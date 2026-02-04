Tecno

Rockstar confirma la fecha de lanzamiento de GTA VI y el inicio de la campaña de promoción

Se aclararon las dudas sobre la posibilidad de que el juego solo saliera en formato digital en PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Rockstar Games y Take-Two Interactive
Rockstar Games y Take-Two Interactive anuncian que Grand Theft Auto VI saldrá al mercado el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Rockstar.)

Rockstar Games y Take-Two Interactive han confirmado la fecha definitiva de lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los títulos más anticipados de la década. Tras meses de incertidumbre y varios retrasos, finalmente se despejan las dudas sobre cuándo llegará este esperada entrega de la saga.

Según lo anunciado por la empresa, GTA VI estará disponible en todo el mundo a partir del 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Además, dieron a conocer los primeros planes sobre la campaña de marketing, que ayudan a confirmar esa fecha de lanzmaiento.

GTA VI no tendría más retrasos

La noticia fue comunicada durante la última presentación de resultados fiscales de Take-Two Interactive, en la que Strauss Zelnick, su CEO, se mostró categórico: “No se retrasará más y no podemos estar más confiados en que saldrá el 19 de noviembre de 2026”. Esta afirmación busca despejar las dudas que surgieron tras dos aplazamientos previos y diversos rumores que circulaban en la industria.

El propio Zelnick explicó que la compañía ha llegado a este punto tras una ejecución “extraordinaria” durante el año fiscal en curso. “Los sobresalientes resultados del tercer trimestre reflejan el gran rendimiento de todas nuestras marcas y hemos aumentado nuestras expectativas para el próximo año fiscal. Con el actual impulso de nuestros negocios y el esperado lanzamiento de Grand Theft Auto 6, previsto para el 19 de noviembre, proyectamos cifras récord para año fiscal 2027”, declaró el ejecutivo.

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two,
Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, descarta nuevos retrasos y garantiza la confianza de la compañía en el estreno mundial de Grand Theft Auto VI. (Rockstar.)

La confianza expresada por los responsables de Take-Two y Rockstar Games es mayor que nunca. Según Zelnick, el momento de arrancar la campaña de marketing del juego representa una señal clara de que los plazos son firmes.

“Si estás tan cerca de empezar con el marketing es porque obviamente estás en una posición en la que tu nivel de confianza es tan alto como puede ser”, subrayó el directivo.

Cuándo inicia la campaña de marketing

Otro de los grandes anuncios fue el inicio de una campaña de marketing de proporciones inéditas para la franquicia. Take-Two Interactive confirmó que la promoción de GTA 6 comenzará durante el verano de este año, entre los meses de junio y agosto. El objetivo es mantener la expectación hasta el día del lanzamiento y asegurar que el juego llegue a la mayor cantidad de público posible.

La empresa planea invertir cientos de millones de dólares en acciones de marketing globales, lo que se traduce en la producción de nuevos tráilers, campañas publicitarias en medios tradicionales y digitales, y eventos exclusivos para la prensa y la comunidad.

La campaña de marketing global
La campaña de marketing global de GTA VI arrancará en el verano de 2024, incluyendo tráilers inéditos y eventos para prensa y comunidad gamer. (ROCKSTAR GAMES)

El último tráiler de GTA 6 se presentó hace casi nueve meses, por lo que la expectativa ante nuevas imágenes y detalles es máxima.

“Nuestra ejecución durante el año fiscal 2026 ha sido extraordinaria y tenemos mucha confianza a medida que nos acercamos al año fiscal 2027, que promete ser innovador para Take-Two y toda la industria del entretenimiento, liderado por el lanzamiento del 19 de noviembre de Grand Theft Auto VI con el marketing de lanzamiento de Rockstar programado para comenzar este verano”, informó la compañía en un comunicado.

Cuáles serán los formatos en los que estará disponible GTA VI

Durante las últimas semanas, surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que la versión física de GTA VI se retrasara respecto a la digital, con el objetivo de evitar filtraciones antes del estreno. Sin embargo, Strauss Zelnick fue tajante al respecto: “Ese no es el plan”.

La versión de Grand Theft
La versión de Grand Theft Auto VI para PC todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento confirmada, dejando en suspenso a una parte de los jugadores. (YouTube: Rockstar Games)

De este modo, los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X|S podrán elegir desde el primer día entre el formato físico y el digital, según sus preferencias. Por el momento, la versión para PC no tiene fecha de lanzamiento confirmada, lo que deja a una parte de la comunidad a la espera de novedades futuras.

En cuanto a otras plataformas, existen indicios de que el juego podría llegar a la sucesora de Nintendo Switch, pero hasta ahora no hay confirmación oficial. La atención de la compañía está totalmente centrada en asegurar el éxito en las consolas de última generación de Sony y Microsoft.

