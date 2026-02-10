Cómo activar el modo capibara en WhatsApp: guía febrero 2026

El modo capibara no es una función oficial de WhatsApp, sino una serie de configuraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo capibara en WhatsApp es un conjunto de opciones que permiten personalizar la apariencia de la aplicación con la estética de este animal.

Para activarlo en febrero de 2026, solo necesitas crear imágenes de capibaras usando Meta AI dentro de la app, pedirle información a la inteligencia artificial sobre este animal y cambiar el tono de las notificaciones por la canción viral, entre otros ajustes.

Es importante aclarar que el modo capibara no es una función oficial de WhatsApp, sino una tendencia basada en configuraciones y notificaciones personalizables.

Meta AI cuenta con la capacidad de generar imágenes y responder consultas.

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para generar imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo capibara, sigue estos pasos:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo móvil. Pulsa el círculo azul de Meta AI que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. Inicia un chat con Meta AI y pídele que genere una imagen. Utiliza prompts o indicaciones como los siguientes para describir la imagen que deseas crear.

Las imágenes generadas por Meta AI se pueden utilizar como fondo de chats.

Puedes utilizar este prompts:

Capibara leyendo un libro en una biblioteca antigua.

Capibara astronauta flotando en el espacio.

Capibara tomando café en un café parisino.

Capibara surfeando una gran ola.

Capibara chef preparando sushi en un restaurante japonés.

Capibara explorador con sombrero y mapa en la selva.

Capibara tocando piano en una sala de conciertos.

Capibara viajero con mochila en una estación de tren.

Capibara pintor callejero creando un mural colorido.

Capibara con sombrero de copa en una fiesta elegante.

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones en WhatsApp

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que sean la canción del capibara.

Para cambiar el sonido de las notificaciones en WhatsApp en el modo capibara:

Descargar la canción. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado.

Cómo hacer consultas sobre capibaras con Meta AI

Para obtener información sobre capibaras en Meta AI sin salir de WhatsApp, simplemente abre la app, toca el círculo azul e inicia una conversación con la inteligencia artificial.

Meta AI puede responder consultas sobre hábitos, alimentación, hábitat y curiosidades de las capibaras, brindando respuestas rápidas en el chat. Puedes usar preguntas como:

¿Dónde viven las capibaras?

¿Cuánto pesa una capibara adulta en promedio?

¿Qué comen en su entorno natural?

¿Qué curiosidades destacan de las capibaras?

¿Son animales solitarios o viven en grupo?

Meta AI puede responder consultas sobre los capibaras.

¿En qué se diferencian una capibara y un carpincho?

¿Qué depredadores tienen?

¿Pueden convivir con humanos como mascotas?

¿Cómo se reproducen y cuántas crías tienen?

¿Por qué se consideran animales tan sociables?

Al utilizar Meta AI en WhatsApp para realizar consultas, es fundamental evitar compartir información confidencial o privada.

Los datos personales, contraseñas, números de cuenta y detalles sensibles deben mantenerse protegidos, ya que las conversaciones con inteligencia artificial pueden ser almacenadas o revisadas para mejorar el servicio.

La seguridad digital depende del manejo responsable de la información, por lo que conviene limitarse a preguntas generales y evitar datos que puedan comprometer la privacidad. Adoptar esta precaución ayuda a prevenir posibles riesgos y garantiza una experiencia más segura al interactuar con herramientas de inteligencia artificial.

El modo capibara es para aquellas personas que disfrutan personalizar la apariencia de la aplicación.

Para quiénes es el modo capibara en WhatsApp

El modo Capibara en WhatsApp está pensado para usuarios que disfrutan personalizar su experiencia con tendencias creativas y divertidas.

Esta modalidad permite adaptar la apariencia de la aplicación utilizando imágenes de capibaras generadas con Meta AI, solicitar información sobre este animal a la inteligencia artificial y cambiar el tono de las notificaciones por la canción viral relacionada.

No se trata de una función oficial de WhatsApp, sino de una tendencia popular que aprovecha las opciones de personalización y notificaciones disponibles. Está dirigido a quienes buscan darle un toque original y temático a su mensajería, siguiendo la estética y simpatía del capibara.