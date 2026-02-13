Google Docs cambia para siempre: ahora añade audio para leer con IA resúmenes

Los usuarios pueden personalizar la voz así como ajustar la velocidad de reproducción. (Google)

Google Docs ahora permite escuchar los resúmenes de tus documentos mediante Gemini, su inteligencia artificial.

Esta función ayuda a comprender de forma rápida las partes más relevantes de cada archivo, facilitando la revisión de notas antes de una reunión o la identificación de los puntos clave de un informe extenso en cuestión de minutos.

Los resúmenes de audio proporcionan una sinopsis verbal breve del contenido, abarcando incluso varias pestañas del documento.

Generalmente, estos audios duran menos de tres minutos y utilizan un estilo de narración natural para optimizar la comprensión, según explica Google.

Esta herramienta permite identificar rápidamente la información más relevante de cada documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma permite personalizar la experiencia auditiva eligiendo entre distintas voces, como narrador, persuasor o coach. También se puede modificar la velocidad de reproducción de acuerdo con las preferencias y el estilo de aprendizaje de cada usuario. Google está implementando esta nueva función de manera gradual.

Cómo activar los resúmenes de audio en Google Docs

El proceso para activar los resúmenes de audio en Google Docs es el siguiente:

Abrir un documento en Google Docs. Pulsar ‘Herramientas’. Ir a ‘Audio’. Seleccionar ‘Escuchar resumen de este documento’. Google Docs empezará a reproduccir el audio.

Los resúmenes de audio ofrecen una versión verbal concisa del contenido, incluyendo varias pestañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es útil activar los resúmenes de audio en Google Docs

Activar los resúmenes de audio en Google Docs es útil en situaciones donde el tiempo es limitado o se requiere una comprensión rápida del contenido. Por ejemplo, quienes asisten a reuniones frecuentes pueden utilizar esta función para repasar notas antes de cada encuentro, accediendo a los puntos principales sin necesidad de leer el documento completo.

En el ámbito académico, los estudiantes pueden beneficiarse al repasar extensos apuntes o trabajos finales.

Escuchar un resumen de audio facilita la identificación de conceptos clave y la memorización de información relevante, especialmente cuando se está en movimiento, como durante un trayecto en transporte público.

Los resúmenes de audio en Google Docs resultan útiles cuando se dispone de poco tiempo o se necesita una visión rápida del texto. (Google)

Para profesionales que gestionan varios proyectos a la vez, los resúmenes de audio permiten revisar informes o presentaciones de múltiples pestañas de manera eficiente, sin perder tiempo navegando por cada página.

Asimismo, esta herramienta es valiosa para personas con dificultades de visión o que prefieren el aprendizaje auditivo, ya que ofrece una alternativa accesible a la lectura tradicional.

En todos estos casos, la posibilidad de personalizar la voz y la velocidad del audio en Google Docs contribuye a adaptar la experiencia a las preferencias individuales, optimizando la gestión del tiempo y la asimilación de información clave.

Qué más puede hacer Gemini en Google Docs

Gemini en Google Docs funciona como un asistente integrado al que se accede mediante un chat. Los usuarios pueden interactuar con Gemini para aprovechar una variedad de herramientas que facilitan la escritura y edición de documentos, optimizando tanto la productividad como la calidad del contenido.

Para interactuar con Gemini, se debe pulsar en el ícono de la estrella ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. (Google)

Entre las principales funciones, Gemini permite la generación de borradores: es posible solicitarle que redacte un texto sobre un tema específico o que inicie una sección del documento a partir de una breve descripción.

Por ejemplo, se le puede pedir: “Escribe un párrafo introductorio sobre los beneficios de la inteligencia artificial en la programación”.

Asimismo, ofrece opciones de reescritura y refinamiento, como ajustar el tono del texto, transformar un pasaje formal en uno informal o viceversa, acortar o ampliar párrafos según las necesidades, y mejorar la fluidez para que el resultado sea más natural, profesional o persuasivo.

Gemini puede resumir documentos largos, destacando los puntos principales de forma ágil. (Google)

Otra función es la capacidad de generar resúmenes de documentos extensos, permitiendo identificar rápidamente los puntos clave.

Además, Gemini facilita tareas de brainstorming, elaboración de listas y estructuración de información, por ejemplo, al solicitar los “cinco pasos para liberar espacio en Google Drive” o al crear puntos clave para una presentación.

Por último, Gemini puede asistir en la organización del formato, como convertir ideas en una tabla o dar estructura a un correo electrónico.