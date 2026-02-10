Controla lo que hacen tus hijos en YouTube y evita el apego con los videos cortos Shorts

Los padres y tutores ya pueden establecer reglas claras y personalizadas sobre el uso de videos cortos, integrando recordatorios y control horario desde una sola plataforma

El avance de la inteligencia artificial y el auge de los videos cortos en plataformas digitales han puesto en el centro del debate el tiempo que los menores dedican a consumir contenido online.

Google presenta nuevas herramientas para que las familias puedan gestionar de forma precisa el tiempo que los niños y adolescentes pasan viendo ‘Shorts’ en YouTube, una respuesta directa a la demanda creciente de mayor control parental en América Latina y otras regiones.

Cómo son las funciones para el control del tiempo en ‘Shorts’

La última actualización de Google incorpora la posibilidad de establecer límites exactos para el tiempo de visualización de ‘Shorts’ en cuentas supervisadas de YouTube. Esta función, pionera en la industria, permite a los padres y tutores fijar la cantidad de minutos diarios o incluso bloquear por completo el acceso a este tipo de videos.

América Latina lidera la demanda de control parental y Google adapta YouTube para proteger a los menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, pueden configurar recordatorios personalizados para la hora de dormir o para tomar un descanso, reforzando la gestión del bienestar digital en el hogar.

Según explicó Priscila Couto, Líder de Programa de Confianza y Seguridad para Google en América Latina, “la inteligencia artificial es una oportunidad para rediseñar cómo aprendemos a cuidarnos en el entorno digital”. La compañía ha subrayado que el objetivo de estas herramientas es asegurar que cada usuario cuente con las protecciones necesarias para explorar y crear con tranquilidad.

Cuáles son las novedades en Family Link, la app de Google

Family Link, la aplicación de control parental de Google, ha experimentado una transformación para facilitar la administración de varios perfiles y dispositivos desde una sola página. La nueva pestaña Tiempo de uso centraliza todas las herramientas de gestión horaria, desde el resumen de actividad de cada dispositivo hasta la configuración de límites diarios y horarios escolares.

Esto permite a las familias adaptar las reglas digitales a las rutinas de cada menor y supervisar de cerca su interacción con la tecnología.

Family Link y YouTube refuerzan la seguridad infantil con límites de tiempo y perfiles supervisados - Google

A su vez, los responsables de las cuentas pueden gestionar la configuración de datos, los permisos de las aplicaciones y la ubicación de los dispositivos. Estas opciones avanzadas se suman a la capacidad de regular el tiempo de visualización de ‘Shorts’, ofreciendo así un entorno digital más seguro y equilibrado para niños y adolescentes.

La actualización de YouTube para cuentas supervisadas extiende el control a todos los miembros de la familia. Ahora es posible crear una nueva cuenta infantil y cambiar fácilmente entre perfiles en la aplicación móvil, garantizando que cada usuario reciba recomendaciones de contenido apropiadas para su edad.

El sistema también permite establecer recordatorios personalizados, como alertas para la hora de dormir o para tomar descansos, elementos que complementan las protecciones de bienestar predeterminadas para adolescentes. Estas medidas buscan equilibrar el acceso al entretenimiento digital con la necesidad de promover hábitos saludables y responsables.

Acceso a contenido de calidad y recursos educativos gratuitos de Google

Nuevas funciones de Family Link y YouTube permiten a las familias establecer límites precisos, adaptando la experiencia digital de niños y adolescentes a las necesidades de cada hogar en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El compromiso de Google va más allá del control parental. La compañía actualizó sus principios y guía para creadores en YouTube, priorizando la recomendación de videos educativos y de calidad para adolescentes. La plataforma también alberga la biblioteca digital de Plaza Sésamo, con más de 100 episodios completos disponibles para niños en YouTube y YouTube Kids.

Además, Google impulsa la alfabetización digital y mediática mediante cursos gratuitos online, diseñados para que familias y educadores aprendan a evaluar y contextualizar la información encontrada en internet. Estas iniciativas fomentan la ciudadanía digital y el pensamiento crítico desde edades tempranas.

La integración de estas nuevas funciones y herramientas responde a una demanda concreta de las familias de América Latina y otros mercados. Con la posibilidad de limitar y supervisar el tiempo de exposición a videos cortos, Google busca que los menores disfruten de la tecnología en un contexto seguro, saludable y adaptado a las necesidades de cada hogar.