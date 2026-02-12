Citas y parejas virtuales con IA: los nuevos riesgos que debes evitar este San Valentín

San Valentín digital: inteligencia artificial, romance virtual y los riesgos de las relaciones en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltan pocos días para San Valentín, una fecha en la que las aplicaciones de citas y las plataformas digitales viven su mayor actividad del año. En este contexto, la inteligencia artificial se consolida como aliada clave para buscar pareja, establecer conexiones y, cada vez más, crear relaciones con compañeros virtuales.

Sin embargo, el auge del romance digital viene acompañado de nuevas amenazas, el riesgo de estafas, exposición de datos y manipulación emocional se intensifica, y los expertos advierten que la precaución es más importante que nunca.

La digitalización del amor ha transformado radicalmente los vínculos afectivos. Según cifras de la empresa de ciberseguridad, Kaspersky, el 43% de los latinoamericanos cree que en el futuro las personas tendrán parejas virtuales en lugar de relaciones con seres humanos reales.

Así impacta la inteligencia artificial en el romance digital: ventajas, amenazas y consejos para protegerse - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta idea ya no es ciencia ficción: el 12% de los usuarios en la región ha tenido una relación con un “compañero virtual” impulsado por inteligencia artificial, una tendencia que coloca a la tecnología como protagonista del romance moderno.

Parejas virtuales impulsadas por IA: cómo funcionan y por qué atraen

Las parejas virtuales de IA son personajes digitales capaces de mantener conversaciones realistas en aplicaciones y plataformas, desde chats de texto y audio hasta avatares interactivos.

Los usuarios pueden definir el nombre, la personalidad y los rasgos de su “compañero ideal”, adaptándolo a sus expectativas y necesidades emocionales.

Estos sistemas aprenden de la interacción, recuerdan preferencias y detalles personales, y ofrecen compañía constante, redefiniendo la intimidad en un entorno donde no existe una persona real al otro lado de la pantalla, pero sí una conexión emocional que muchos experimentan como genuina.

Cuál es el riesgo del romance digital

Romance en la era de la IA: cómo disfrutar San Valentín sin caer en fraudes ni manipulación digital - (Imagen ilustrativa)

La confianza depositada en estos compañeros puede influir en la toma de decisiones, el intercambio de información sensible y la protección ante ciberamenazas.

Además de atraer a quienes buscan nuevas formas de relación, la inteligencia artificial se ha convertido en herramienta para ciberdelincuentes, que desarrollan plataformas de parejas virtuales falsas, apoyadas en chatbots y sitios de phishing.

A diferencia de los sistemas legítimos, los “novios” falsos impulsados por IA son diseñados para ejecutar fraudes de forma automatizada y a gran escala. Así, contribuyen al aumento de las estafas románticas, un fenómeno que afecta al menos al 19% de quienes buscan pareja por medios digitales en Latinoamérica.

Las tácticas incluyen catfishing, envío de archivos maliciosos, chantajes, solicitudes de dinero y robo de identidad.

Por qué es un riesgo la IA en aplicaciones de citas

No solo los compañeros virtuales presentan desafíos. El uso de IA para encontrar pareja en aplicaciones de citas ya forma parte de la vida diaria: el 31% de los usuarios en la región afirma que usaría inteligencia artificial para hallar a su pareja ideal.

Apps, inteligencia artificial y el amor: tendencias y riesgos que marcan este San Valentín online - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien estos sistemas pueden facilitar el contacto entre personas afines, también intensifican riesgos conocidos, como la proliferación de perfiles falsos.

El intercambio de datos personales, hábitos y hasta contenido íntimo en estas plataformas puede quedar almacenado, sin claridad sobre su uso y protección. Si los datos no se gestionan correctamente o se comparten en plataformas maliciosas, pueden ser objeto de accesos no autorizados, usos indebidos o filtraciones, lo que afecta tanto la privacidad como la reputación de los usuarios.

Cómo protegerse: recomendaciones clave para San Valentín

Para reducir riesgos al interactuar con parejas virtuales o al usar aplicaciones de citas, los expertos en ciberseguridad, han recomendado no compartir información personal, emocional, financiera ni contenido íntimo con compañeros virtuales o “matches” generados por inteligencia artificial.

Es fundamental utilizar únicamente aplicaciones y plataformas legítimas, descargarlas desde tiendas oficiales y revisar siempre las políticas de privacidad y los permisos solicitados para entender cómo se gestionará tu información.

También es importante no abrir enlaces, archivos, audios, imágenes o videos enviados por contactos en apps de citas, sobre todo si prometen premios, beneficios o funciones especiales.

Si una pareja virtual o un contacto intenta llevar la conversación fuera de la plataforma, conviene desconfiar, ya que es una táctica habitual para evadir controles de seguridad. Además, se aconseja mantener los dispositivos protegidos y actualizados con soluciones de seguridad digital para evitar posibles amenazas.

Este San Valentín, la mejor forma de disfrutar del romance digital es combinar la apertura a nuevas experiencias con una actitud proactiva de protección y conciencia sobre la información que se comparte.