Tecno

Así es el nuevo método japonés para recolectar energía de las olas del océano

El sistema desarrollado por la Universidad de Osaka logra una eficiencia inédita y abre nuevas posibilidades para la generación renovable continua

Guardar
Este avance permite aprovechar la
Este avance permite aprovechar la energía de las olas en condiciones variables, superando los límites de sistemas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Osaka han presentado un avance significativo en la generación de energía renovable mediante el uso de giroscopios para captar la energía de las olas del océano. Este método, denominado convertidor de energía de olas por giroscopio (GWEC), promete superar las limitaciones de los sistemas tradicionales y acercar el aprovechamiento del océano como fuente energética continua y predecible.

El interés mundial por abandonar los combustibles fósiles ha impulsado la búsqueda de fuentes renovables como la solar y la eólica. Aunque estas tecnologías han avanzado, su producción depende de factores intermitentes, como el sol y el viento, lo que limita su disponibilidad constante. En contraste, la energía de las olas posee un potencial más regular y previsible, pero hasta ahora no se ha logrado extraer grandes cantidades de electricidad de esta fuente.

La razón principal radica en el funcionamiento limitado de los convertidores convencionales de energía de olas (WECs). Estos dispositivos solo operan de manera eficiente dentro de un rango estrecho de condiciones de oleaje, lo que impide un aprovechamiento continuo. Por este motivo, la comunidad científica ha buscado nuevas soluciones capaces de adaptarse a la variabilidad del mar.

El volante giratorio del GWEC
El volante giratorio del GWEC (dispositivo de la derecha) transforma el movimiento de las olas en energía eléctrica de manera eficiente. (Journal of Fluid Mechanics)

El papel del giroscopio: innovación en la captación de energía

La propuesta japonesa introduce un enfoque diferente: emplear la precesión giroscópica para convertir el movimiento de las olas en electricidad. El GWEC desarrollado por la Universidad de Osaka integra un volante giratorio dentro de una estructura flotante.

Cuando el dispositivo se enfrenta a fuerzas externas —como cambios en la frecuencia y dirección de las olas—, el volante experimenta una precesión, es decir, una alteración en la orientación de su eje de giro.

Este fenómeno permite que el sistema mantenga la generación de energía incluso cuando las condiciones del mar varían, algo que los WECs tradicionales no logran. Según el investigador Takahito Iida, la clave del éxito radica en la capacidad del sistema giroscópico para mantener una alta absorción de energía pese a los cambios en la frecuencia de las olas. El volante está conectado a un generador que transforma el movimiento rotatorio en electricidad.

Los parámetros del giroscopio se
Los parámetros del giroscopio se pueden ajustar para optimizar el rendimiento según el entorno marítimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados y proyecciones del método japonés

El equipo de Osaka utilizó la teoría lineal de las olas para modelar la interacción entre el mar, la estructura flotante y el giroscopio. Estos modelos permitieron definir los parámetros óptimos de control para maximizar la eficiencia del volante y el generador.

En pruebas y simulaciones, el GWEC alcanzó una eficiencia máxima de absorción de energía de hasta la mitad de la energía disponible en cualquier frecuencia, un logro notable ya que la mayoría de los sistemas solo son eficientes en frecuencias muy específicas.

Las simulaciones numéricas, realizadas tanto en el dominio de la frecuencia como del tiempo, validaron la eficacia del sistema. Los investigadores comprobaron que el GWEC mantiene un rendimiento elevado cerca de su frecuencia de resonancia, la cual coincide con el patrón natural de las olas del océano. Además, los parámetros del giroscopio pueden ajustarse para optimizar el desempeño según las condiciones del entorno.

Pruebas y simulaciones mostraron que
Pruebas y simulaciones mostraron que el GWEC puede absorber hasta la mitad de la energía disponible en cualquier frecuencia oceánica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance sugiere que los convertidores giroscópicos podrían ser la clave para explotar el vasto potencial energético de los océanos, abriendo la puerta a una fuente renovable estable y eficiente. La investigación japonesa marca un paso importante en la transición hacia tecnologías capaces de responder a los desafíos de la demanda energética global y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Temas Relacionados

Energía renovableJapónOcéanoInventosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

4 claves para que tu refrigerador conserve mejor los alimentos en verano

Sigue estas estrategias sencillas que optimizan el funcionamiento de este electrodoméstico y reducen el consumo eléctrico

4 claves para que tu

Cómo encontrar el botón de WhatsApp para protegerte de estafas telefónicas

Mantener activadas las funciones de protección en WhatsApp es clave para prevenir robos de identidad y secuestros de cuentas

Cómo encontrar el botón de

La Generación Z ahora paga por apps que limitan su uso de las redes sociales

Cada vez más jóvenes buscan reducir su tiempo frente a la pantalla y mejorar su bienestar

La Generación Z ahora paga

Los anuncios de State of Play de febrero 2026: God of War, Castlevania y más

Nuevos títulos y remakes marcarán la agenda de lanzamientos de PlayStation para los próximos meses

Los anuncios de State of

Nuevos detalles sobre el iPhone 18 Pro: posible precio y comparación con el iPhone 17 Pro

De acuerdo con la información revisada hasta el momento, el nuevo modelo promete avances significativos en diseño, rendimiento y fotografía

Nuevos detalles sobre el iPhone
DEPORTES
Sebastián Báez se metió en

Sebastián Báez se metió en semifinales y el Argentina Open vuelve a tener tres argentinos tras 17 años

Con un golazo de Matías Abaldo, Independiente le ganó 2-0 a Lanús y logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura

Histórico triunfo de la Selección Sub 20 femenina frente a Brasil en el Sudamericano

En qué se diferencia la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos de invierno y de verano

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzan y habrá duelo argentino en semifinales del Argentina Open

TELESHOW
Así comenzó el primer show

Así comenzó el primer show de Bad Bunny: su elegante look, las primeras canciones y la reacción del público argentino

Juli Poggio lució su nuevo look con una impactante sesión de fotos: cerezas, tacones rojos y sensualidad

Los primeros posteos de Griselda Siciliani desde que Luciano Castro confirmó su internación en una clínica de rehabilitación

Santiago del Moro reveló las novedades que transformarán las primeras galas de Gran Hermano Generación Dorada

El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: “Celebrando el estreno y un hat trick”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos realizó un ataque

Estados Unidos realizó un ataque contra una lancha narco en el Caribe: tres muertos

Donald Trump instó a Volodimir Zelensky a llegar a un acuerdo con Rusia a días del encuentro en Ginebra: “Tiene que actuar”

El OIEA negocia con Irán el acceso a instalaciones nucleares tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Cómo el trasplante fecal podría ser la clave para rejuvenecer el intestino según la ciencia

Más de 200 mil pasajeros utilizaron el Panama Stopover en 2025