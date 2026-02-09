Por qué algunas personas establecen contacto físico al comunicarse, según la IA

Este recurso va mucho más allá del simple impulso. (Imagen ilustrativa Infobae)

El contacto físico durante una conversación suele ser interpretado como un gesto espontáneo, pero detrás de este comportamiento existen motivos biológicos, culturales y personales que lo explican. Para entender mejor las razones por las que algunas personas tocan a su interlocutor al hablar, se consultó a Gemini, la inteligencia artificial de Google especializada en análisis de comunicación no verbal.

Según Gemini, la tendencia a establecer contacto físico mientras se conversa responde a factores instintivos y sociales. “El tacto es una parte fundamental de la comunicación no verbal y se estudia bajo el término háptica”, explica la IA.

Este recurso va mucho más allá del simple impulso y revela información sobre la intención, el estado emocional y el contexto cultural de cada individuo.

La inteligencia artificial destaca que la cultura influye de manera decisiva en la frecuencia y el significado del contacto físico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Razones principales del contacto físico en la comunicación, según Gemini

Gemini enumera cinco motivos principales que explican por qué el contacto físico aparece en las interacciones sociales. Estas razones van desde la biología humana y la cultura, hasta cuestiones de personalidad y jerarquía.

Búsqueda de conexión y empatía (El factor biológico). Gemini señala que para muchas personas, tocar el brazo o el hombro del interlocutor es una forma instintiva de romper la barrera y generar confianza. “El contacto físico suave libera oxitocina —la hormona del vínculo— y reduce el cortisol, que es la hormona del estrés” , detalla la IA. Estos gestos envían mensajes silenciosos como “Te estoy escuchando”, “Te entiendo” o “Estoy aquí contigo”, y son habituales en situaciones en las que alguien busca consolar a otra persona.

Énfasis y atención. De acuerdo con Gemini, algunas personas usan el tacto para resaltar partes clave de la conversación. “El tacto funciona como un subrayador, marcando el momento más importante de la frase”, describe la IA. Es común que alguien toque el brazo de su interlocutor justo antes de pronunciar la idea central, para asegurarse de que la otra persona preste atención.

No todo contacto físico es señal de afecto o cercanía. (Imagen ilustrativa Infobae)

El factor cultural. La inteligencia artificial destaca que la cultura influye de manera decisiva en la frecuencia y el significado del contacto físico. “En culturas de alto contacto, como América Latina, el Mediterráneo y Medio Oriente, tocarse es señal de calidez y amistad”, explica Gemini. En contraste, en regiones como el norte de Europa, Asia y partes de Norteamérica, el espacio personal es más valorado y el contacto físico puede verse como una invasión.

Dominio y estatus. No todo contacto físico es señal de afecto o cercanía. Gemini expone que, en ocasiones, el tacto refleja relaciones de poder. “La palmada en la espalda o en el hombro suele venir de la persona con mayor estatus , como una forma sutil de marcar control o autoridad”, señala la IA. Este tipo de gestos rara vez es iniciado por alguien de menor rango hacia su superior.

Personalidad kinestésica. Por último, Gemini menciona que algunas personas, identificadas como kinestésicas en programación neurolingüística, procesan la información a través de los sentidos y el movimiento. “Estas personas necesitan moverse y tocar para sentirse cómodas comunicándose; para ellas, una conversación sin contacto resulta fría o incompleta”, concluye la IA.

Tocar a la persona con quien conversas revela detalles sobre la intención, el estado emocional y el contexto cultural de cada individuo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las respuestas de Gemini reflejan la complejidad del contacto físico en la comunicación humana. Más allá de lo evidente, estos gestos condensan elementos instintivos, culturales y personales que enriquecen la interacción cotidiana.

Es bueno tocar a alguien al conversar

Tocar a las personas mientras hablamos puede ser positivo o negativo, dependiendo del contexto, la relación entre los interlocutores y las normas culturales. En muchas culturas, un contacto físico leve, como tocar el brazo o el hombro, puede transmitir empatía, cercanía o interés, ayudando a fortalecer la confianza y la conexión emocional.

Sin embargo, en otros contextos o con personas que no tienen suficiente confianza, este gesto puede resultar incómodo o ser percibido como una invasión del espacio personal. Por eso, es importante observar las señales y preferencias del otro, así como respetar las costumbres culturales y personales antes de recurrir al tacto durante una conversación.