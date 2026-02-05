UNICEF solicita que se penalice el uso de la inteligencia artificial para generar contenido sexual infantil

El organismo de la ONU advierte sobre el daño real que provocan los abusos mediante deepfakes. (Imagen ilustrativa Infobae)

La creciente utilización de modelos de inteligencia artificial para crear imágenes de abuso sexual infantil ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, ha solicitado a los países que penalicen de manera explícita la producción de este tipo de contenidos generados por IA.

La preocupación es especialmente intensa ante los reportes sobre el aumento de imágenes digitales que sexualizan a menores, tendencia que, según UNICEF, requiere una respuesta inmediata y coordinada.

Inteligencia artificial y abuso infantil: el pedido de acción de UNICEF

UNICEF ha reclamado medidas urgentes a los gobiernos y a la industria tecnológica para frenar el uso de la IA en la creación de imágenes que explotan sexualmente a los niños. La agencia subraya la necesidad de implementar enfoques de seguridad desde ​el diseño y medidas de protección para evitar el uso indebido de los ‌modelos de IA.

UNICEF tiene el objetivo principal de proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Europa Press/Contacto/Pavlo Gonchar

Además, insta a que las empresas digitales refuercen la moderación de contenidos e inviertan en tecnologías de detección para impedir que estas imágenes circulen por internet.

El organismo de la ONU advierte sobre el daño real que provocan los abusos mediante deepfakes, imágenes, videos y audios generados por IA que imitan a personas reales. “El daño que provoca el abuso mediante deepfake es real y requiere una acción inmediata. Los niños y niñas no pueden estar esperando a que la legislación se actualice”, recalca UNICEF en su comunicado.

Deepfakes y manipulación de imágenes

Otra de las preocupaciones de UNICEF es el uso de la inteligencia artificial para quitar o alterar la ropa en fotografías, generando imágenes falsas sexualizadas de menores. Este tipo de manipulación representa una amenaza creciente, ya que la tecnología hace cada vez más sencillo crear contenido falso convincente y potencialmente dañino.

UNICEF ha reclamado medidas urgentes a los gobiernos y a la industria tecnológica para frenar el uso de la IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante el último año, al menos 1,2 millones de niños y niñas de 11 países reportaron que sus imágenes habían sido manipuladas para crear deepfakes sexualmente explícitos. Este dato, presentado por UNICEF, pone en evidencia la urgencia de avanzar en regulaciones y respuestas tecnológicas a escala global.

Iniciativas y desafíos legales frente al contenido sexual infantil generado por IA

Gran Bretaña ha dado un paso al frente al anunciar su intención de ilegalizar el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes de abuso sexual infantil, convirtiéndose en el primer país en adoptar una medida de este tipo. Esta decisión marca una tendencia creciente en la preocupación internacional por el uso de IA, especialmente en la generación de contenidos ilegales y dañinos.

En los últimos años, la atención pública se ha centrado también en los chatbots de IA, como Grok de xAI, propiedad de Elon Musk, que ha sido cuestionado por producir imágenes sexualizadas de mujeres y menores.

Un deepfake es un contenido digital manipulado con IA para imitar de forma realista la apariencia, la voz o los gestos de una persona. (Imagen ilustrativa)

La presión sobre los desarrolladores y las plataformas tecnológicas para implementar filtros y mecanismos de seguridad se intensifica a medida que la tecnología avanza y los riesgos se multiplican.

UNICEF reitera la urgencia de actuar para proteger a la infancia, insistiendo en que la respuesta no puede esperar a que las leyes se adapten al ritmo de la innovación tecnológica. La protección de los derechos de los niños y niñas sigue siendo el eje de su llamado a la acción internacional.

Qué es UNICEF y cuál es su misión en la protección de la infancia

UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una agencia internacional fundada en 1946 con el objetivo principal de proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo.

UNICEF reitera la urgencia de actuar para proteger a la infancia. REUTERS/Denis Balibouse

Su labor abarca una amplia variedad de áreas, como la salud, la educación, la nutrición, la protección contra la violencia y la emergencia humanitaria, asegurando que los menores tengan acceso a servicios básicos y a un entorno seguro para su desarrollo integral.

La organización trabaja en más de 190 países y territorios, colaborando con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales para implementar programas y políticas que mejoren la calidad de vida de la infancia.

Además, UNICEF lidera campañas de sensibilización y abogacía para que los derechos de los niños sean respetados y se mantengan como prioridad en la agenda internacional, especialmente en contextos de crisis o vulnerabilidad.