Tecno

Adiós a doblar la ropa: este robot de 8.000 dólares lo hace por ti, pero las sábanas siguen siendo un problema

El dispositivo llamado Isaac 0 tarda entre 30 y 90 minutos en doblar una carga de ropa

Guardar
Si doblar la ropa te
Si doblar la ropa te resulta molesto, Weave Robotics tiene un robot especializado, aunque cuesta USD 8.000 más un depósito de USD 250. (Weave Robotics)

Si doblar la ropa después de lavarla te resulta tedioso, Weave Robotics ofrece una posible solución: un robot especializado en esta tarea, aunque su precio es de USD 8.000 más un depósito de USD 250.

Este dispositivo, llamado Isaac 0, tarda entre 30 y 90 minutos en doblar una carga de ropa, según la empresa. Su única función es el plegado, requiere una toma de corriente convencional y no puede encargarse de mantas grandes, sábanas ni prendas al revés.

Además, no es totalmente autónomo: teleoperadores asisten a distancia en los pliegues más difíciles, aunque Weave asegura que el rendimiento del robot mejorará con futuras actualizaciones.

Cómo se instalaeste robot que dobla ropa

La instalación de este robot que dobla ropa es sencilla: basta con colocarlo sobre un escritorio, conectarlo a un enchufe común y empezar a usarlo el mismo día. El usuario solo debe dejar la ropa y activarlo desde su celular; Isaac 0 tarda entre 30 y 90 minutos en completar el ciclo y luego entrega pilas de ropa perfectamente doblada.

Solo hay que dejar la
Solo hay que dejar la ropa y activarlo desde el celular; Isaac 0 tarda entre 30 y 90 minutos en doblar y entregar la ropa ordenada. (Weave Robotics)

Este robot cuenta con la capacidad de aprendizaje automático: mejora su desempeño con cada uso.

Opera de forma autónoma siempre que es posible, pero si encuentra una prenda complicada o comete un error, un especialista puede intervenir remotamente durante unos segundos para resolver el problema y devolver el control al robot.

Gracias a este sistema, Isaac 0 puede trabajar con cualquier carga de ropa desde el primer momento y, además, su software se actualiza semanalmente para optimizar la velocidad y la calidad de cada pliegue.

Su única función es doblar
Su única función es doblar ropa, necesita un enchufe común y no puede manejar mantas, sábanas ni prendas al revés. (Weave Robotics)

Para quiénes es este robot que dobla ropa

El robot plegador de ropa Isaac 0 está dirigido a personas que buscan automatizar tareas domésticas y ahorrar tiempo en la rutina diaria. Es ideal para familias numerosas, profesionales con agendas apretadas o cualquier usuario que valore la comodidad y la organización en el hogar.

Es útil para quienes tienen dificultades físicas que les impiden doblar la ropa con facilidad. Aunque su precio lo sitúa fuera del alcance de la mayoría, representa una solución innovadora para quienes están dispuestos a invertir.

Cómo es Optimus de Tesla

Tesla ha desarrollado un robot doméstico llamado Optimus, que, aunque ha sido presentado en varias ocasiones, aún no está disponible para la venta. Optimus mide aproximadamente 1,73 metros y pesa unos 57 kilogramos. Está construido con materiales ligeros y utiliza las mismas baterías y actuadores que los vehículos eléctricos de Tesla.

Tesla creó el robot doméstico
Tesla creó el robot doméstico Optimus, que ya fue mostrado varias veces pero todavía no está a la venta. (X: Tesla)

En demostraciones encabezadas por Elon Musk, Optimus ha mostrado la capacidad de agarrar objetos, levantar paquetes pesados e interactuar con niños, evidenciando importantes avances en robótica humanoide.

Tesla lo describe como un “amigo humanoide” diseñado para asistir de manera segura en tareas del hogar. Ejemplos prácticos de uso incluyen recoger paquetes, regar plantas, ayudar en la cocina, recordar la toma de medicamentos, recibir entregas y ofrecer compañía interactiva, facilitando la autonomía de los usuarios.

Se estima que el precio de Optimus, a largo plazo, será de entre USD 20.000 y USD 30.000, un rango que Musk considera accesible y más bajo que el de un automóvil.

Tesla presenta a Optimus como
Tesla presenta a Optimus como un “amigo humanoide” para ayudar de forma segura en tareas domésticas. REUTERS/Maxim Shemetov

Durante el evento “We, Robot”, Optimus fue protagonista sirviendo bebidas, interactuando con los asistentes y realizando coreografías, mientras Musk lo comparaba con icónicos robots de la ciencia ficción como R2D2 y C3PO.

Inicialmente, se creía que Optimus estaría destinado exclusivamente a las fábricas de Tesla, sin planes para una versión doméstica ni expectativas de que pudiera operar de forma segura en hogares, especialmente cerca de niños.

Durante el evento We, Robot, donde Optimus fue presentado en vivo, Elon Musk también dio a conocer el Cybercab, el taxi autónomo de Tesla. Este vehículo, inspirado en el diseño del Cybertruck, presenta una estética futurista y carece de volante y pedales.

El Cybercab incorpora puertas de apertura vertical y espacio para dos pasajeros, ofreciendo una propuesta innovadora en el ámbito del transporte autónomo.

Temas Relacionados

RobotDólaresDoblar ropaCasaTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Ni en Hollywood: un fan de Star Trek creó el panel de mando definitivo y el nivel de detalle es irreal

Una fanática recreó su propio panel usando Home Assistant, una plataforma de domótica personalizable para controlar funciones inteligentes en casa

Ni en Hollywood: un fan

Juegos de PlayStation Plus Extra y Premium de febrero 2026: Spider-Man 2 y Wall-E encabezan la lista

Otros videojuegos disponibles sin costo para estos suscriptores incluyen Test Drive Unlimited Solar Crown, Neva y Monster Hunter Stories

Juegos de PlayStation Plus Extra

Dile adiós al llavero: Cómo funcionan las nuevas llaves digitales que abren tu auto desde el celular

Estas llaves digitales posibilitan abrir y cerrar el vehículo, arrancar el motor, verificar la identidad del usuario y compartir la clave de acceso digital, ya sea a distancia o directamente entre dispositivos

Dile adiós al llavero: Cómo

Google Docs cambia para siempre: ahora añade audio para leer con IA resúmenes

Los usuarios pueden personalizar la experiencia al escoger entre diferentes voces, y ajustar la velocidad de reproducción

Google Docs cambia para siempre:

La concentración de poder, la desaparición de empleos de oficina y la velocidad de los cambios ponen en jaque a gobiernos y profesionales en todo el mundo

La irrupción de la inteligencia artificial, liderada por un puñado de empresas, acelera la pérdida de empleos y desafía la capacidad de reacción de las instituciones, según advierte Matt Shumer en su columna

La concentración de poder, la
DEPORTES
De la vuelta más veloz

De la vuelta más veloz de Alpine al susto en el final: las imágenes de la actuación de Franco Colapinto en Baréin

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

El fuerte cruce entre el árbitro Andrés Merlos y Marcelo Gallardo: “Vos hiciste echar a Demichelis de River”

Cómo Rio Ferdinand pasó del alto rendimiento a una vida enfocada en el equilibrio tras retirarse del fútbol

La autocrítica de Juan Fernando Quintero tras la derrota ante Argentinos Juniors: “No podemos perder más, River no está para esto”

TELESHOW
Pepe Cibrián: “Cada función es

Pepe Cibrián: “Cada función es una apuesta, y esa incertidumbre es lo que me mantiene vivo”

Cuenta regresiva para el primer show de Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

Sabrina Rojas y el arte de sentir sin excusas: su sincero mensaje en medio de la internación de Luciano Castro

El sugerente video de Evangelina Anderson antes de los shows de Bad Bunny: “¿Vamos o lo vemos desde el balcón?"

El exclusivo restaurante con dos estrellas Michelin elegido por Bad Bunny: su noche gourmet en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Zoológicos de Estados Unidos permiten

Zoológicos de Estados Unidos permiten nombrar cucarachas y ratas con el nombre de tu ex por San Valentín

Ian McKellen reveló la verdad detrás de la icónica y emotiva despedida de Gandalf en El señor de los anillos

Panamá avanza en la identificación de víctimas de la invasión estadounidense tras nuevas exhumaciones

República Dominicana busca replicar el modelo centroamericano para revertir aranceles en Estados Unidos

Ecuador destina seis millones para obras y fortalecimiento de servicios en Galápagos