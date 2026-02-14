Steam trae cuatro nuevos juegos gratis: cómo descargarlos

Steam ofrece de forma gratuita ACE: Alice Card Episode, Sorrow’s Serenade, Route 88 y Paperback, cada uno de un género distinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam pone a disposición cuatro juegos totalmente gratuitos de distintos géneros: ACE: Alice Card Episode, Sorrow’s Serenade, Route 88 y Paperback.

Para descargarlos, solo debes ingresar a la plataforma, buscar cada título en la tienda y añadirlo a tu biblioteca, donde podrás instalarlos sin costo y disfrutarlos de inmediato.

De qué trata los juegos gratis de Steam

Los juegos gratis de Steam tratan sobre:

ACE: Alice Card Episode

Es un juego de estrategia y construcción de mazos inspirado en Balatro, donde el objetivo es potenciar el mazo para infligir daño máximo. Derrota a enemigos en cada fase, gana monedas y adquiere objetos esenciales para fortalecer tu mazo, enfrentándote a jefes con un mazo optimizado.

Sorrow’s Serenade.

Ofrece una experiencia emocional breve de cinco minutos centrada en el cumplimiento de una promesa. Este microjuego utiliza mecánicas simples para narrar una historia de amor que trasciende la muerte y resalta el poder de las promesas cumplidas.

Route 88.

Combina parkour rítmico en 2.5D con la entrega de comida en ciudades chinas al ritmo de la música. Explora escenarios coloridos como el Mercado Diurno y Nocturno, usando controles sencillos para avanzar y sortear obstáculos.

Paperback.

Es una experiencia de terror corta ambientada en una biblioteca pública durante una tormenta eléctrica. Asumes el rol de Max, un bibliotecario novato, enfrentándote a situaciones inquietantes en un entorno cargado de tensión.

Cómo descargar estos juegos gratis en Steam

El proceso para descargar estos juegos gratis en Steam:

Abre la aplicación de Steam en tu dispositivo o accede a la página web oficial. Inicia sesión con tu cuenta de Steam. Si no tienes una, regístrate gratuitamente. Utiliza la barra de búsqueda para ingresar el nombre del juego que deseas descargar. Selecciona el juego en los resultados y accede a su página dentro de la tienda. Haz clic en el botón ‘Añadir a la biblioteca’ o ‘Jugar’ si está disponible gratis. Una vez añadido, dirígete a tu biblioteca de juegos en Steam. Haz clic en el juego y selecciona ‘Instalar’ para comenzar la descarga. Espera a que finalice la instalación y disfruta del juego sin costo.

Qué otros juegos gratis hay

Otros juegos gratuitos en Steam son:

NARAKA: BLADEPOINT: Juego battle royale multijugador centrado en artes marciales, enfocado en combates PvP dinámicos y habilidades especiales.

Delta Force: Shooter en primera persona gratuito que combina disparos y extracción, con énfasis en la acción táctica y el trabajo en equipo.

Yu-Gi-Oh! Master Duel: Juego de cartas coleccionables multijugador basado en el universo Yu-Gi-Oh!, que permite duelos estratégicos en línea.

Overwatch: Shooter en primera persona basado en equipos, donde los jugadores eligen héroes con habilidades únicas para competir en partidas multijugador.

Marvel Rivals: Disparos en tercera persona protagonizados por superhéroes del universo Marvel, enfocado en partidas multijugador y acción dinámica.

War Thunder: Simulador de combate gratuito con énfasis en batallas de vehículos aéreos, terrestres y navales, compatible con realidad virtual.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X: Juego táctico de disparos en primera persona PvP, conocido por su enfoque estratégico y la destrucción del entorno.

Warframe: Shooter de acción en tercera persona con elementos de rol y botín, donde los jugadores controlan guerreros biomecánicos en misiones cooperativas.

Counter-Strike 2: Shooter competitivo en primera persona, referente en el género, con partidas multijugador centradas en estrategia y habilidad.

Dota 2: MOBA multijugador de estrategia en tiempo real, donde dos equipos compiten para destruir la base enemiga utilizando héroes con habilidades únicas.

PUBG: BATTLEGROUNDS: Battle royale de supervivencia multijugador en primera persona, donde los jugadores luchan para ser el último en pie en mapas extensos.

Apex Legends: Battle royale multijugador en primera persona, caracterizado por su ritmo acelerado, habilidades de héroes y trabajo en equipo en partidas dinámicas.