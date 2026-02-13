Envía gratis cartas de amor escritas a mano en San Valentín 2026 a toda Colombia: cómo hacerlo

Las cartas de San Valentín ahora se pueden enviar a través de forma física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas en Colombia podrán enviar cartas gratis durante la celebración de San Valentín gracias a una campaña impulsada por el Ministerio TIC y la empresa postal nacional 4-72.

Esta iniciativa estará disponible en todos los puntos de atención de 4-72 del 11 al 14 de febrero, permitiendo a cualquier ciudadano remitir mensajes impresos a cualquier destino dentro del país.

La campaña está dirigida a quienes deseen expresar su afecto por medio de cartas físicas, destacando la importancia de la comunicación interpersonal y el valor del envío postal frente al auge de los servicios digitales. Solo se admitirá una carta por remitente, con un máximo de una hoja. No se aceptarán paquetes ni alimentos adjuntos.

Los usuarios deben ingresar ciertos datos para que la carta sea enviada de forma exitosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar, los interesados deben acudir personalmente a cualquier punto de venta de 4-72 durante las fechas fijadas y entregar su carta. Es requisito proporcionar los datos completos del destinatario y del remitente para asegurar una correcta entrega en el destino elegido.

El envío será gratuito a cualquier localidad del país, incluidas las regiones apartadas o de difícil acceso, gracias a la cobertura nacional de 4-72. Así, los mensajes de cariño podrán llegar a todos los rincones de Colombia sin excepciones.

La campaña refuerza el papel relevante del correo tradicional como medio vigente de comunicación en Colombia, donde sigue siendo esencial para muchas comunidades. El sector postal contribuye activamente a la inclusión y el desarrollo social, conectando personas, regiones y fomentando la integración.

Durante esta edición de San Valentín, muchas personas podrán revivir la experiencia tangible de escribir y recibir cartas, redescubriendo el valor del papel y del buzón como formas auténticas de expresar sentimientos.

Enviar las cartas de San Valentín es un proceso completamente gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para enviar las cartas

El paso a paso para enviar las cartas es el siguiente:

Dirígete personalmente a cualquier punto de atención de 4-72 entre el 11 y el 14 de febrero. Redacta tu carta en una hoja, ya que solo se permite una carta por remitente y un máximo de una hoja. No incluyas paquetes ni alimentos, pues únicamente se aceptan cartas impresas. Proporciona los datos completos del destinatario y del remitente para garantizar la entrega correcta. Entrega la carta al personal de 4-72 en el punto de atención. El envío será gratuito a cualquier destino dentro de Colombia, incluidas zonas apartadas o de difícil acceso, gracias a la cobertura nacional de 4-72.

Qué datos se necesitan para enviar las cartas

Para realizar el envío de cartas en Colombia adecuadamente, es indispensable contar con el nombre completo, la dirección precisa (incluyendo calle, número y barrio), la ciudad, el departamento y el código postal de ambos: destinatario y remitente.

La carta debe tener una extensión de una hoja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos del destinatario deben ubicarse en el centro del sobre, mientras que la información del remitente se coloca en la esquina superior izquierda.

Consejos para redactar una carta de San Valentín

Redactar una carta de San Valentín es una oportunidad para expresar sentimientos de manera auténtica y personal. Antes de comenzar, es recomendable pensar en los recuerdos y cualidades que hacen especial a la persona destinataria. Iniciar la carta con un saludo cercano, utilizando el nombre de quien la recibirá, aporta calidez desde las primeras líneas.

Es importante escribir con honestidad, evitando frases genéricas y procurando que cada palabra refleje emociones reales. Referirse a momentos compartidos, logros o situaciones que hayan fortalecido el vínculo ayuda a crear una conexión significativa.

Para redactar una carta de San Valentín puedes recordar los momentos que compartiste con tu pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar un lenguaje claro, evitando exageraciones o adornos innecesarios, facilita que el mensaje llegue de manera directa. No es necesario recurrir a poemas o grandes declaraciones; en muchos casos, la sencillez resulta más emotiva.

Finalizar la carta con una despedida afectuosa y, si se desea, incluir un deseo para el futuro o una invitación a compartir nuevos momentos, puede dar un cierre cálido al mensaje. Así, la carta se convierte en un recuerdo valioso y genuino.