Lo que debes hacer para que el aire acondicionado no dispare el consumo de energía del hogar

Es común que el aire acondicionado esté encendido todo el día en estaciones como el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses más cálidos, el uso intensivo del aire acondicionado se convierte en una costumbre en viviendas y oficinas. Este hábito, si no se aplica de forma adecuada, puede derivar en un notable aumento del consumo eléctrico y exponer los electrodomésticos a fallas prematuras.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que ciertos comportamientos habituales elevan el gasto en la factura de luz y reducen la vida útil de los sistemas de climatización.

En este sentido, existen prácticas cotidianas que ayudan a mantener el confort interior sin incurrir en costes innecesarios. Se abordan varios interrogantes fundamentales que orientan sobre cómo utilizar el aire acondicionado con responsabilidad y eficiencia.

Qué pasa si se fija la temperatura del aire acondicionado por debajo de 20°C

Ajustar el termostato a niveles muy bajos incrementa el consumo y no enfría más rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajar el termostato del aire acondicionado por debajo de los 20°C suele interpretarse como una solución rápida frente al calor. No obstante, la OCU señala que esta decisión no acelera el proceso de enfriamiento ni mejora la sensación térmica.

El sistema tarda el mismo tiempo en alcanzar una temperatura media, pero continuará funcionando hasta alcanzar el valor elegido, lo que incrementa el gasto energético.

Cada grado adicional de enfriamiento implica al menos un 7% más de consumo, según la OCU. Esta diferencia se refleja de manera directa en la factura eléctrica y puede provocar un enfriamiento excesivo, obligando incluso a usar ropa de abrigo en espacios interiores.

Los expertos recomiendan ajustar la temperatura a niveles razonables para evitar un uso innecesario de energía y mantener un ambiente confortable.

Con qué frecuencia se deben limpiar los filtros del aire acondicionado

La acumulación de polvo y suciedad en los filtros reduce la eficiencia y puede provocar averías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento de los filtros del aire acondicionado suele quedar relegado, aunque resulta esencial para el funcionamiento eficiente del aparato.

La OCU destaca que un filtro obstruido puede incrementar el consumo entre un 5% y un 15%. Además, la acumulación de polvo y suciedad afecta la calidad del aire interior y favorece la aparición de averías.

Una revisión y limpieza anual del sistema de climatización permite conservar la eficiencia y minimizar el riesgo de reparaciones costosas. Según la OCU, esta tarea debe realizarse con la misma regularidad que la revisión de la caldera antes del invierno.

Cómo reducir el consumo energético cuando hace mucho calor en casa

En jornadas calurosas, se tiende a activar el aire acondicionado sin considerar alternativas complementarias. La OCU aconseja aprovechar los ventiladores, que pueden ofrecer sensación de frescor con un consumo muy bajo.

El uso combinado de ventiladores y aire acondicionado permite ahorrar energía y mejorar la distribución del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ventilador en funcionamiento durante 10 horas diarias a lo largo del verano puede suponer un coste inferior a 15 euros, frente a los cerca de 300 euros que genera el uso del aire acondicionado en el mismo periodo.

Los ventiladores de techo o de pedestal no enfrían el aire, pero favorecen la evaporación del sudor corporal, lo que reduce la sensación térmica. Asimismo, pueden emplearse junto al aire acondicionado para distribuir de manera más uniforme el aire frío en la habitación.

De qué forma influye el aislamiento de puertas y ventanas en el ahorro energético

Mantener puertas y ventanas cerradas es clave para conservar el frío y evitar que el aparato de aire acondicionado trabaje de más. La OCU sugiere revisar el ajuste de cerramientos y aplicar burletes si se detectan fugas de aire. Soluciones temporales como el uso de toallas pueden resultar útiles, aunque no reemplazan una reparación definitiva.

El asilamiento mejora la eficiencia del aire acondicionado y reduce su impacto en la tarifa mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aislamiento adecuado contribuye al ahorro energético en verano y ayuda a conservar el calor durante el invierno. Verificar el estado de las juntas y sellos permite reducir el esfuerzo del sistema de climatización y prolongar su vida útil.

Por qué es importante coordinar el uso de aparatos en el hogar

El funcionamiento simultáneo de dispositivos que generan calor, como hornos, secadoras o planchas, obliga al aire acondicionado a realizar un esfuerzo adicional para mantener la temperatura deseada. La OCU advierte que este error incrementa el consumo eléctrico.

Planificar el uso de estos aparatos en horarios diferentes optimiza la eficiencia energética del hogar. Una opción sugerida por la OCU consiste en usar el horno en horario nocturno o recurrir a electrodomésticos alternativos, como la freidora de aire.