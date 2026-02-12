Personaliza WhatsApp: trucos para modificar el color y apariencia de los chats

Tecno


WhatsApp también permite llevar la personalización a nivel individual para cada conversación. (Imagen ilustrativa Infobae)

La experiencia de usar WhatsApp no tiene por qué ser monótona ni idéntica para todos los usuarios. La aplicación permite modificar el diseño de los chats para que reflejen tu personalidad, preferencias de color y estilo visual.

Ya sea que quieras darle un toque vibrante a todos tus chats o distinguir conversaciones individuales con fondos y tonos únicos, WhatsApp pone a tu disposición una variedad de opciones de personalización que puedes aprovechar en pocos pasos.

Cómo cambiar el tema, fondo y color en todos los chats de WhatsApp

Personalizar el aspecto general de tus chats es sencillo. WhatsApp te permite seleccionar entre una amplia gama de colores y temas preestablecidos que afectan tanto el fondo como el color de las burbujas de chat. Para hacerlo, sigue este recorrido desde la pantalla principal:


La aplicación permite modificar el diseño de los chats para que reflejen tu personalidad. REUTERS/Dado Ruvic
  • Accede al menú de opciones (tres puntos verticales) y ve a Ajustes > Chats.
  • Selecciona “Tema predeterminado del chat”.
  • Aquí puedes elegir el tema que más te guste, optar por algún fondo específico o seleccionar entre hasta 20 colores diferentes.
  • Al confirmar tu elección con el ícono de verificación, puedes establecer el diseño para todos tus chats de manera uniforme.

Personalización avanzada: fondos y colores en chats individuales

WhatsApp también permite llevar la personalización a nivel individual para cada conversación. Si tienes un chat especial que quieres diferenciar del resto, sigue estos pasos:

  • Abre el chat en cuestión y entra en el menú de opciones.
  • Selecciona “Tema del chat” para elegir un diseño particular.
  • Puedes cambiar el fondo, el color de las burbujas o aplicar un tema completo solo a esa conversación.
  • Después de seleccionar la opción deseada, confirma el cambio para verlo aplicado de inmediato.

WhatsApp en Android ofrece herramientas prácticas para gestionar el almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic

Dale un toque único a tus conversaciones

La flexibilidad de WhatsApp para mezclar y combinar colores y fondos facilita que cada usuario encuentre la combinación que mejor se adapte a su estilo.

Ya sea que prefieras tonos suaves y minimalistas, colores vivos y atrevidos, o imágenes de fondo personalizadas, la aplicación te permite experimentar y modificar la apariencia de tus chats en cualquier momento. Así, cada conversación puede convertirse en un espacio único y agradable, ajustado a tus gustos y estado de ánimo.

Cómo liberar espacio en tu Android gestionando los archivos de WhatsApp

WhatsApp en Android ofrece herramientas prácticas para gestionar el almacenamiento y eliminar archivos innecesarios de forma sencilla. Desde el menú de configuración, puedes identificar los elementos que más espacio ocupan y eliminarlos para mantener tu dispositivo optimizado. Para hacerlo, sigue estos pasos:


WhatsApp pone a tu disposición una variedad de opciones de personalización que puedes aprovechar en pocos pasos. REUTERS/Dado Ruvic
  • Abre WhatsApp en tu teléfono.
  • Dirígete a la sección de Ajustes.
  • Selecciona Almacenamiento y datos.
  • Accede a Administración de almacenamiento y entra en la opción De más de 5 MB para ver los archivos más pesados.
  • Marca los archivos que deseas borrar.
  • Toca el ícono de la papelera para eliminarlos.
  • Confirma la eliminación seleccionando Eliminar elementos.

Este procedimiento te permitirá liberar espacio de manera eficiente y mantener bajo control el tamaño de la aplicación, evitando que archivos grandes o innecesarios saturen la memoria de tu Android.

Por qué WhatsApp ocupa tanto espacio en la memoria de tu teléfono

WhatsApp puede llegar a saturar la memoria del teléfono principalmente por la acumulación de archivos multimedia. Fotos, videos, mensajes de voz, documentos y stickers que se envían y reciben en conversaciones individuales o grupales se guardan automáticamente, incrementando poco a poco el espacio ocupado en la memoria interna.


WhatsApp puede llegar a saturar la memoria del teléfono principalmente por la acumulación de archivos multimedia. REUTERS/Dado Ruvic

Las conversaciones en grupo suelen ser especialmente exigentes en este sentido, ya que es común compartir archivos grandes y en alta resolución de manera frecuente. Además, el reenvío y la descarga repetida de los mismos archivos generan duplicados innecesarios, multiplicando el uso del almacenamiento.

A esto se suma el respaldo automático en la nube, que puede provocar que el dispositivo mantenga copias locales temporales antes de sincronizarlas. Si no se realiza una limpieza periódica, como eliminar chats antiguos o borrar archivos descargados, la aplicación puede consumir cada vez más recursos, afectando el rendimiento general del teléfono.

Por ello, gestionar estos archivos de forma regular resulta esencial para mantener el buen funcionamiento de WhatsApp y del dispositivo.

