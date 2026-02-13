Steam regala juego de terror por tiempo limitado: cuál es y cómo descargarlo

Steam regala por tiempo limitado el videojuego de terror Lost in Anomaly. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece de forma gratuita, por tiempo limitado, el nuevo videojuego de terror Lost in Anomaly. En este título, el jugador despierta en el noveno piso de un edificio desconocido y la única manera de escapar es detectar y señalar anomalías. Un solo error puede hacer que quedes atrapado para siempre.

Este videojuego es ideal para quienes disfrutan de los desafíos de suspenso y buscan una experiencia inmersiva donde la observación y la atención al detalle son clave para avanzar y sobrevivir.

Cómo descargar este videojuego

Para descargar el videojuego Lost in Anomaly gratis en Steam, sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma Steam desde tu computadora o abre la aplicación si ya la tienes instalada. Inicia sesión con tu cuenta de Steam. Si no tienes una, puedes crearla de manera gratuita. Utiliza el buscador para escribir Lost in Anomaly y selecciona el juego en los resultados. Haz clic en el botón que indica ‘Obtener’ o ‘Añadir a la biblioteca’ mientras la promoción esté activa. Una vez añadido a tu biblioteca, presiona ‘Instalar’ para comenzar la descarga en tu equipo. Cuando finalice la descarga, podrás iniciar el juego directamente desde tu biblioteca de Steam.

Qué otros juegos de terro hay en Steam

Otros juegos de terror que hay en Steam son:

Dark Souls Remastered.

Vive la desafiante experiencia de regresar a Lordran con gráficos en alta definición y 60 fps. Esta versión remasterizada del clásico de fantasía oscura ofrece acción intensa, exploración y combates exigentes que redefinieron el género de los juegos de rol y terror atmosférico.

Resident Evil Village.

Sumérgete en un survival horror de nueva generación. Enfrenta terrores realistas e ineludibles en una aldea aislada, con acción en primera persona, gráficos hiperrealistas y una historia que expande el universo de la aclamada saga Resident Evil.

Nioh 3.

Explora la tercera entrega de la saga samurái de acción oscura. Combina técnicas de combate samurái y ninja mientras enfrentas yokai en un mundo abierto repleto de desafíos y batallas épicas, en una atmósfera tensa y sobrenatural.

Dead by Daylight.

Juego multijugador de horror asimétrico donde un jugador asume el papel del asesino y los otros cuatro intentan sobrevivir y escapar. Cada partida es una experiencia de terror única con persecuciones, trampas y tensión constante.

Dark Souls III.

Redefine los límites del género con su capítulo más ambicioso. Enfrenta enemigos implacables en un mundo oscuro, explora escenarios atmosféricos y enfréntate a desafíos que pondrán a prueba tu paciencia y habilidad en cada combate.

Black Myth: Wukong.

Inspirado en la mitología china, este RPG de acción te lleva a una travesía llena de monstruos y desafíos. Descubre una historia oscura y ancestral, enfrentando enemigos sobrenaturales con habilidades especiales y combates intensos.

Diablo II: Resurrected.

Revive el clásico de fantasía oscura en versión remasterizada, con nuevo contenido y mejoras visuales. Enfrenta hordas de demonios y explora mazmorras en una historia legendaria que marcó el género de acción y rol.

Resident Evil: Requiem.

Prepárate para escapar de la muerte en un mundo postapocalíptico. Vive una experiencia de terror en tercera persona, enfrentando pesadillas mientras luchas por sobrevivir y descifrar los misterios que rodean a los protagonistas.

Mewgenics!

Forma un ejército de gatos en este roguelike táctico lleno de humor negro. Cría, entrena y envía a tus felinos a misiones desafiantes, combinando elementos de estrategia, rol y aventuras profundas en un universo excéntrico.

Reanimal.

De los creadores de Little Nightmares, este título de terror y aventura te sumerge en una travesía para rescatar amigos desaparecidos. Cruza una isla llena de peligros, enigmas y criaturas aterradoras en una narrativa intensa y atmosférica.

DOOM: The Dark Ages.

Precuela de los aclamados títulos de la saga, lleva a los jugadores al oscuro origen del DOOM Slayer. Enfrenta una guerra medieval siniestra contra el infierno, con acción intensa y disparos en primera persona en un universo cinematográfico y sombrío nunca antes visto en la franquicia.