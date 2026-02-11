La música generada por IA ya suena en las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno

Pareja de patinadores checos usó una canción generada por IA para su presentación. Crédito: g_nielsenart / TikTok

Los Juegos Olímpicos de Invierno presenciaron un hecho inédito en su pista de hielo: la aparición de música generada por inteligencia artificial (IA) en una de las competencias oficiales.

Los hermanos checos Kateřina Mrázková y Daniel Mrázek, debutantes en la disciplina de danza sobre hielo, eligieron una pieza creada con IA para su rutina de rhythm dance, desafiando las convenciones del patinaje artístico y abriendo un nuevo capítulo en la relación entre tecnología y deporte de alto rendimiento.

Una rutina entre la innovación y la polémica

La competencia de danza sobre hielo en los Juegos Olímpicos se divide en dos segmentos: rhythm dance, que exige una coreografía basada en un tema específico (en esta edición, “La música, los estilos de baile y el espíritu de los años 90”), y el free dance, donde la creatividad es libre.

Mientras otras parejas optaron por clásicos de la década como tributos a las Spice Girls o a Lenny Kravitz, los checos sorprendieron al público y a los jueces con una pieza que, en parte, emulaba el estilo de Bon Jovi pero había sido generada íntegramente por inteligencia artificial.

La pieza “One Two by AI”, inspirada en Bon Jovi y generada por algoritmos, marcó el inicio de la coreografía de rhythm dance. (Reuters)

La transmisión de NBC recogió el detalle en tiempo real: “Esto es generado por IA, esta primera parte”, señaló uno de los comentaristas mientras los hermanos ejecutaban un arriesgado levantamiento sobre el hielo.

La pieza, titulada “One Two by AI (of 90s style Bon Jovi)”, fue compuesta por un modelo de lenguaje entrenado para imitar la música de esa época. La coreografía continuó después con “Thunderstruck” de AC/DC, un tema auténtico, marcando un contraste entre la música producida por humanos y aquella nacida de algoritmos.

Este no es el primer encuentro de los Mrázková y Mrázek con la controversia en torno a la IA. Durante la temporada, la dupla fue criticada por usar una canción inspirada en los New Radicals, cuyos versos —generados por IA— resultaron sospechosamente similares a las letras originales del grupo estadounidense.

La reacción llevó al equipo a modificar la música antes de los Juegos, reemplazando los fragmentos cuestionados por otros que evocan el estilo de Bon Jovi, aunque las similitudes siguen siendo evidentes.

El programa musical incluyó también “Thunderstruck” de AC/DC, combinando IA y canción original en una sola presentación. (Reuters)

IA, creatividad y derechos de autor

La inclusión de música generada por IA en los Juegos Olímpicos pone en primer plano una serie de interrogantes sobre la creatividad, la originalidad y los derechos de autor en el deporte y la industria musical. Los sistemas de IA empleados para crear estas piezas —modelos de lenguaje que analizan enormes bibliotecas de canciones— operan replicando patrones estadísticos.

Al solicitarles una canción “al estilo de Bon Jovi”, estos algoritmos tienden a producir melodías y letras que rozan o incluso reproducen elementos reconocibles de obras protegidas por derechos de autor.

La Federación Internacional de Patinaje (International Skating Union) no prohíbe el uso de música generada por IA, siempre que la pieza no vulnere derechos legales de terceros. Sin embargo, la práctica ya ha generado controversia tanto por la posible infracción de copyright como por el impacto en la valoración artística de las rutinas.

La Federación Internacional de Patinaje permite el uso de música generada por IA siempre que no infrinja derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la IA en la creación musical también plantea dudas sobre el futuro del trabajo creativo y la autenticidad en competencias que tradicionalmente han premiado la originalidad.

El auge de la música generada por IA no se limita al ámbito deportivo. Casos como el de Xania Monet, una artista que firmó un contrato millonario tras usar la plataforma Suno para musicalizar poesía, revelan un interés creciente de la industria musical en este tipo de tecnologías. Sin embargo, la recepción pública sigue siendo ambivalente, especialmente cuando las creaciones de IA se presentan en contextos de alta exposición.

Para los deportistas, como los hermanos checos, la innovación tecnológica representa una herramienta más para destacar en el escenario olímpico, aunque puede desviar la atención del esfuerzo y la creatividad humana detrás de sus logros.

La polémica en torno a la música generada por IA en los Juegos Olímpicos de Invierno señala el inicio de un debate que promete intensificarse a medida que la inteligencia artificial se consolida como protagonista en la cultura y el deporte global.