Tecno

Google Docs cambia para siempre: ahora añade audio para leer con IA resúmenes

Los usuarios pueden personalizar la experiencia al escoger entre diferentes voces, y ajustar la velocidad de reproducción

Guardar
Los usuarios pueden personalizar la voz así como ajustar la velocidad de reproducción. (Google)

Google Docs ahora permite escuchar los resúmenes de tus documentos mediante Gemini, su inteligencia artificial.

Esta función ayuda a comprender de forma rápida las partes más relevantes de cada archivo, facilitando la revisión de notas antes de una reunión o la identificación de los puntos clave de un informe extenso en cuestión de minutos.

Los resúmenes de audio proporcionan una sinopsis verbal breve del contenido, abarcando incluso varias pestañas del documento.

Generalmente, estos audios duran menos de tres minutos y utilizan un estilo de narración natural para optimizar la comprensión, según explica Google.

Esta herramienta permite identificar rápidamente
Esta herramienta permite identificar rápidamente la información más relevante de cada documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma permite personalizar la experiencia auditiva eligiendo entre distintas voces, como narrador, persuasor o coach. También se puede modificar la velocidad de reproducción de acuerdo con las preferencias y el estilo de aprendizaje de cada usuario. Google está implementando esta nueva función de manera gradual.

Cómo activar los resúmenes de audio en Google Docs

El proceso para activar los resúmenes de audio en Google Docs es el siguiente:

  1. Abrir un documento en Google Docs.
  2. Pulsar ‘Herramientas’.
  3. Ir a ‘Audio’.
  4. Seleccionar ‘Escuchar resumen de este documento’.
  5. Google Docs empezará a reproduccir el audio.
Los resúmenes de audio ofrecen
Los resúmenes de audio ofrecen una versión verbal concisa del contenido, incluyendo varias pestañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es útil activar los resúmenes de audio en Google Docs

Activar los resúmenes de audio en Google Docs es útil en situaciones donde el tiempo es limitado o se requiere una comprensión rápida del contenido. Por ejemplo, quienes asisten a reuniones frecuentes pueden utilizar esta función para repasar notas antes de cada encuentro, accediendo a los puntos principales sin necesidad de leer el documento completo.

En el ámbito académico, los estudiantes pueden beneficiarse al repasar extensos apuntes o trabajos finales.

Escuchar un resumen de audio facilita la identificación de conceptos clave y la memorización de información relevante, especialmente cuando se está en movimiento, como durante un trayecto en transporte público.

Los resúmenes de audio en
Los resúmenes de audio en Google Docs resultan útiles cuando se dispone de poco tiempo o se necesita una visión rápida del texto. (Google)

Para profesionales que gestionan varios proyectos a la vez, los resúmenes de audio permiten revisar informes o presentaciones de múltiples pestañas de manera eficiente, sin perder tiempo navegando por cada página.

Asimismo, esta herramienta es valiosa para personas con dificultades de visión o que prefieren el aprendizaje auditivo, ya que ofrece una alternativa accesible a la lectura tradicional.

En todos estos casos, la posibilidad de personalizar la voz y la velocidad del audio en Google Docs contribuye a adaptar la experiencia a las preferencias individuales, optimizando la gestión del tiempo y la asimilación de información clave.

Qué más puede hacer Gemini en Google Docs

Gemini en Google Docs funciona como un asistente integrado al que se accede mediante un chat. Los usuarios pueden interactuar con Gemini para aprovechar una variedad de herramientas que facilitan la escritura y edición de documentos, optimizando tanto la productividad como la calidad del contenido.

Para interactuar con Gemini, se
Para interactuar con Gemini, se debe pulsar en el ícono de la estrella ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. (Google)

Entre las principales funciones, Gemini permite la generación de borradores: es posible solicitarle que redacte un texto sobre un tema específico o que inicie una sección del documento a partir de una breve descripción.

Por ejemplo, se le puede pedir: “Escribe un párrafo introductorio sobre los beneficios de la inteligencia artificial en la programación”.

Asimismo, ofrece opciones de reescritura y refinamiento, como ajustar el tono del texto, transformar un pasaje formal en uno informal o viceversa, acortar o ampliar párrafos según las necesidades, y mejorar la fluidez para que el resultado sea más natural, profesional o persuasivo.

Gemini puede resumir documentos largos,
Gemini puede resumir documentos largos, destacando los puntos principales de forma ágil. (Google)

Otra función es la capacidad de generar resúmenes de documentos extensos, permitiendo identificar rápidamente los puntos clave.

Además, Gemini facilita tareas de brainstorming, elaboración de listas y estructuración de información, por ejemplo, al solicitar los “cinco pasos para liberar espacio en Google Drive” o al crear puntos clave para una presentación.

Por último, Gemini puede asistir en la organización del formato, como convertir ideas en una tabla o dar estructura a un correo electrónico.

Temas Relacionados

GoogleGeminiDocumentosInteligencia artificialTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La concentración de poder, la desaparición de empleos de oficina y la velocidad de los cambios ponen en jaque a gobiernos y profesionales en todo el mundo

La irrupción de la inteligencia artificial, liderada por un puñado de empresas, acelera la pérdida de empleos y desafía la capacidad de reacción de las instituciones, según advierte Matt Shumer en su columna

La concentración de poder, la

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 13 de febrero

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

Cómo funciona el mercado de

Cómo es la nueva IA de Google que resuelve problemas científicos

El modelo Gemini 3 Deep Think utiliza un sistema de razonamiento que evalúa y descarta rutas lógicas inconsistentes antes de responder

Cómo es la nueva IA

Desarrollan sensor que les da a los robots una visión de 180 grados y olfato artificial

El dispositivo, inspirado en la biología de la mosca de la fruta, amplía la autonomía y eficacia de las máquinas

Desarrollan sensor que les da

Cómo Google apuesta todo para dominar la infraestructura de la inteligencia artificial

La empresa matriz Alphabet lanzó una emisión récord de deuda a 100 años para financiar el mayor salto de capacidad en su historia: busca duplicar su infraestructura de inteligencia artificial, apostando a liderar el control de los chips y los centros de datos

Cómo Google apuesta todo para
DEPORTES
Último día de los test

Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto superó las 100 vueltas al mando del Alpine este viernes

Tras ser reemplazado por Colapinto y dejar Alpine, Jack Doohan habló sobre su regreso a la F1: “Estoy feliz de dejar atrás el pasado”

La denuncia que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno: acusan a una jueza de beneficiar a una pareja de su país para que ganen el oro

El gesto del Cholo Simeone a Lamine Yamal durante la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona que generó controversia

La frase del jefe de Alpine sobre Franco Colapinto que ilusiona de cara al inicio de la nueva era de la F1

TELESHOW
Verónica Ojeda celebró los 13

Verónica Ojeda celebró los 13 años de Dieguito Fernando con un emotivo video: “Estoy orgullosa de vos”

Bad Bunny y una cena romántica en Buenos Aires antes de San Valentín: su historia de amor con Gabriela Berlingeri

El llamativo look de Emilia Mernes para anunciar su nueva apuesta musical: bikini a cuadros y estética retro

El hijo de Matías Martin y Natalia Graciano cumplió 18 años: los saludos de sus padres en fotos y recuerdos

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella: la respuesta de Julio Bocca

INFOBAE AMÉRICA

Irán anunció la creación de

Irán anunció la creación de una comisión de investigación sobre las protestas que dejaron más de 7 mil muertos

Más de 50 periodistas, medios y ONG de Ecuador exigieron eliminar sistema de calificaciones de FF.AA. para acreditaciones

Un estado de EEUU se prepara para una tormenta invernal que dejará un mes de lluvia y nieve

Ucrania confirmó nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Trump volvió a exigir el indulto para Netanyahu en Israel y le envió un fuerte mensaje al presidente