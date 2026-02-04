Tecno

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y tener el celular rápido

La función de administración de espacio de WhatsApp se encuentra en el menú de ajustes de la aplicación móvil, disponible para dispositivos iPhone y Android

WhatsApp suele consumir espacio debido
Vaciar la papelera de WhatsApp es un truco muy eficiente si lo que buscas es que tu celular sea más rápido. El proceso es el siguiente:

  1. Abrir WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’.
  3. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’.
  4. Pulsar ‘Administración de almacenamiento’ y luego ‘De más de 5 MB’.
  5. Seleccionar los elementos que se deseen eliminar.
  6. Pulsar el ícono de la papelera para continuar el proceso.
  7. Confirmar al seleccionar ‘Eliminar elementos’.

Al eliminar archivos, mejora el rendimiento del teléfono móvil y se previenen posibles fallos por falta de espacio.

En los Ajustes de WhatsApp
Por qué WhatsApp consume mucho espacio

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, pero su uso frecuente implica un alto consumo de espacio en los teléfonos. La principal razón es la acumulación de archivos multimedia: fotos, videos, mensajes de voz y documentos enviados y recibidos en chats individuales o grupales.

Estos archivos se almacenan de manera automática en la memoria interna, ocupando cada vez más espacio a medida que se incrementa la actividad en la aplicación.

Además, WhatsApp crea copias de seguridad periódicas tanto de mensajes como de archivos, lo que duplica el almacenamiento necesario. Los stickers, GIF y archivos temporales generados durante el uso diario también contribuyen al aumento del consumo de memoria. En muchos casos, los archivos multimedia permanecen en el dispositivo aunque se eliminen del chat, si no se borran manualmente desde la galería o la carpeta correspondiente.

Vaciar la papelera de WhatsApp
Gestionar el espacio de WhatsApp mediante la eliminación de archivos innecesarios y la configuración de descargas automáticas ayuda a evitar que la aplicación ralentice el funcionamiento del celular.

Por qué el celular se pone lento cuando tiene poco espacio libre

La lentitud en el funcionamiento de los celulares suele asociarse a la falta de espacio libre en la memoria interna. Cuando la capacidad de almacenamiento se encuentra casi llena, el sistema operativo enfrenta dificultades para gestionar archivos temporales, actualizaciones y la instalación de nuevas aplicaciones.

Esta saturación limita el margen de maniobra del dispositivo, que necesita espacio para crear archivos de caché y realizar tareas en segundo plano.

El sistema, ante la escasez de recursos, prioriza procesos esenciales y reduce la velocidad de respuesta en aplicaciones o funciones menos críticas.

El almacenamiento lleno puede afectar
Además, ciertas aplicaciones requieren espacio extra para almacenar datos temporales; si no lo encuentran, pueden cerrarse de manera inesperada o mostrar errores. Por otro lado, las actualizaciones automáticas suelen detenerse, lo que expone al dispositivo a vulnerabilidades y reduce su eficiencia.

La falta de espacio también afecta el rendimiento de la memoria RAM, ya que el sistema utiliza parte del almacenamiento interno como memoria virtual. Cuando este recurso se agota, la multitarea se ve comprometida y las aplicaciones tardan más en abrirse o cambiar de una a otra.

Mantener al menos un 10% de espacio libre permite que el celular funcione de manera fluida y prolonga la vida útil del dispositivo.

El almacenamiento lleno del celular
Qué más hacer cuando un celular se pone lento

Cuando un celular presenta lentitud, existen alternativas más allá de liberar espacio. Reiniciar el dispositivo permite cerrar procesos en segundo plano que consumen recursos; asimismo, actualizar el sistema operativo y las aplicaciones garantiza compatibilidad y mejor rendimiento.

Revisar y desinstalar aplicaciones que no se utilizan reduce la carga sobre la memoria RAM y el procesador. Limpiar la caché de las aplicaciones libera espacio temporal y agiliza el acceso a datos.

Es recomendable limitar el uso de widgets y fondos animados, ya que demandan recursos adicionales. Mantener el número de aplicaciones abiertas al mínimo ayuda a optimizar el funcionamiento general. Restablecer la configuración de fábrica puede ser una solución si la lentitud persiste, siempre después de respaldar la información importante.

