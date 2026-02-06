Cómo activar el modo San Valentín en WhatsApp para los enamorados: es rápido y sencillo

El modo San Valentín en WhatsApp consiste en activar una serie de funciones de la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se acerca San Valentín y, si deseas darle un toque festivo a tu experiencia en WhatsApp, puedes aprovechar varias funciones inspiradas en esta celebración.

La plataforma permite, por ejemplo, consultar a Meta AI para obtener ideas de regalos personalizados o crear tarjetas digitales especiales para tu pareja.

El llamado “modo San Valentín” no es una función específica de WhatsApp, sino la combinación de diferentes herramientas y opciones disponibles en la aplicación para personalizar mensajes y sorprender a tus contactos en esta fecha.

Puedes explorar estas funciones para agregar un aire romántico a tus conversaciones, utilizar recomendaciones de inteligencia artificial y diseñar detalles únicos desde la propia app.

Meta AI puede proporcionar ayuda personalizada. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo pedirle recomendaciones de regalo a Meta AI

Para pedirle recomendaciones de regalo a Meta AI de San Valentín, sigue estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Pulsar el ícono de un círculo azul y morado ubicado en la parte inferior derecha. Empezar un chat con Meta AI.

Al solicitar recomendaciones de regalos de San Valentín a Meta AI en WhatsApp, ten en cuenta que puedes pedir ideas personalizadas según los intereses y características de tu pareja. Por ejemplo, puedes consultar:

Al solicitarle ayuda a Meta AI, evita compartir información personal. (WhatsApp)

“Sugiere regalos de San Valentín para alguien que ama la música.”

“¿Qué puedo regalarle a mi pareja si le gusta viajar?”

“Dame ideas originales para una sorpresa romántica en casa.”

“¿Qué detalles puedo preparar para un aniversario especial con poco presupuesto?”

Aprovecha la inteligencia artificial para obtener sugerencias adaptadas a gustos, hobbies o experiencias compartidas, explora opciones creativas según el perfil de tu pareja y solicita inspiración para regalos únicos y significativos.

Meta AI únicamente está disponible en la app móvil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo hacer tarjetas de San Valentín con Meta AI

Para crear tarjetas de San Valentín con Meta AI en WhatsApp, accede a la inteligencia artificial y escribe instrucciones claras que definan el estilo y el mensaje que deseas. Por ejemplo, puedes utilizar prompts como:

“Crea una tarjeta romántica de San Valentín con flores y un mensaje personalizado.”

“Diseña una tarjeta digital con corazones y la frase ‘Te amo’.”

“Haz una tarjeta divertida para sorprender a mi pareja el 14 de febrero.”

Personaliza los prompts según tus preferencias o las de tu pareja, elige el diseño y el tono que más te guste y aprovecha las opciones creativas que ofrece Meta AI para enviar un detalle original y especial en esta fecha.

WhatsApp permite crear fondos con IA. (WhatsApp)

Cómo hacer un fondo de chats con IA en WhatsApp

Para hacer un fondo de chats con inteligencia artificial en WhatsApp bajo el modo San Valentín, sigue estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’. Seleccionar ‘Chats’ y luego ‘Tema predeterminado del chat’. Pulsar ‘Crear con IA’. Agregar una descripción para que la imagen generada sea de San Valentín.

Cómo crear un grupo de WhatsApp

Se pueden crear eventos en los grupos de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Si tienes planeado realizar una fiesta en San Valentín y quieres coordinar todos los detalles del evento, puedes hacerlo en un grupo de WhatsApp. Para crear un grupo de WhatsApp, sigue estos pasos:

Abrir WhatsApp. Pulsar el ícono de +. Seleccionar ‘Nuevo grupo’. Añadir a los miembros.

En un grupo de WhatsApp puedes compartir toda la información relacionada con el encuentro, como la fecha, la hora y el lugar. Además, tienes la opción de crear un evento dentro del grupo para que los participantes confirmen su asistencia o reciban recordatorios automáticos.

Un grupo de WhatsApp puede ser útil para cuadrar detalles de una reunión sorpresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función resulta especialmente útil para organizar reuniones, coordinar detalles logísticos y asegurar la participación de todos los miembros; facilita el seguimiento de cambios de último minuto y permite mantener informados a los invitados de manera sencilla y centralizada.

Para quiénes es WhatsApp modo San Valentín

El modo San Valentín de WhatsApp está pensado para quienes desean agregar un toque romántico y personalizado a sus conversaciones durante esta fecha especial.

Es ideal para parejas, amigos o cualquier persona que quiera sorprender a sus seres queridos con mensajes creativos, tarjetas digitales y recomendaciones originales, aprovechando las funciones y herramientas de la aplicación.