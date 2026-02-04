¿Nueva Xbox en 2027? AMD revela los planes de Microsoft para su próxima consola

Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, confirmó el desarrollo de un procesador semipersonalizado para la próxima generación de consolas Xbox con lanzamiento estimado en 2027. (Europa Press) POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX

Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, dio a conocer los primeros detalles oficiales de la nueva generación de consolas de Xbox, de la que hasta ahora solo había especulaciones y una tentativa fecha de lanzamiento, que ahora parece tomar mejor forma.

Aunque la compañía de Redmond no ha realizado todavía un anuncio oficial, las palabras de la máxima responsable de AMD, pronunciadas durante una junta de accionistas y en presentaciones financieras, han arrojado luz sobre lo que sería el siguiente paso de Microsoft, tras lo conseguido con Xbox Series X|S.

Durante la presentación de resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, Lisa Su explicó que el desarrollo del chip semipersonalizado que AMD está creando para la próxima Xbox avanza conforme a lo previsto. De acuerdo con sus declaraciones, este trabajo permitirá respaldar el lanzamiento de la nueva consola en 2027.

“El desarrollo de nuestros chips está progresando bien para respaldar el lanzamiento en 2027”, sostuvo Su, dejando entrever que AMD estaría lista para ese año, aunque la decisión final quedaría en manos de Microsoft.

La nueva consola Xbox integrará una arquitectura de chip semipersonalizado de AMD basada en tecnologías avanzadas como Zen 6 y RDNA 5, según reportes y filtraciones recientes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El comentario de la ejecutiva no implica necesariamente que la consola llegará exactamente en ese año, pero sí representa la señal más clara hasta ahora sobre el horizonte temporal que maneja la empresa.

Qué tiene que ver AMD en las consolas de Xbox

La colaboración entre AMD y Microsoft no es nueva. Ambas empresas han mantenido una relación estrecha durante años, con la compañía de chips como socia estratégica en la fabricación de procesadores personalizados para las consolas de la familia Xbox.

Tanto la Xbox One como la actual Xbox Series X|S emplean tecnología diseñada específicamente por AMD, y recientes dispositivos como el ROG Ally han consolidado aún más este vínculo.

La importancia de esta colaboración radica en la capacidad de AMD para desarrollar silicio a medida que permita a Microsoft diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Microsoft y AMD continúan su alianza estratégica para diseñar procesadores personalizados que impulsen la nueva Xbox y la distingan en un mercado altamente competitivo. (MICROSOFT)

La confirmación de que el próximo Xbox integrará un procesador semipersonalizado de AMD sigue el camino trazado por las generaciones previas, aunque la próxima consola podría ir un paso más allá en cuanto a potencia y versatilidad.

Cuándo llegaría la nueva consolas de Xbox

Diversos reportes y filtraciones han apuntado en los últimos meses a 2027 como el año clave para la llegada de la nueva consola de Microsoft. Documentos internos de la empresa, filtrados durante un juicio con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos en 2023, mencionaban inicialmente 2028 como fecha objetivo, aunque las recientes palabras de Lisa Su parecen adelantar ese calendario.

Según las informaciones más fiables, el diseño final del chip estaría previsto para principios de 2026, con los primeros kits de desarrollo llegando a los estudios a finales de ese año o principios de 2027. Este ritmo permitiría a Microsoft preparar un lanzamiento comercial hacia finales de 2027, lo que supondría seis años desde la llegada de la actual generación de consolas.

Si bien ni Sony ni Microsoft han compartido aún información concreta sobre sus próximos dispositivos, ambas compañías han confirmado que mantienen una alianza tecnológica con AMD para desarrollar la siguiente generación. En el caso del PlayStation 6, algunos analistas de mercado creen que su lanzamiento podría retrasarse respecto al plan original, dadas las condiciones actuales del mercado y la estrategia de la empresa japonesa.

La próxima generación de consolas Xbox podría incorporar una experiencia híbrida, permitiendo ejecutar tanto juegos de la Xbox Store como títulos de PC comprados en otras plataformas digitales. (Fallon/Bloomberg)

Lo que se sabe y lo que se rumorea sobre la nueva Xbox

La información oficial sobre las características técnicas del próximo Xbox es escasa, pero distintos reportes y filtraciones han permitido esbozar un posible perfil del hardware. El chip central, cuyo nombre interno no ha sido confirmado pero que algunos llaman “Magnus”, estaría basado en una arquitectura semipersonalizada desarrollada por AMD.

Entre los rumores más insistentes, destaca la posibilidad de que la CPU utilice núcleos Zen 6 o Zen 6c, mientras la GPU apostaría por la arquitectura RDNA 5, lo que supondría un salto generacional relevante respecto a la actual Xbox Series X|S. Todo apunta a que el diseño definitivo del chip estará listo a principios de 2026, en línea con los plazos mencionados por Lisa Su.

Otro aspecto relevante es la naturaleza híbrida que podría tener la consola. Según comentarios de Sarah Bond, presidenta de Xbox, y de varios reportes especializados, el nuevo sistema estaría diseñado para correr tanto juegos disponibles en la Xbox Store como títulos de PC adquiridos en otras tiendas digitales.