Adiós a doblar la ropa: este robot de 8.000 dólares lo hace por ti, pero las sábanas siguen siendo un problema

Si doblar la ropa después de lavarla te resulta tedioso, Weave Robotics ofrece una posible solución: un robot especializado en esta tarea, aunque su precio es de USD 8.000 más un depósito de USD 250.

Este dispositivo, llamado Isaac 0, tarda entre 30 y 90 minutos en doblar una carga de ropa, según la empresa. Su única función es el plegado, requiere una toma de corriente convencional y no puede encargarse de mantas grandes, sábanas ni prendas al revés.

Además, no es totalmente autónomo: teleoperadores asisten a distancia en los pliegues más difíciles, aunque Weave asegura que el rendimiento del robot mejorará con futuras actualizaciones.

Cómo se instalaeste robot que dobla ropa

La instalación de este robot que dobla ropa es sencilla: basta con colocarlo sobre un escritorio, conectarlo a un enchufe común y empezar a usarlo el mismo día. El usuario solo debe dejar la ropa y activarlo desde su celular; Isaac 0 tarda entre 30 y 90 minutos en completar el ciclo y luego entrega pilas de ropa perfectamente doblada.

Este robot cuenta con la capacidad de aprendizaje automático: mejora su desempeño con cada uso.

Opera de forma autónoma siempre que es posible, pero si encuentra una prenda complicada o comete un error, un especialista puede intervenir remotamente durante unos segundos para resolver el problema y devolver el control al robot.

Gracias a este sistema, Isaac 0 puede trabajar con cualquier carga de ropa desde el primer momento y, además, su software se actualiza semanalmente para optimizar la velocidad y la calidad de cada pliegue.

Para quiénes es este robot que dobla ropa

El robot plegador de ropa Isaac 0 está dirigido a personas que buscan automatizar tareas domésticas y ahorrar tiempo en la rutina diaria. Es ideal para familias numerosas, profesionales con agendas apretadas o cualquier usuario que valore la comodidad y la organización en el hogar.

Es útil para quienes tienen dificultades físicas que les impiden doblar la ropa con facilidad. Aunque su precio lo sitúa fuera del alcance de la mayoría, representa una solución innovadora para quienes están dispuestos a invertir.

Cómo es Optimus de Tesla

Tesla ha desarrollado un robot doméstico llamado Optimus, que, aunque ha sido presentado en varias ocasiones, aún no está disponible para la venta. Optimus mide aproximadamente 1,73 metros y pesa unos 57 kilogramos. Está construido con materiales ligeros y utiliza las mismas baterías y actuadores que los vehículos eléctricos de Tesla.

En demostraciones encabezadas por Elon Musk, Optimus ha mostrado la capacidad de agarrar objetos, levantar paquetes pesados e interactuar con niños, evidenciando importantes avances en robótica humanoide.

Tesla lo describe como un “amigo humanoide” diseñado para asistir de manera segura en tareas del hogar. Ejemplos prácticos de uso incluyen recoger paquetes, regar plantas, ayudar en la cocina, recordar la toma de medicamentos, recibir entregas y ofrecer compañía interactiva, facilitando la autonomía de los usuarios.

Se estima que el precio de Optimus, a largo plazo, será de entre USD 20.000 y USD 30.000, un rango que Musk considera accesible y más bajo que el de un automóvil.

Durante el evento “We, Robot”, Optimus fue protagonista sirviendo bebidas, interactuando con los asistentes y realizando coreografías, mientras Musk lo comparaba con icónicos robots de la ciencia ficción como R2D2 y C3PO.

Inicialmente, se creía que Optimus estaría destinado exclusivamente a las fábricas de Tesla, sin planes para una versión doméstica ni expectativas de que pudiera operar de forma segura en hogares, especialmente cerca de niños.

Durante el evento We, Robot, donde Optimus fue presentado en vivo, Elon Musk también dio a conocer el Cybercab, el taxi autónomo de Tesla. Este vehículo, inspirado en el diseño del Cybertruck, presenta una estética futurista y carece de volante y pedales.

El Cybercab incorpora puertas de apertura vertical y espacio para dos pasajeros, ofreciendo una propuesta innovadora en el ámbito del transporte autónomo.