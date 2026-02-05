Tecno

Valve retrasa el anuncio de precios y fechas de Steam Machine y Steam Frame por la crisis global de RAM

El hardware de alto rendimiento, diseñado para juegos en 4K y VR, enfrenta retrasos por la competencia con centros de datos

Valve, una de las compañías más influyentes en el mundo del gaming para PC, anunció en noviembre de 2025 su nueva generación de hardware: Steam Machine, Steam Controller y Steam Frame.

Estos dispositivos prometen transformar la experiencia de juego con la comodidad de una consola y la flexibilidad del ecosistema abierto de Steam. Sin embargo, el entusiasmo inicial se ha visto afectado por un problema inesperado: la crisis global de RAM y la escasez de memoria, que han obligado a Valve a retrasar la confirmación de precios y fechas de lanzamiento.

Valve ha explicado los motivos del retraso y detallando cómo esta crisis impacta directamente en la hoja de ruta de sus nuevos dispositivos.

Cuáles son las causas del retraso y aumento de precios

Valve explica que cuando presentaron Steam Machine, Steam Controller y Steam Frame, su intención era anunciar precios y fechas de lanzamiento a comienzos de febrero de 2026. Sin embargo, la escasez de memoria RAM y almacenamiento, agravada en los últimos meses, ha complicado sus planes.

El boom de la inteligencia artificial ha disparado la demanda de estos componentes, llevando a los fabricantes a priorizar la venta directa a centros de datos, lo que ha generado una escasez generalizada que afecta a toda la industria.

La compañía admite que la disponibilidad limitada y el aumento de costos de estos componentes obligan a revisar tanto el calendario de lanzamientos como la política de precios, especialmente para Steam Machine y Steam Frame. Estos productos, que dependen de hardware de alto rendimiento, son los más afectados por el contexto actual.

Cuándo se revelará el precio y fecha de lanzamiento de la Steam Machine

A pesar de los problemas, Valve asegura que su objetivo de lanzar Steam Machine, Steam Controller y Steam Frame durante la primera mitad del año se mantiene.

La empresa subraya que aún queda trabajo por hacer para fijar precios y fechas definitivos, y que comunicarán cualquier novedad a la comunidad “en la medida de lo posible”, conscientes de que la situación puede cambiar rápidamente.

Detalles técnicos y avances del nuevo hardware

Valve ha aprovechado la ocasión para responder a preguntas frecuentes sobre las capacidades y especificaciones de sus nuevos dispositivos. Steam Machine ha sido diseñada para funcionar con la mayoría de los juegos de Steam en 4K a 60 FPS con tecnología FSR de AMD.

Sin embargo, algunos títulos exigentes requerirán ajustes de escalado o el uso del modo VRR para mantener una experiencia fluida en 1080p. Tanto la memoria RAM DDR5 como las unidades SSD NVMe serán actualizables, y Valve facilitará archivos CAD y especificaciones para que los usuarios y fabricantes puedan crear placas frontales personalizadas.

Steam Frame, el dispositivo de realidad virtual, incorpora la nueva tecnología de “transmisión foveada”, que mejora el rendimiento al enviar solo en alta resolución la porción de pantalla que el usuario está mirando, optimizando recursos y garantizando compatibilidad automática con todos los juegos de VR.

Además, Valve confirmó que, aunque ha dejado de fabricar Valve Index, seguirá ofreciendo soporte técnico a los usuarios de este hardware.

Con Steam Machine, Valve busca ofrecer una experiencia de “encender y jugar”, acercándose al modelo de consola tradicional pero sin sacrificar la libertad y el catálogo del PC. El dispositivo contará con un proceso de verificación de juegos más flexible y compatible que Steam Deck, facilitando el acceso a miles de títulos sin complicaciones ni necesidad de configuraciones avanzadas.

Vale destacar que hace un par se semanas se había rumorado que el precio de la Steam Machine podría oscilar 1.000 dólares, aunque con lo informado directamente por la compañía, su valor podría cambiar.

La crisis de la RAM ha obligado a la compañía Valve a ser cautelosa con sus anuncios. La Steam Machine y Steam Frame representan una nueva etapa para el gaming en PC, y su llegada al mercado dependerá de la evolución de la industria y la disponibilidad de componentes.

Mientras tanto, los jugadores esperan con expectativa novedades concretas sobre fecha y precio, confiando en que Valve sabrá adaptarse y cumplir sus promesas.

