Tecno

Free Fire regala diamantes y recompensas: estos son los códigos activos del 12 de febrero

Garena renueva su lista de recompensas diarias, permitiendo a los jugadores canjear códigos y obtener objetos especiales gratuitamente

Guardar
Así puedes conseguir diamantes y
Así puedes conseguir diamantes y skins gratis hoy en Free Fire: guía de códigos y consejos de seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El universo battle royale de Free Fire se mantiene en constante movimiento y, como parte de su estrategia para fidelizar a la comunidad, Garena publica a diario códigos gratuitos que permiten a los jugadores obtener diamantes, skins, cofres y otros premios exclusivos.

Este 12 de febrero de 2026, la oportunidad se renueva con una nueva tanda de códigos válidos por tiempo limitado. Reclamar estos premios no solo personaliza la experiencia de juego, también ofrece ventajas estratégicas para quienes buscan progresar sin invertir dinero real.

La dinámica de los códigos diarios ha convertido a Free Fire en un referente de la industria móvil. Millones de usuarios esperan estas claves que, además de motivar la participación, refuerzan la seguridad y evitan la exposición a fraudes relacionados con recompensas falsas. Saber cómo canjearlos y aprovecharlos a tiempo es fundamental para no perder la oportunidad de sumar contenido exclusivo.

Skins, emotes, monedas y cofres
Skins, emotes, monedas y cofres misteriosos son parte de la oferta exclusiva de este 12 de febrero; la clave está en canjearlos a tiempo y mantener la seguridad de la cuenta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista de códigos activos para hoy, 12 de febrero de 2026

A continuación, la lista completa de códigos activos para canjear este 12 de febrero. Es importante tener en cuenta que la vigencia depende de la región, el servidor y la cantidad máxima de canjes definidos por Garena, por lo que algunos pueden dejar de funcionar antes de las 24 horas.

  • E9QH6K4LNP7V
  • S5PL7M2LRV8K
  • Q8M4K7L2VR9J
  • A6QK1L9MRP5V
  • Z4QP8M6KNR2J
  • P7QH5K3LVJ9P
  • M2QP9L8KRV6K
  • R5QK4M7LVP1R
  • K9QP6K2MNL8V
  • V3QJ1M9KRP7V
  • D8MJ4Q6LVK2R
  • B3G7A22TWDR7X
  • FQ9W2E1R7T5Y
  • 4N8M2XL9R1G3
  • FU1I5O3P7A9S
  • S9QK2L6VP3MR
  • FP9O1I5U3Y2T
  • B1RK7C5ZL8YT
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • F7F9A3B2K6G8
  • BR43FMAPYEZZ
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FK3J9H5G1F7D
  • FA3S7D5F1G9H
  • UPQ7X5NMJ64V
  • FJI4GFE45TG5
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • FM6N1B8V3C4X
  • B6QV3LMK1TP
  • FT4E9Y5U1I3O
  • FF6YH3BFD7VT
  • FL2K6J4H8G5F
  • FR2D7G5T1Y8H

Cómo canjear los códigos de Free Fire: guía paso a paso

Así puedes conseguir diamantes y
Así puedes conseguir diamantes y skins gratis hoy en Free Fire: guía de códigos y consejos de seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canjear los códigos es un proceso sencillo, pero requiere atención para evitar errores:

  1. Accede al portal oficial de recompensas en https://reward.ff.garena.com/en desde tu navegador.
  2. Inicia sesión con la cuenta de Free Fire que usas habitualmente. Puedes hacerlo a través de Facebook, Google, Apple, VK, Twitter o Huawei. Las cuentas de invitado no son válidas para el canje.
  3. Introduce uno de los códigos de 12 caracteres en el campo correspondiente y confirma la operación.
  4. Verifica tus recompensas en el buzón dentro del juego. Los premios quedarán asociados de forma permanente a tu ID de Free Fire.

Es recomendable canjear los códigos lo antes posible, ya que pueden caducar o alcanzar su límite de usos en cuestión de horas.

¿Qué recompensas puedes obtener?

Los códigos gratuitos pueden otorgar diferentes premios:

  • Skins para personajes y armas
  • Emotes exclusivos y gestos únicos
  • Paquetes de vestuario y accesorios especiales
  • Monedas virtuales y diamantes para compras en la tienda
  • Cofres misteriosos, tarjetas de experiencia y recompensas estratégicas

Estos objetos no solo personalizan el avatar y el arsenal, también pueden ofrecer ventajas tácticas según el contenido desbloqueado.

¿Por qué son importantes los códigos de Free Fire?

Free Fire fortalece su comunidad
Free Fire fortalece su comunidad con códigos diarios: cómo reclamarlos y qué recompensas puedes obtener - (Foto: Garena)

La entrega diaria de códigos por parte de Garena es mucho más que una promoción: representa una vía legítima para acceder a objetos especiales sin recurrir a compras externas o a métodos de dudosa procedencia.

Estos códigos garantizan que los jugadores puedan desbloquear contenido de forma segura y sin riesgos para la cuenta. Además, el sistema incentiva la personalización y el desarrollo dentro del juego, permitiendo que cada usuario adapte su perfil a su estilo y preferencias.

Por qué los códigos pueden dejar de funcionar

La vida útil de los códigos es limitada porque Garena establece un número máximo de canjes, restricciones por región o por servidor. Si al intentar canjear uno de los códigos aparece un mensaje de error, lo más probable es que haya caducado o no esté habilitado en tu zona.

Para maximizar las oportunidades, revisa diariamente las fuentes oficiales de Garena, redes sociales y páginas de la comunidad. Evita entrar tus datos en sitios no verificables para proteger tu cuenta y prevenir fraudes.

Consejos de seguridad para no perder tu cuenta

  • Utiliza solo el portal oficial para canjear códigos.
  • No compartas datos personales o contraseñas en páginas externas.
  • Mantén activa la verificación en dos pasos si la plataforma lo permite.
  • Sigue los canales oficiales para estar informado sobre eventos y nuevas promociones.

Los códigos gratuitos son una excelente herramienta para potenciar tu experiencia en Free Fire, obtener contenido exclusivo y mantener tu cuenta segura.

Temas Relacionados

Free FireCódigosRecompensas gratuitasVideojuegosBattle royaleTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Elon Musk le dice adiós a colonizar Marte por el momento, ahora su plan es la Luna

La visión de SpaceX es desarrollar una base lunar autosuficiente, equipada con centros de datos y plataformas de inteligencia artificial, que podría materializarse en menos de diez años

Elon Musk le dice adiós

La palabra que debes evitar al contestar una llamada desconocida o puedes caer en estafas

La voz de la persona puede ser grabada y usada para autorizar operaciones bancarias, firmar contratos o suplantar la identidad

La palabra que debes evitar

Adam Mosseri, director de Instagram, desmiente la existencia de “la adicción clínica” a las redes sociales

El directivo admitió que ciertas funciones de la app como los filtros digitales generan riesgos sobre la imagen corporal y el bienestar de los usuarios jóvenes

Adam Mosseri, director de Instagram,

Cómo conseguir los juegos gratuitos de Epic Games: Guía paso a paso para febrero 2026

La plataforma renueva su oferta con aventuras, acción y estrategia, permitiendo a millones de usuarios ampliar su biblioteca digital gratuitamente con nuevos juegos por tiempo limitado

Cómo conseguir los juegos gratuitos

¿Buscas juegos gratis? Steam lanza cuatro títulos para descargar y jugar sin pagar

Desde puzles hasta aventuras de terror, la selección semanal se suma a la oferta permanente y consolida a la plataforma de videojuegos

¿Buscas juegos gratis? Steam lanza
DEPORTES
Dura crítica de Max Verstappen

Dura crítica de Max Verstappen a los nuevos coches con una preocupante advertencia: “Estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1”

La hazaña de una esquiadora que ganó la medalla en los JJ.OO. de Invierno con una lesión en las costillas: “Ha sido una semana terriblemente dolorosa”

Terminó el segundo día de pretemporada de la Fórmula 1: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y se perdió parte de la sesión

El insólito gol que erró abajo del arco el ex River Plate Gonzalo Tapia en Brasil

Habló el delantero argentino que es seguido por la selección española: “No cierro ninguna puerta”

TELESHOW
Las primeras horas de Bad

Las primeras horas de Bad Bunny en Argentina: la vigilia de los fans y la previa de sus tres shows en River

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para celebrar el Día de los Enamorados

El guiño romántico de la China Suárez para Mauro Icardi con una indirecta para Benjamín Vicuña

La contundente frase de Maxi López para Wanda Nara: “No recomiendo una ex despechada”

Toc Toc suspendió la función en Mar del Plata por una intoxicación masiva del elenco: la palabra de Diego Pérez

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Siria tomó

El Ejército de Siria tomó el control de la base de Al Tanf tras la retirada de Estados Unidos

Oklahoma llevó a cabo su primera ejecución de 2026 de un hombre condenado por doble homicidio

Capturan a exalcalde en Panamá por presunto manejo irregular de fondos públicos

Justicia confirmó condena para el conductor que chocó en Punta del Este y causó la muerte de dos modelos argentinas

La crisis de Cuba: sin petróleo, sin vuelos y con un peso en mínimos