Cómo conseguir los juegos gratuitos de Epic Games: Guía paso a paso para febrero 2026

Epic Games sigue consolidando su posición en la industria de los videojuegos con una de las estrategias más valoradas por los usuarios: la distribución semanal de títulos gratuitos. Cada siete días, la tienda digital habilita una nueva selección de juegos originales que pueden ser reclamados sin costeo y añadidos de forma permanente a la biblioteca personal de cada cuenta.

Durante febrero de 2026, la oferta se renueva con propuestas que abarcan desde la acción hasta la aventura y la estrategia, lo que convierte este sistema en una oportunidad para ampliar la colección sin invertir dinero.

Esta política de regalos semanales ha impulsado la popularidad de Epic Games Store y ha facilitado el acceso legal y sencillo a videojuegos de calidad para millones de jugadores en todo el mundo. Si buscas aprovechar al máximo estas promociones, aquí tienes una guía detallada para descargar y conservar los juegos gratuitos que Epic Games ofrece durante febrero.

Reclamar títulos originales y paquetes especiales solo requiere unos clics, sumando propuestas de calidad a la colección personal gracias a la exitosa política de regalos semanales de la tienda digital - (Foto: Epic Games)

Videojuegos gratuitos destacados en febrero 2026

Para esta semana, la plataforma destaca Botany Manor, una aventura de exploración ambientada en una finca inglesa del siglo XIX. El jugador asume el papel de Arabella Greene, una botánica retirada que recorre la casa y los jardines resolviendo acertijos vinculados al crecimiento de especies vegetales únicas. El juego estará disponible gratis hasta el 12 de febrero a las 13:00.

Además, la tienda suma el paquete Poison Retro Set, un homenaje al mundo de los arcades clásicos. Este set de contenido ofrece armas con efectos de daño por veneno y una estética visual inspirada en las salas de juegos de los años ochenta, combinando nostalgia y mecánicas de supervivencia.

Guía paso a paso para descargar juegos gratis en Epic Games

Aprovechar estas promociones es sencillo si sigues los pasos correctos en la plataforma:

1. Registrarse e iniciar sesión: accede a la Epic Games Store en store.epicgames.com, crea una cuenta gratuita con tu correo electrónico o inicia sesión si ya tienes una.

2. Acceder a la sección Tienda: desde la interfaz principal, selecciona la pestaña “Tienda” (Store) para ver los juegos disponibles.

3. Buscar los juegos gratuitos de la semana: ubica los títulos destacados como gratuitos. Haz clic en el juego de tu interés para acceder a su ficha.

4. Procesar la compra a coste cero: confirma que el precio aparezca como 0 en tu moneda local. Haz clic en “Obtener” y completa el proceso de compra, sin necesidad de ingresar datos de pago.

5. Añadir los juegos a la biblioteca: una vez finalizada la compra, el juego quedará guardado en tu cuenta de forma indefinida y podrás instalarlo cuando lo desees.

6. Instalar el juego en tu equipo: descarga el cliente oficial de Epic Games, inicia sesión y accede a tu biblioteca. Selecciona el título y comienza la descarga e instalación en tu PC.

Antes de descargar cualquier título, revisa los requisitos mínimos y recomendados en la ficha oficial. Esto asegura que tu computadora soporte el juego y evitará problemas de rendimiento.

Los títulos gratuitos permanecen asociados a tu cuenta incluso si los desinstalas, permitiéndote reinstalarlos en cualquier momento.

¿Por qué Epic Games regala juegos cada semana?

La distribución regular de juegos gratuitos es una de las claves del crecimiento de la Epic Games Store desde su apertura en 2018. Esta estrategia no solo atrae nuevos usuarios, sino que fomenta la fidelización y permite descubrir títulos independientes y grandes éxitos sin costo alguno.

Epic Games, creadora de fenómenos como Fortnite y la saga Unreal Tournament, utiliza esta fórmula para competir directamente con otras plataformas digitales y ofrecer ventajas exclusivas a su comunidad.

La tienda virtual también incluye un catálogo mixto con opciones gratuitas y de pago, contenido descargable y actualizaciones periódicas. La política de regalos semanales ha cambiado el panorama de la distribución digital, permitiendo que jugadores de todo el mundo accedan legalmente a una biblioteca en constante crecimiento.

Aprovechar los juegos gratuitos de Epic Games es una forma sencilla y segura de descubrir nuevos títulos y ampliar tu colección en febrero de 2026.