: Battle royale de supervivencia multijugador en primera persona, donde los jugadores luchan para ser el último en pie en mapas extensos.
- Apex Legends: Battle royale multijugador en primera persona, caracterizado por su ritmo acelerado, habilidades de héroes y trabajo en equipo en partidas dinámicas.