El presidente de Nintendo alerta sobre posibles aumentos de precio en Switch 2 por la crisis de memoria

Nintendo advierte sobre posibles subidas de precio en Switch 2 por la crisis global de memoria RAM - REUTERS/Issei Kato

El mercado tecnológico atraviesa un momento crítico por la subida sin precedentes en el precio de la memoria RAM, un fenómeno que ya impacta a fabricantes de hardware de todo el mundo.

Nintendo, que lanzó la Switch 2 en medio de esta crisis, observa de cerca la evolución del mercado y no descarta ajustes en el precio de su nueva consola.

El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, fue claro en su mensaje a los inversores: aunque hasta el último trimestre fiscal de 2025 el aumento en el costo de la memoria no afectó de forma significativa los márgenes de la Switch 2, el futuro es incierto. Si la tendencia se mantiene o se agrava, la compañía se verá obligada a evaluar cuidadosamente la posibilidad de subir precios para proteger su rentabilidad.

Crisis de RAM: Nintendo y el dilema del precio justo para la Switch 2 en 2026 - (Nintendo)

Un mercado condicionado por la crisis de memoria

La memoria RAM se ha consolidado como el “oro tecnológico” de 2026. Hasta hace poco, para la mayoría de los consumidores era un dato técnico más de ordenadores y teléfonos. Ahora, la escasez y el encarecimiento de los módulos DDR4 y DDR5 han disparado los costes y puesto en jaque a todos los fabricantes, incluidos los gigantes del sector.

El avance imparable de la inteligencia artificial y la demanda de memoria de alta velocidad en centros de datos y superordenadores han hecho que empresas como Samsung, Micron y SK Hynix prioricen a los grandes clientes corporativos, relegando a marcas y usuarios domésticos a un segundo plano.

Esta estrategia, pensada para evitar las pérdidas sufridas en el pasado por sobreproducción y caída de precios, ha reducido la oferta y empujado los precios al alza.

Nintendo y la presión sobre precios y márgenes

En este escenario, Nintendo enfrenta una situación delicada. Según Furukawa, aún no se ha tomado ninguna decisión sobre un futuro aumento en el precio de la Switch 2, pero el proceso de revisión será exhaustivo. La compañía analizará no solo la rentabilidad, también la tasa de adopción de la plataforma, las tendencias de ventas y el entorno competitivo antes de ajustar precios.

Con la memoria convertida en “oro tecnológico” y los márgenes bajo presión, la compañía sopesa el equilibrio entre rentabilidad y crecimiento a largo plazo en uno de los mercados más volátiles de la década - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consola lleva apenas siete meses en el mercado y, pese a los récords de ventas iniciales, una subida de precio en plena fase de adopción podría afectar su crecimiento a largo plazo. Nintendo es consciente del riesgo que implica modificar el precio en un momento clave para consolidar su base de usuarios.

El aumento en el precio de la memoria ya se ha dejado sentir en todos los segmentos del mercado. En el sector de PC, los módulos de alta capacidad llegan a superar en precio a otros componentes clave. En smartphones, la situación es especialmente preocupante. Según Counterpoint Research, los envíos globales de móviles caerán un 2,1 % en 2026, una caída atribuida en parte a la crisis de la memoria.

Los fabricantes han tenido que reaccionar, ya sea recortando especificaciones, reutilizando componentes antiguos o empujando a los consumidores hacia modelos “Pro” más costosos. Mientras Apple y Samsung parecen mejor posicionados para resistir la tormenta por su escala y diversificación, marcas chinas como HONOR, OPPO y vivo son las más golpeadas por el alza de precios y la escasez.

Factores que determinarán el futuro precio de Switch 2

Furukawa subrayó que cualquier decisión sobre el precio de la Switch 2 dependerá de múltiples factores. Si el costo de los componentes sigue subiendo y compromete los márgenes de beneficio, Nintendo actuará, pero la prioridad será siempre mantener la competitividad del producto y evitar frenar la adopción.

El presidente insistió en que el entorno y la tendencia de ventas serán determinantes. Un ajuste de precio podría ser inevitable si la rentabilidad se ve amenazada, pero la decisión no se tomará a la ligera ni de forma precipitada.

La crisis de la memoria RAM ha cambiado las reglas del juego para toda la industria. Para Nintendo, el desafío es equilibrar rentabilidad y acceso en un mercado donde los costes pueden variar drásticamente en cuestión de meses.