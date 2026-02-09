Tecno

Por qué algunas personas establecen contacto físico al comunicarse, según la IA

Según la IA de Google, la tendencia a recurrir al tacto durante una conversación responde a factores instintivos y sociales

Guardar
Este recurso va mucho más
Este recurso va mucho más allá del simple impulso. (Imagen ilustrativa Infobae)

El contacto físico durante una conversación suele ser interpretado como un gesto espontáneo, pero detrás de este comportamiento existen motivos biológicos, culturales y personales que lo explican. Para entender mejor las razones por las que algunas personas tocan a su interlocutor al hablar, se consultó a Gemini, la inteligencia artificial de Google especializada en análisis de comunicación no verbal.

Según Gemini, la tendencia a establecer contacto físico mientras se conversa responde a factores instintivos y sociales. “El tacto es una parte fundamental de la comunicación no verbal y se estudia bajo el término háptica”, explica la IA.

Este recurso va mucho más allá del simple impulso y revela información sobre la intención, el estado emocional y el contexto cultural de cada individuo.

La inteligencia artificial destaca que
La inteligencia artificial destaca que la cultura influye de manera decisiva en la frecuencia y el significado del contacto físico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Razones principales del contacto físico en la comunicación, según Gemini

Gemini enumera cinco motivos principales que explican por qué el contacto físico aparece en las interacciones sociales. Estas razones van desde la biología humana y la cultura, hasta cuestiones de personalidad y jerarquía.

  • Búsqueda de conexión y empatía (El factor biológico). Gemini señala que para muchas personas, tocar el brazo o el hombro del interlocutor es una forma instintiva de romper la barrera y generar confianza. “El contacto físico suave libera oxitocina —la hormona del vínculo— y reduce el cortisol, que es la hormona del estrés”, detalla la IA. Estos gestos envían mensajes silenciosos como “Te estoy escuchando”, “Te entiendo” o “Estoy aquí contigo”, y son habituales en situaciones en las que alguien busca consolar a otra persona.
  • Énfasis y atención. De acuerdo con Gemini, algunas personas usan el tacto para resaltar partes clave de la conversación. “El tacto funciona como un subrayador, marcando el momento más importante de la frase”, describe la IA. Es común que alguien toque el brazo de su interlocutor justo antes de pronunciar la idea central, para asegurarse de que la otra persona preste atención.
No todo contacto físico
No todo contacto físico es señal de afecto o cercanía. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • El factor cultural. La inteligencia artificial destaca que la cultura influye de manera decisiva en la frecuencia y el significado del contacto físico. “En culturas de alto contacto, como América Latina, el Mediterráneo y Medio Oriente, tocarse es señal de calidez y amistad”, explica Gemini. En contraste, en regiones como el norte de Europa, Asia y partes de Norteamérica, el espacio personal es más valorado y el contacto físico puede verse como una invasión.
  • Dominio y estatus. No todo contacto físico es señal de afecto o cercanía. Gemini expone que, en ocasiones, el tacto refleja relaciones de poder. “La palmada en la espalda o en el hombro suele venir de la persona con mayor estatus, como una forma sutil de marcar control o autoridad”, señala la IA. Este tipo de gestos rara vez es iniciado por alguien de menor rango hacia su superior.
  • Personalidad kinestésica. Por último, Gemini menciona que algunas personas, identificadas como kinestésicas en programación neurolingüística, procesan la información a través de los sentidos y el movimiento. “Estas personas necesitan moverse y tocar para sentirse cómodas comunicándose; para ellas, una conversación sin contacto resulta fría o incompleta”, concluye la IA.
Tocar a la persona con
Tocar a la persona con quien conversas revela detalles sobre la intención, el estado emocional y el contexto cultural de cada individuo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las respuestas de Gemini reflejan la complejidad del contacto físico en la comunicación humana. Más allá de lo evidente, estos gestos condensan elementos instintivos, culturales y personales que enriquecen la interacción cotidiana.

Es bueno tocar a alguien al conversar

Tocar a las personas mientras hablamos puede ser positivo o negativo, dependiendo del contexto, la relación entre los interlocutores y las normas culturales. En muchas culturas, un contacto físico leve, como tocar el brazo o el hombro, puede transmitir empatía, cercanía o interés, ayudando a fortalecer la confianza y la conexión emocional.

Sin embargo, en otros contextos o con personas que no tienen suficiente confianza, este gesto puede resultar incómodo o ser percibido como una invasión del espacio personal. Por eso, es importante observar las señales y preferencias del otro, así como respetar las costumbres culturales y personales antes de recurrir al tacto durante una conversación.

Temas Relacionados

PersonasSer humanoPsicologíaConversar

Últimas Noticias

Adiós a Dolby Vision en Disney+: la plataforma recorta funciones en países europeos

Por ahora, HDR10 sigue disponible como alternativa, aunque no ofrece la misma calidad de imagen que Dolby Vision

Adiós a Dolby Vision en

Mil millones de smartphones Android en la mira de un software espía

En el ecosistema de teléfonos inteligentes con sistema operativo de Google, las actualizaciones de seguridad no solo dependen de la propia compañía, sino también de los fabricantes

Mil millones de smartphones Android

¿Enlace roto o perdido?: esta es la solución rápida para volver a acceder

Wayback Machine funciona como una hemeroteca digital que captura y almacena versiones históricas de sitios web

¿Enlace roto o perdido?: esta

WhatsApp tiene un botón oculto que puede librarte de estafas

La app ha reforzado sus opciones de privacidad para frenar los ataques que llegan a través de llamadas de origen desconocido

WhatsApp tiene un botón oculto

Google amplía el alcance de Quick Share y AirDrop en el ecosistema Android

Al principio, la función solo estaba disponible en el Pixel 10, lo que representó una restricción importante para el resto de los usuarios de Android

Google amplía el alcance de
DEPORTES
Los desconocidos detalles de la

Los desconocidos detalles de la historia de amor de Scaloni y su esposa Elisa Montero: la arriesgada maniobra del técnico para seducirla

Fuerte autocrítica de Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Vélez: “No fue un buen partido, me voy preocupado”

En el final del Super Bowl LX, Cadillac reveló su diseño para la temporada 2026 de la F1: “La misión comienza”

Los dos gritos de Pellegrini en tres minutos que le dieron el triunfo a Vélez ante Boca: “Guillermo me dijo que iba a hacer un gol”

Así quedó la tabla histórica de títulos de la NFL tras la consagración de los Seattle Seahawks: todos los campeones

TELESHOW
Mariano Saborido: “Mi primera escuela

Mariano Saborido: “Mi primera escuela de actuación fueron las novelas que veía en la tele con mi abuela”

Alex Caniggia reveló por qué rechazó Gran Hermano Generación Dorada: “Está muy loca la gente”

Benjamín Vicuña compartió fotos del cumpleaños de su hija con temática Stranger Things

Las lágrimas de Thelma Fardin por la construcción de su casa con Nico Riera: “Tiene puertitas”

La tristeza de La Joaqui tras la cancelación de su show en Neuquén a último momento: “Tengo ganas de llorar”

INFOBAE AMÉRICA

Florencia Böhtlingk, en un viaje

Florencia Böhtlingk, en un viaje a través de lo esencial de la geometría, el color y el vacío

Ella fue la que enfureció, aterrorizó y moldeó a Arundhati Roy

La belleza de la semana: “La dama del armiño”, de Leonardo da Vinci

En el desmontaje de la dictadura de Venezuela, el concepto de amnistía debe ser nulidad de acusaciones que violan derechos humanos

La dictadura de Cuba informó a las aerolíneas que a partir del lunes se queda sin combustible para aviones