Así puedes averiguar si puedes usar tu celular como llave del coche

La llave digital depende de la tecnología Ultra Wideband para funcionar de forma precisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología permite que, en ciertos modelos de autos y teléfonos, sea posible usar el celular como llave digital para abrir, cerrar e incluso arrancar el vehículo.

Este sistema, cada vez más presente, depende de la compatibilidad entre el móvil y el coche, así como de la incorporación de la tecnología Ultra Wideband (UWB), que garantiza precisión y seguridad en la comunicación entre ambos dispositivos.

Cómo funciona la tecnología UWB

La banda ultraancha (UWB) es una tecnología de radio que utiliza un espectro de frecuencias muy amplio para transmitir datos y medir distancias con gran exactitud entre dos dispositivos ubicados a pocos centímetros uno del otro. Esta precisión resulta esencial para las funciones de llave digital, ya que permite que el coche detecte si el móvil autorizado está realmente cerca, evitando aperturas accidentales o fraudes.

No todos los autos nuevos ofrecen la función de llave digital con el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

UWB supera a tecnologías previas como Bluetooth o NFC en términos de precisión y resistencia a ataques de repetición de señal. Además, la mayoría de los fabricantes implementan el estándar Digital Key 3.0 del Car Connectivity Consortium, que permite que el coche reconozca automáticamente el dispositivo autorizado apenas se acerca.

Qué coches son compatibles con llave digital UWB

No todos los autos nuevos ofrecen la posibilidad de usar el celular como llave digital. La compatibilidad depende tanto del modelo como de la versión y el paquete tecnológico adquirido. Algunas marcas que ya integran UWB en sus vehículos son:

Audi Desde 2025, la Plataforma Premium Eléctrica y la arquitectura E3 1.2 incluyen soporte UWB en modelos como Q6 e-tron , SQ6 e-tron y A5 (2025) .

BMW Pionera en la materia, BMW ofrece la función Digital Key Plus basada en UWB en modelos como Serie 3 (desde julio de 2023), Serie 5 , Serie 7 , i5 , i7 , iX , X1 , X5 , X6 y X7 (producidos a partir de 2023).

Hyundai Los modelos IONIQ 5 y otros con Digital Key 2 permiten desbloqueo automático al acercarse con el móvil.

MINI Desde 2024, MINI incorpora UWB en el Countryman (U25), el Cooper Electric (J01) y el Aceman, gracias a la adopción del sistema operativo de BMW.

El proceso de configuración exige vincular el móvil y el auto mediante apps oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porsche El Macan eléctrico (2024/2025) y el Cayenne (desde 2024) integran UWB mediante Samsung Wallet , aunque en algunos casos se ofrece como opción adicional.

Polestar El Polestar 3 y el Polestar 4 (solo con Apple) admiten llave digital UWB. El Polestar 2 utiliza Bluetooth para funciones similares, pero no está basado en UWB.

Tesla Modelos recientes de Model S y Model X incluyen soporte UWB en la función Phone Key para un desbloqueo más seguro.

Toyota El RAV4 2026 y otros modelos nuevos suman soporte para llave digital UWB a través de Samsung Wallet .

Volvo El EX30 cuenta con el hardware necesario y es compatible con Apple y, desde febrero de 2026, con algunos modelos de Samsung y Google. El EX90 soporta UWB y NFC tanto con Android como con Apple.

La disponibilidad de estas funciones puede variar según el paquete tecnológico elegido, por lo que no todos los vehículos de una misma línea incluyen llave digital UWB de serie.

Qué teléfonos incluyen UWB para llave digital

La adopción de la llave digital crece y se espera que más marcas la incorporen pronto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que el móvil funcione como llave digital, debe contar con el hardware UWB y soportar el estándar correspondiente. Los modelos más destacados son:

iPhone Desde el iPhone 11 en adelante (con chip U1), excepto el iPhone SE (2ª y 3ª generación) y el iPhone 16e .

Samsung Galaxy Disponible desde el Galaxy S21 en las versiones Ultra y Plus, así como en los Galaxy Note 20 Ultra y Galaxy Z Fold 2 , 3 , 4 , 5 y 6 . La gestión de llaves digitales se realiza a través de Samsung Wallet .

Google Pixel Desde el Pixel 6 Pro en adelante, solo en la versión Pro. La novena generación amplía la compatibilidad a los modelos Pro XL y Pro Fold , todos con soporte en Google Wallet .

Xiaomi El Xiaomi 15S Pro y Mix Flip incorporan UWB. Otros modelos como el 15T y 15T Pro permiten abrir el coche con NFC y Xiaomi Car Key, aunque sin UWB.