Exejecutivo de Google y experto en IA: estudiar medicina podría ser un “desperdicio” de tiempo

El avance acelerado de la inteligencia artificial pone en duda el valor de carreras tradicionales como medicina, advierte Jad Tarifi

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral transforma la percepción sobre las carreras universitarias tradicionales. Jad Tarifi, exejecutivo de Google y fundador del primer equipo de IA generativa de la compañía, considera que estudiar medicina podría ser un “desperdicio” de tiempo en el contexto actual.

En declaraciones recogidas por el portal estadounidense Business Insider, Tarifi advierte que los cambios tecnológicos avanzan tan rápidamente que los planes de estudio de carreras extensas, como medicina o derecho, quedan obsoletos antes de completarse.

Obsolescencia de los planes de estudio tradicionales

Según el mismo medio, Tarifi, quien obtuvo un doctorado en IA en la Universidad de Florida en 2012 y trabajó cerca de una década en Google, sostiene que “la IA en sí misma habrá desaparecido para cuando termines un doctorado”. El exejecutivo señala que, durante los años que demanda la formación médica, los avances tecnológicos podrían dejar sin vigencia los conocimientos adquiridos.

“En el sistema médico actual, lo que se aprende en la escuela de medicina está muy anticuado y se basa en la memorización”, explicó Tarifi, y agregó que quienes eligen ese camino podrían terminar “desperdiciando ocho años” de sus vidas por títulos avanzados.

Tarifi propone priorizar habilidades sociales
Tarifi propone priorizar habilidades sociales y autoconocimiento frente a la acumulación de títulos académicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia de Tarifi cobra fuerza en un contexto donde empresas tecnológicas como Meta ofrecen bonos de hasta cientos de millones de dólares para captar talento en IA. La competencia por profesionales especializados se intensifica, pero Tarifi recomienda no embarcarse en estudios de doctorado solo por aprovechar la popularidad de la IA.

“Los estudios de doctorado son una prueba que solo ‘gente rara’ —como él— debería emprender, porque implica sacrificar cinco años de tu vida y mucho dolor”, afirmó. El especialista sugiere que solo quienes sientan una verdadera obsesión por el campo deberían optar por ese recorrido académico.

El futuro de la educación superior y el mercado laboral

La reflexión de Tarifi se extiende a toda la educación superior. En entrevista con la revista estadounidense Fortune, el fundador de la startup Integral AI sostuvo que “la educación superior tal como la conocemos está a punto de volverse obsoleta”.

Tarifi sugiere que el éxito profesional no dependerá de la acumulación de títulos, sino de la capacidad para desarrollar perspectivas únicas, iniciativa, conciencia emocional y vínculos humanos sólidos. “Animo a los jóvenes a centrarse en dos cosas: el arte de conectar profundamente con los demás y el trabajo interior de conectarse con ellos mismos”, puntualizó.

El exlíder de Google sostiene
El exlíder de Google sostiene que los conocimientos médicos pueden quedar obsoletos antes de terminar la carrera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno no se limita a la medicina. Como señaló Business Insider, carreras como derecho enfrentan el mismo desafío, por la extensión de su formación y el ritmo acelerado de la innovación en IA. Tarifi remarca que es posible avanzar más rápidamente y con mejores resultados fuera de la academia.

“Si no estás seguro, definitivamente deberías responder ‘no’ y concentrarte en vivir en el mundo. Avanzarás mucho más rápido. Aprenderás mucho más. Te adaptarás mejor a los cambios”, expresó el exejecutivo de Google.

Voces del sector tecnológico y nueva valoración de los títulos

Otras voces del sector tecnológico coinciden en la necesidad de repensar el valor de los títulos académicos. Business Insider cita a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, quien planteó dudas sobre la preparación real que ofrecen las universidades frente a las demandas actuales del empleo.

“No estoy seguro de que la universidad esté preparando a la gente para los trabajos que necesitan hoy”, sostuvo Zuckerberg en el pódcast ‘This Past Weekend’. Zuckerberg abordó también el problema creciente de la deuda estudiantil y sugirió que la idea de que todos deben ir a la universidad “se ha convertido en un tabú”.

El auge de la IA
El auge de la IA está acelerando el paso de estudiantes y profesionales de carreras clásicas hacia el sector tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, comparó el desempeño de los modelos más avanzados de su empresa con el de expertos doctorados. “GPT-5 realmente se siente como hablar con un experto con doctorado en cualquier tema”, aseguró Altman. El desarrollo de estas tecnologías contribuye a la transformación del mercado laboral y a la redefinición de los requisitos para acceder a empleos de alto salario.

A pesar de este panorama, el camino que lleva del doctorado a empleos bien remunerados en IA sigue vigente. Datos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) citados por Business Insider indican que, en 2023, cerca del 70 % de los estudiantes de doctorado en IA aceptaron trabajos en el sector privado tras graduarse, frente a solo el 20 % dos décadas atrás.

Esta tendencia genera preocupación en el ámbito académico por la posible “fuga de cerebros” hacia las empresas tecnológicas. Henry Hoffmann, director del departamento de informática de la Universidad de Chicago, relató a Fortune que algunos de sus estudiantes han abandonado el doctorado para aceptar propuestas de empresas como ByteDance.

