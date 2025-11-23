Tecno

Sin llaves, sin preocupaciones: cómo funcionan las cerraduras inteligentes

Los nuevos sistemas electrónicos reemplazan la llave tradicional con biometría, apps y códigos, ofreciendo funciones de alerta y registro de accesos

Las cerraduras inteligentes redefinen la
Las cerraduras inteligentes redefinen la seguridad y la gestión de accesos en hogares y alojamientos - (EZVIZ)

Las llaves tradicionales, símbolo de seguridad durante décadas, están perdiendo terreno frente a las cerraduras inteligentes, dispositivos que integran tecnología avanzada para facilitar y proteger el acceso a viviendas y espacios de uso temporal.

Cada vez más hogares, hoteles e instalaciones turísticas adoptan estos sistemas, impulsados por las ventajas que ofrecen frente a las cerraduras convencionales y las nuevas demandas de seguridad y flexibilidad.

Qué es una cerradura inteligente

Una cerradura inteligente es un sistema electrónico que permite abrir y cerrar puertas sin recurrir exclusivamente a una llave física. Estas cerraduras pueden operar mediante huella digital, reconocimiento facial, teclado numérico, tarjetas de proximidad o mediante una aplicación móvil que gestiona el acceso desde cualquier ubicación.

El uso de tecnología avanzada
El uso de tecnología avanzada en cerraduras permite minimizar riesgos, otorgar accesos temporales y controlar la entrada a viviendas, hoteles o alquileres desde cualquier lugar con total autonomía - (Unsplash)

En contraste, una cerradura tradicional depende de una llave metálica, lo que implica riesgos de extravío y una gestión más compleja ante robos o cambios de residentes.

El cambio tecnológico facilita que varias personas tengan acceso temporal o permanente sin necesidad de realizar copias físicas, además de registrar quién y cuándo ingresó, lo que proporciona un nivel extra de control y seguridad.

Por qué están prefiriendo las cerraduras inteligentes en alojamientos

La irrupción de las cerraduras inteligentes en el sector de la hospitalidad responde a la demanda de soluciones más ágiles y seguras. Plataformas de hospedaje como alquileres temporarios y hoteles priorizan hoy herramientas que permitan minimizar la burocracia y agilizar el check-in sin la necesidad de entregar y recoger llaves en persona.

Según datos de Statista, en países como Perú, el número de usuarios del mercado de alquiler temporal superará los 6,6 millones en 2030, lo que impulsa la necesidad de tecnología de gestión de accesos remota.

Cerraduras eléctricas tienen sofisticados sistemas,
Cerraduras eléctricas tienen sofisticados sistemas, que incluso algunos se manejan con información biométrica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cerraduras inteligentes permiten generar contraseñas temporales para cada huésped y modificarlas tras cada check-out, lo que reduce las posibilidades de acceso no autorizado y agiliza la rotación de huéspedes. El anfitrión puede autorizar la entrada desde cualquier parte, otorgar permisos a distancia y recibir alertas en caso de intentos de acceso indebido.

De acuerdo con especialistas del sector, este tipo de sistemas reduce riesgos asociados a la pérdida de llaves, copias no autorizadas y olvidos, aspectos especialmente relevantes en propiedades gestionadas a distancia o con alta rotación de ocupantes.

Ventajas de las cerraduras inteligentes a las tradicionales

Una de las ventajas más valoradas de las cerraduras inteligentes es la capacidad de personalizar los niveles de seguridad. Estos dispositivos pueden configurarse para que, ante intentos repetidos de acceso erróneo, se bloqueen y envíen alertas automáticas al propietario.

A diferencia de las cerraduras
A diferencia de las cerraduras tradicionales, los sistemas inteligentes eliminan la dependencia de llaves físicas y permiten gestionar accesos con mayor flexibilidad, seguridad y control desde aplicaciones móviles, facilitando el manejo remoto y la personalización de permisos (Europa Press)

Existen sistemas que detectan maniobras forzadas y generan notificaciones instantáneas, así como códigos de coacción en caso de ingreso bajo presión, permitiendo activar alarmas silenciosas si se introduce una clave específica.

Algunas cerraduras avanzadas incorporan cámaras con reconocimiento facial y comunicación bidireccional, lo que permite al propietario ver y hablar con quien se encuentra en la puerta desde el teléfono móvil. Esta función añade una capa adicional de seguridad y resulta útil para responder a visitas inesperadas o gestionar entregas a distancia.

El registro automático de ingresos y salidas, la integración con cámaras de videovigilancia interna y las opciones de cierre remoto son otras funciones resaltadas por quienes buscan mantener control y protección, incluso desde la distancia.

El crecimiento de la población adulta mayor y la importancia del cuidado a distancia convierten a las cerraduras inteligentes en aliadas clave para familias. Estos sistemas permiten que los adultos mayores mantengan autonomía, mientras los familiares pueden autorizar acceso o monitorear el entorno en situaciones específicas desde su dispositivo móvil, garantizando seguridad sin invadir la privacidad.

En todos los casos, la propuesta tecnológica no solo pone el foco en la seguridad física, también en la comodidad y la optimización de las rutinas. Hoy, la posibilidad de abrir una puerta desde cualquier lugar o gestionar el acceso a una vivienda de manera remota transforma la relación con el espacio y redefine el estándar de protección residencial.

<br>

