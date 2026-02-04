Tecno

Si recibes este mensaje en WhatsApp, bórralo: así funciona el peligroso ‘timo 419′

Este fraude también es conocido como ‘carta nigeriana’ en el que el que la víctima es engañada con una supuesta herencia

El timo 419 utiliza WhatsApp
El timo 419 utiliza WhatsApp para multiplicar las estafas bancarias y afecta a más víctimas en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp se ha convertido en el escenario ideal para la proliferación del denominado timo 419, una estafa clásica que sigue vaciando cuentas bancarias en 2026.

El uso masivo de esta plataforma ha abierto una puerta para que ciberdelincuentes de distintas regiones aprovechen la confianza de los usuarios, perfeccionando técnicas que, pese a ser antiguas, continúan siendo efectivas.

La Guardia Civil en España ha emitido recientemente una alerta sobre el repunte de este fraude, conocido también como la “carta nigeriana”. Según advierte la institución, este tipo de estafa no solo mantiene su vigencia, sino que en los últimos meses ha experimentado un auge considerable en número de víctimas.

Cuál es el origen y el funcionamiento del timo 419

El timo 419 debe su nombre al artículo 419 del código penal nigeriano, país donde esta modalidad alcanzó notoriedad internacional. Su esquema básico es sencillo, pero su capacidad de adaptación lo mantiene entre los fraudes más recurrentes.

El timo 419, basado en
El timo 419, basado en falsas herencias, requiere un desembolso inicial bajo el pretexto de gastos administrativos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En esencia, consiste en contactar a potenciales víctimas a través de mensajes que pueden llegar por WhatsApp, SMS, correo electrónico o incluso cartas tradicionales. El mensaje suele estar firmado por un supuesto abogado, asesor legal o intermediario, quien informa a la persona de la existencia de una herencia multimillonaria proveniente de un familiar desconocido, o bien de una donación de alguien gravemente enfermo.

La astucia de los delincuentes radica en la personalización del mensaje y en la construcción de una historia capaz de despertar el interés y la confianza de quien la recibe.

Aunque muchas personas creen que estos mensajes se envían de forma aleatoria, la realidad es que los estafadores suelen recopilar datos previos para dotar de mayor credibilidad al engaño.

Cómo actúan los ciberdelincuentes para robar en WhatsApp

Una vez que la víctima muestra interés en el ofrecimiento, el estafador introduce la verdadera trampa: para poder acceder a la supuesta herencia o donación, se exige el pago de una suma inicial bajo concepto de gastos administrativos, impuestos o costes de gestión.

Una vez que la víctima
Una vez que la víctima paga, se suceden nuevas solicitudes económicas bajo distintos pretextos legales, causando pérdidas de miles de euros. (REUTERS/Dado Ruvic)

Ese primer desembolso, que suele presentar como imprescindible y relativamente pequeño en comparación con la cantidad ficticia prometida, marca el inicio de una cadena de solicitudes económicas. Cada vez que la víctima paga, recibe nuevas excusas para abonar cantidades adicionales, bajo diferentes pretextos legales o administrativos.

Este proceso puede prolongarse hasta que la persona estafada sospecha o, en el peor de los casos, hasta que ha perdido miles de euros. En ocasiones, la presión psicológica ejercida por los delincuentes resulta tan efectiva que las víctimas comprometen sus ahorros sin llegar a advertir el engaño hasta demasiado tarde.

La Guardia Civil insiste en que la fuerza del timo reside en la falsa sensación de seguridad de los usuarios. Muchos creen que por estar en WhatsApp, una plataforma con cifrado de extremo a extremo, están protegidos frente a este tipo de fraudes. Sin embargo, el eslabón más débil sigue siendo el factor humano y la percepción errónea de que los delincuentes no disponen de información suficiente para personalizar los ataques.

Recomendaciones para prevenir y actuar ante el timo

La mejor defensa frente al timo 419, según la Guardia Civil, es la desconfianza. Cualquier comunicación que ofrezca grandes sumas de dinero a cambio de un pago previo debe considerarse sospechosa.

Las recomendaciones de la Guardia
Las recomendaciones de la Guardia Civil incluyen desconfiar de mensajes que prometen sumas de dinero a cambio de un pago previo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda no responder mensajes de desconocidos, nunca compartir información personal o sensible y, bajo ninguna circunstancia, realizar transferencias económicas sin verificar la legitimidad del interlocutor.

En caso de haber sido víctima de este tipo de estafa, lo más adecuado es contactar de inmediato a la Policía o a las autoridades competentes. De esta manera, podrán tomarse medidas para proteger tanto a la persona afectada como a su entorno cercano.

La educación y la prevención resultan fundamentales. Conocer cómo funcionan estos fraudes y advertir a familiares y amigos puede marcar la diferencia y evitar pérdidas económicas irreparables.

