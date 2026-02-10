¿Sin señal en el ascensor?: descubre la razón detrás de la falta de cobertura

No todos los ascensores bloquean la señal del mismo modo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Perder la señal del móvil al subir a un ascensor es una experiencia tan frecuente que muchos la dan por sentada, pero pocos conocen el verdadero motivo. No importa el modelo de teléfono ni la calidad del servicio, el corte de llamadas o la imposibilidad de navegar en redes sociales dentro de estos espacios cerrados suele deberse a factores físicos y de construcción que afectan la transmisión de señales.

Jaula de Faraday: el enemigo invisible de la cobertura móvil

El fenómeno que explica por qué la señal desaparece en la mayoría de los ascensores tiene nombre propio: Jaula de Faraday. Este principio científico, descubierto en 1836 por el físico inglés Michael Faraday, demuestra que los materiales conductores, como el metal, pueden aislar el interior de un espacio de los campos eléctricos externos.

Faraday lo comprobó cubriendo una sala con láminas de aluminio y aplicando descargas eléctricas en el exterior, observando que el interior quedaba protegido de la electricidad.

Los ascensores modernos, al estar fabricados con paredes metálicas y funcionar como espacios completamente cerrados, replican este efecto. En la práctica, se convierten en una especie de jaula que bloquea o reduce significativamente la entrada y salida de señales electromagnéticas, entre ellas, las ondas que utiliza la telefonía móvil.

¿La falta de cobertura ocurre en todos los ascensores?

No todos los ascensores bloquean la señal del mismo modo. La cobertura dentro de estos espacios depende principalmente de los materiales utilizados en su construcción y de cómo estén ensamblados.

Algunos permiten el paso parcial de las ondas, resultando en señal débil o intermitente, mientras que otros impiden por completo la conexión móvil apenas se cierran las puertas.

La experiencia puede variar incluso dentro de un mismo edificio, dependiendo de la antigüedad del ascensor, las reformas realizadas o el entorno arquitectónico. Por eso, hay quienes logran mantener una llamada en algunos elevadores, mientras que en otros la conexión se pierde de inmediato.

Sistemas de emergencia en ascensores: comunicación garantizada

A pesar de la ausencia de cobertura para teléfonos personales, los ascensores cuentan con un sistema de emergencia propio. Este mecanismo, accesible a través del botón de alarma, conecta directamente con la empresa de mantenimiento.

Tradicionalmente, estas líneas utilizan cableado de cobre o fibra óptica, lo que garantiza la comunicación incluso cuando no hay señal móvil dentro del ascensor.

Con la evolución tecnológica, algunos sistemas de emergencia han adoptado líneas móviles como alternativa. Sin embargo, la prioridad sigue siendo asegurar que, ante cualquier incidente, los usuarios puedan pedir ayuda sin depender de la cobertura de su propio teléfono.

¿Se puede solucionar la falta de señal en los ascensores?

La problemática de la cobertura en ascensores podría mitigarse con soluciones técnicas específicas. Existen dispositivos y repetidores de señal diseñados para mejorar la conectividad en espacios cerrados, aunque su implementación depende de normativas, costes y la voluntad de las comunidades de propietarios o empresas responsables.

Mientras tanto, entender el papel de la Jaula de Faraday y las características de los materiales empleados en la construcción de los ascensores permite comprender por qué, en la mayoría de los casos, la señal desaparece al entrar en uno de estos espacios.

Qué hacer si te quedas atrapado en un ascensor

Si el ascensor se detiene repentinamente y te encuentras en su interior, lo primero es mantener la calma y evitar intentar forzar las puertas o salir por tus propios medios.

Los ascensores modernos cuentan con sistemas de seguridad que impiden caídas o movimientos bruscos, por lo que permanecer dentro suele ser la opción más segura. Busca el botón de alarma o el intercomunicador de emergencia, normalmente señalizado y de fácil acceso en el panel de control.

Al pulsar el botón de emergencia, se establece contacto directo con la empresa de mantenimiento o el personal del edificio, quienes recibirán tu aviso y gestionarán el rescate. Es importante comunicar con claridad tu situación y seguir las indicaciones que te proporcionen.

No apagues la luz ni el teléfono móvil, en caso de que tengas señal, y espera la llegada de los técnicos especializados. Mantener la serenidad y confiar en los protocolos de seguridad es clave para salir del ascensor sin riesgos.