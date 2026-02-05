Tecno

UNICEF solicita que se penalice el uso de la inteligencia artificial para generar contenido sexual infantil

La agencia de las Naciones Unidas también insta a que las empresas digitales inviertan en tecnologías de detección para impedir que estas imágenes circulen por internet

Guardar
El organismo de la ONU
El organismo de la ONU advierte sobre el daño real que provocan los abusos mediante deepfakes. (Imagen ilustrativa Infobae)

La creciente utilización de modelos de inteligencia artificial para crear imágenes de abuso sexual infantil ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, ha solicitado a los países que penalicen de manera explícita la producción de este tipo de contenidos generados por IA.

La preocupación es especialmente intensa ante los reportes sobre el aumento de imágenes digitales que sexualizan a menores, tendencia que, según UNICEF, requiere una respuesta inmediata y coordinada.

Inteligencia artificial y abuso infantil: el pedido de acción de UNICEF

UNICEF ha reclamado medidas urgentes a los gobiernos y a la industria tecnológica para frenar el uso de la IA en la creación de imágenes que explotan sexualmente a los niños. La agencia subraya la necesidad de implementar enfoques de seguridad desde ​el diseño y medidas de protección para evitar el uso indebido de los ‌modelos de IA.

UNICEF tiene el objetivo principal
UNICEF tiene el objetivo principal de proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Europa Press/Contacto/Pavlo Gonchar

Además, insta a que las empresas digitales refuercen la moderación de contenidos e inviertan en tecnologías de detección para impedir que estas imágenes circulen por internet.

El organismo de la ONU advierte sobre el daño real que provocan los abusos mediante deepfakes, imágenes, videos y audios generados por IA que imitan a personas reales. “El daño que provoca el abuso mediante deepfake es real y requiere una acción inmediata. Los niños y niñas no pueden estar esperando a que la legislación se actualice”, recalca UNICEF en su comunicado.

Deepfakes y manipulación de imágenes

Otra de las preocupaciones de UNICEF es el uso de la inteligencia artificial para quitar o alterar la ropa en fotografías, generando imágenes falsas sexualizadas de menores. Este tipo de manipulación representa una amenaza creciente, ya que la tecnología hace cada vez más sencillo crear contenido falso convincente y potencialmente dañino.

UNICEF ha reclamado medidas urgentes
UNICEF ha reclamado medidas urgentes a los gobiernos y a la industria tecnológica para frenar el uso de la IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante el último año, al menos 1,2 millones de niños y niñas de 11 países reportaron que sus imágenes habían sido manipuladas para crear deepfakes sexualmente explícitos. Este dato, presentado por UNICEF, pone en evidencia la urgencia de avanzar en regulaciones y respuestas tecnológicas a escala global.

Iniciativas y desafíos legales frente al contenido sexual infantil generado por IA

Gran Bretaña ha dado un paso al frente al anunciar su intención de ilegalizar el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes de abuso sexual infantil, convirtiéndose en el primer país en adoptar una medida de este tipo. Esta decisión marca una tendencia creciente en la preocupación internacional por el uso de IA, especialmente en la generación de contenidos ilegales y dañinos.

En los últimos años, la atención pública se ha centrado también en los chatbots de IA, como Grok de xAI, propiedad de Elon Musk, que ha sido cuestionado por producir imágenes sexualizadas de mujeres y menores.

Un deepfake es un contenido
Un deepfake es un contenido digital manipulado con IA para imitar de forma realista la apariencia, la voz o los gestos de una persona. (Imagen ilustrativa)

La presión sobre los desarrolladores y las plataformas tecnológicas para implementar filtros y mecanismos de seguridad se intensifica a medida que la tecnología avanza y los riesgos se multiplican.

UNICEF reitera la urgencia de actuar para proteger a la infancia, insistiendo en que la respuesta no puede esperar a que las leyes se adapten al ritmo de la innovación tecnológica. La protección de los derechos de los niños y niñas sigue siendo el eje de su llamado a la acción internacional.

Qué es UNICEF y cuál es su misión en la protección de la infancia

UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una agencia internacional fundada en 1946 con el objetivo principal de proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo.

UNICEF reitera la urgencia de
UNICEF reitera la urgencia de actuar para proteger a la infancia. REUTERS/Denis Balibouse

Su labor abarca una amplia variedad de áreas, como la salud, la educación, la nutrición, la protección contra la violencia y la emergencia humanitaria, asegurando que los menores tengan acceso a servicios básicos y a un entorno seguro para su desarrollo integral.

La organización trabaja en más de 190 países y territorios, colaborando con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales para implementar programas y políticas que mejoren la calidad de vida de la infancia.

Además, UNICEF lidera campañas de sensibilización y abogacía para que los derechos de los niños sean respetados y se mantengan como prioridad en la agenda internacional, especialmente en contextos de crisis o vulnerabilidad.

Temas Relacionados

UNICEFDeepfakeAbuso sexual infantilNiñosLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Webtoons: estas son las historias más populares para leer hoy

La industria de las historietas digitales en Corea del Sur se ha expandido a nivel global

Webtoons: estas son las historias

Así es la nueva oleada de juegos en Xbox Game Pass para febrero 2026: RPG, deportes y acción

La última actualización suma Final Fantasy II, Madden NFL 26, High on Life 2 y Avatar: Frontiers of Pandora, reforzando la apuesta por títulos nuevos, clásicos y opciones cooperativas para suscriptores

Así es la nueva oleada

San Valentín 2026: 15 regalos para hombre y enamorarlo de nuevo

Si a tu novio o esposo le gusta la música, puedes regalarle la suscripción a un servicio streaming como Spotify o Apple Music

San Valentín 2026: 15 regalos

La IA llega a Tinder para ayudar a los usuarios a encontrar el match perfecto

La función Chemistry utiliza algoritmos para sugerir parejas compatibles y reducir la exposición a perfiles irrelevantes

La IA llega a Tinder

Trucos para ahorrar mientras utilizas tu freidora de aire

Aplicar programas preestablecidos, mantener la cesta limpia y cocinar varios alimentos a la vez permite reducir la factura y aprovechar al máximo la eficiencia de este electrodoméstico

Trucos para ahorrar mientras utilizas
DEPORTES
Un esquiador chileno sufrió un

Un esquiador chileno sufrió un terrible accidente y anunció que no competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno: “El daño es grande”

Escándalo con la medallista olímpica que está en OnlyFans: fue suspendida por incumplir controles antidopaje

Super Bowl 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo y todo lo que hay que saber de la final de la NFL

“Empezá a estudiar”: el álgido debate en vivo entre Diego Latorre y el Chavo Fucks

Fue verdugo de Novak Djokovic en Australia y las lesiones frenaron su carrera: quién es Hyeon Chung, rival de Argentina en la Copa Davis

TELESHOW
Miriam Lanzoni: la batalla emocional

Miriam Lanzoni: la batalla emocional tras el diagnóstico de psoriasis

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

A 14 años de la muerte de Jazmín De Grazia: preguntas abiertas y una huella imborrable

El malestar de Nacho Castañares luego de quedar afuera del stream de Telefe: “No había lugar para mí”

Esteban Mirol criticó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”

INFOBAE AMÉRICA

Sable corvo de San Martín:

Sable corvo de San Martín: la justicia rechazó el pedido de los herederos de Rosas y habilitó su traslado a Granaderos, pero la causa sigue

Una muestra recorre 2 mil años de arte en torno a la ‘Metamorfosis’ en Ámsterdam

El misterio genético que convirtió a una rana africana en un caso único para la ciencia

Super Bowl 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo y todo lo que hay que saber de la final de la NFL

Donald Trump apoyó el acuerdo del Reino Unido por las Islas Chagos