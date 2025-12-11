HONOR llega a Argentina por primera vez con un celular que soporta caídas de hasta 1.8 metros

HONOR X7d debuta en Argentina con un enfoque en resistencia, durabilidad y batería de larga duración. (HONOR)

HONOR anunció su ingreso oficial a Argentina, presentando el HONOR X7d, un teléfono con un enfoque principalmente en la resistencia y durabilidad de la batería, así como otras características destacadas de rendimiento.

Antes de su lanzamiento, el teléfono fue puesto a prueba en varios escenarios, entre ellos caídas desde hasta 1.8 metros, sin que se generaran pantallas rotas o fallos en su estructura.

A esto se le suma la certificación IP65, una protección que lo resguarda del polvo y las salpicaduras, permitiendo el uso en espacios con humedad, por lo que es un dispositivo pensado para espacios cotidianos como entornos de trabajo, estudio y para quienes se mueven por la ciudad.

Cuáles son las características del HONOR X7d

El HONOR X7d llega equipado con un procesador Snapdragon 6s Gen 3, acompañado de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Todo esto funciona bajo el sistema operativo Android 15, lo que garantiza compatibilidad con las últimas aplicaciones y funciones de seguridad.

La certificación IP65 del HONOR X7d garantiza protección contra polvo y salpicaduras en entornos urbanos y laborales. (HONOR)

Cuenta con una batería dual de 6.500 mAh, que soporta carga rápida y, según datos de la marca, puede resistir un uso intensivo durante más de cinco años, sin sufrir degradación en su capacidad.

En cuanto a las cámaras, el módulo trasero tiene dos lentes, uno de 50MP y otro de 2MP, y una frontal de 5 MP que permite grabar videos de hasta 1080p a 30fps.

El equipo también tiene un lector de huellas digital, parlantes estéreo y una construcción que le da un peso de 206 gramos y un grosor de 8,2 mm. Acompañado de una pantalla HD+ de 6,77 pulgadas y resolución de 720 x 1.610 píxeles.

El dispositivo además ofrece un Botón IA dedicado: este atajo físico permite al usuario acceder de manera rápida a funciones inteligentes como la traducción instantánea o la búsqueda por voz, optimizando las acciones cotidianas y respondiendo a necesidades prácticas en movimiento.

El HONOR X7d integra procesador Snapdragon 6s Gen 3, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno con Android 15.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La marca que logró la duración de la batería del Honor X7d

DxOMark, una plataforma dedicada a estudiar el rendimiento de los teléfonos, reveló el ranking global de baterías para celulares de 2025 y el HONOR X7d alcanzó una puntuación total de 168 puntos, liderando este listado.

La plataforma evalúa la autonomía y la eficiencia energética, y en ellas el teléfono se posicionó en lo más alto gracias a que logró superar los cuatro días de uso continuo con una sola carga, según los ensayos de laboratorio.

Específicamente, el teléfono brindó una autonomía de 4 días y 13 horas, cifra inédita en el año. Este resultado se atribuye a una gestión optimizada del procesador, la pantalla LCD y el software propio de la marca, acompañado de una batería de 6.500 mAh.

El X7d demostró un desempeño sobresaliente en tareas exigentes como reproducción de música y videojuegos, y mantuvo un consumo energético estable incluso en condiciones de bajo brillo y uso prolongado de red 4G, un área donde suelen fallar modelos incluso de gama alta.

DxOMark posiciona al HONOR X7d como líder global en autonomía de batería con 4 días y 13 horas de uso continuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obtuvo además una calificación destacada en eficiencia (160 puntos), confirmando que la clave recae en la sinergia entre hardware y software, más allá del simple tamaño de la batería.

La única limitación observada reside en la velocidad de carga: el dispositivo requiere 1 hora y 36 minutos para llegar al 100%, y 1 hora y 10 minutos para alcanzar el 80%. No obstante, una carga rápida de solo cinco minutos proporciona casi seis horas de uso adicional, lo que equilibra la autonomía con la practicidad diaria. Una prestación importante para un teléfono en este rango de precio y de características técnicas.

DxOMark destaca que la calidad de una batería ahora depende de la administración inteligente de recursos energéticos y no solo de los miliamperios hora.