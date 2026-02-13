Tecno

Steam regala juego de terror por tiempo limitado: cuál es y cómo descargarlo

Lost in Anomaly sitúa al jugador en el noveno piso de un edificio, donde debe identificar anomalías para escapar

Guardar
Steam regala por tiempo limitado
Steam regala por tiempo limitado el videojuego de terror Lost in Anomaly. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece de forma gratuita, por tiempo limitado, el nuevo videojuego de terror Lost in Anomaly. En este título, el jugador despierta en el noveno piso de un edificio desconocido y la única manera de escapar es detectar y señalar anomalías. Un solo error puede hacer que quedes atrapado para siempre.

Este videojuego es ideal para quienes disfrutan de los desafíos de suspenso y buscan una experiencia inmersiva donde la observación y la atención al detalle son clave para avanzar y sobrevivir.

Cómo descargar este videojuego

En este juego, despiertas en
En este juego, despiertas en el noveno piso de un edificio y solo puedes escapar identificando anomalías; un fallo te atrapa para siempre. (Steam)

Para descargar el videojuego Lost in Anomaly gratis en Steam, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a la plataforma Steam desde tu computadora o abre la aplicación si ya la tienes instalada.
  2. Inicia sesión con tu cuenta de Steam. Si no tienes una, puedes crearla de manera gratuita.
  3. Utiliza el buscador para escribir Lost in Anomaly y selecciona el juego en los resultados.
  4. Haz clic en el botón que indica ‘Obtener’ o ‘Añadir a la biblioteca’ mientras la promoción esté activa.
  5. Una vez añadido a tu biblioteca, presiona ‘Instalar’ para comenzar la descarga en tu equipo.
  6. Cuando finalice la descarga, podrás iniciar el juego directamente desde tu biblioteca de Steam.
Perfecto para quienes buscan suspenso
Perfecto para quienes buscan suspenso y una experiencia inmersiva donde la observación es esencial para sobrevivir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos de terro hay en Steam

Otros juegos de terror que hay en Steam son:

  • Dark Souls Remastered.

Vive la desafiante experiencia de regresar a Lordran con gráficos en alta definición y 60 fps. Esta versión remasterizada del clásico de fantasía oscura ofrece acción intensa, exploración y combates exigentes que redefinieron el género de los juegos de rol y terror atmosférico.

  • Resident Evil Village.

Sumérgete en un survival horror de nueva generación. Enfrenta terrores realistas e ineludibles en una aldea aislada, con acción en primera persona, gráficos hiperrealistas y una historia que expande el universo de la aclamada saga Resident Evil.

  • Nioh 3.

Explora la tercera entrega de la saga samurái de acción oscura. Combina técnicas de combate samurái y ninja mientras enfrentas yokai en un mundo abierto repleto de desafíos y batallas épicas, en una atmósfera tensa y sobrenatural.

Vive un survival horror de
Vive un survival horror de última generación con acción en primera persona, gráficos realistas y una historia que amplía el mundo de Resident Evil. (Resident Evil Requiem, de Capcom)
  • Dead by Daylight.

Juego multijugador de horror asimétrico donde un jugador asume el papel del asesino y los otros cuatro intentan sobrevivir y escapar. Cada partida es una experiencia de terror única con persecuciones, trampas y tensión constante.

  • Dark Souls III.

Redefine los límites del género con su capítulo más ambicioso. Enfrenta enemigos implacables en un mundo oscuro, explora escenarios atmosféricos y enfréntate a desafíos que pondrán a prueba tu paciencia y habilidad en cada combate.

  • Black Myth: Wukong.

Inspirado en la mitología china, este RPG de acción te lleva a una travesía llena de monstruos y desafíos. Descubre una historia oscura y ancestral, enfrentando enemigos sobrenaturales con habilidades especiales y combates intensos.

Disfruta el clásico de fantasía
Disfruta el clásico de fantasía oscura remasterizado, con contenido y mejoras visuales renovadas. (Diablo II: Resurrected, de Blizzard)
  • Diablo II: Resurrected.

Revive el clásico de fantasía oscura en versión remasterizada, con nuevo contenido y mejoras visuales. Enfrenta hordas de demonios y explora mazmorras en una historia legendaria que marcó el género de acción y rol.

  • Resident Evil: Requiem.

Prepárate para escapar de la muerte en un mundo postapocalíptico. Vive una experiencia de terror en tercera persona, enfrentando pesadillas mientras luchas por sobrevivir y descifrar los misterios que rodean a los protagonistas.

  • Mewgenics! 

Forma un ejército de gatos en este roguelike táctico lleno de humor negro. Cría, entrena y envía a tus felinos a misiones desafiantes, combinando elementos de estrategia, rol y aventuras profundas en un universo excéntrico.

Los juegos de terror destacan
Los juegos de terror destacan por su capacidad para generar tensión, sorprender al jugador y ofrecer experiencias intensas a través de atmósferas oscuras, desafíos psicológicos y escenarios inquietantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Reanimal.

De los creadores de Little Nightmares, este título de terror y aventura te sumerge en una travesía para rescatar amigos desaparecidos. Cruza una isla llena de peligros, enigmas y criaturas aterradoras en una narrativa intensa y atmosférica.

  • DOOM: The Dark Ages.

Precuela de los aclamados títulos de la saga, lleva a los jugadores al oscuro origen del DOOM Slayer. Enfrenta una guerra medieval siniestra contra el infierno, con acción intensa y disparos en primera persona en un universo cinematográfico y sombrío nunca antes visto en la franquicia.

Temas Relacionados

SteamJuego gratisTerrorLost in AnomalyTecnologíatecnologías-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Envía gratis cartas de amor escritas a mano en San Valentín 2026 a toda Colombia: cómo hacerlo

La carta debe tener una extensión máxima de una hoja, incluir los datos completos del remitente y no puede contener alimentos

Envía gratis cartas de amor

Siri se hace esperar: Apple prioriza la privacidad y retrasa su IA ante dificultades en iOS 26.4

Entre las herramientas que podrían incorporarse más adelante figuran comandos por voz para controlar aplicaciones y una integración avanzada con modelos de lenguaje como Gemini

Siri se hace esperar: Apple

Adiós a doblar la ropa: este robot de 8.000 dólares lo hace por ti, pero las sábanas siguen siendo un problema

El dispositivo llamado Isaac 0 tarda entre 30 y 90 minutos en doblar una carga de ropa

Adiós a doblar la ropa:

Ni en Hollywood: un fan de Star Trek creó el panel de mando definitivo y el nivel de detalle es irreal

Una fanática recreó su propio panel usando Home Assistant, una plataforma de domótica personalizable para controlar funciones inteligentes en casa

Ni en Hollywood: un fan

Juegos de PlayStation Plus Extra y Premium de febrero 2026: Spider-Man 2 y Wall-E encabezan la lista

Otros videojuegos disponibles sin costo para estos suscriptores incluyen Test Drive Unlimited Solar Crown, Neva y Monster Hunter Stories

Juegos de PlayStation Plus Extra
DEPORTES
Asombro en los Juegos Olímpicos

Asombro en los Juegos Olímpicos de Invierno porque se agotaron 10 mil preservativos en 72 horas

Tras su dramática caída en los Juegos Olímpicos, la legendaria Lindsey Vonn será operada por cuarta vez: la aterradora advertencia de un médico

La alegría de Franco Colapinto tras el final de la primera semana de pretemporada: “Me voy mucho mejor de estas pruebas”

De la vuelta más veloz de Alpine al susto en el final: las imágenes de la actuación de Franco Colapinto en Baréin

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

TELESHOW
Guillermo Coppola: “La peor preocupación

Guillermo Coppola: “La peor preocupación de Diego Maradona era que lo olvidaran”

El cambio de look de Antonella Roccuzzo que la posiciona como una de las principales influencers globales

Tini Stoessel regresó a la Argentina y crece la expectativa por su posible participación en los conciertos de Bad Bunny

Pepe Cibrián: “Cada función es una apuesta, y esa incertidumbre es lo que me mantiene vivo”

Cuenta regresiva para el primer show de Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos envía un segundo

Estados Unidos envía un segundo portaaviones a Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con Irán

El Jefe del Estado Mayor aseguró que Israel no renunciará a “desmilitarización total” de Gaza

Fórmulas milagrosas, promesas imposibles y “testículos de cabra”: la insólita historia de John R. Brinkley, el hombre que se convirtió en un fraude sanitario

De residencia olvidada a ícono monárquico: así fue la transformación de Buckingham y el balcón más famoso de la realeza británica

Zoológicos de Estados Unidos permiten nombrar cucarachas y ratas con el nombre de tu ex por San Valentín