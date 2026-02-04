La IA de Google Gemini se vuelve más personalizada que nunca: así funciona Personal Intelligence

Google lanzó Personal Intelligence, su nuevo sistema para personalizar la interacción con Gemini. (Europa Press)

Google anunció una evolución clave en su ecosistema de inteligencia artificial con el lanzamiento de una función llamada Personal Intelligence, que promete transformar la experiencia de uso de Gemini al ofrecer respuestas ajustadas al contexto y las necesidades reales de cada usuario.

Esta novedad, presentada en Estados Unidos, introduce un modelo de interacción más profundo, en el que el asistente digital accede —siempre bajo autorización— a diversas fuentes de datos personales dentro del entorno Google para anticipar y resolver tareas cotidianas de manera más eficiente.

El salto a la inteligencia verdaderamente personalizada

La apuesta de Google con Personal Intelligence apunta a superar el enfoque tradicional de los asistentes virtuales. En vez de limitarse a ejecutar búsquedas o comandos aislados, Gemini accede a la información existente en servicios como Gmail, Google Photos, YouTube y el Buscador para comprender rutinas, intereses y solicitudes habituales.

La función utiliza información de Gmail, Google Photos y otros servicios para anticipar tareas cotidianas. (Composición Infobae)

Según explicó la empresa, la clave está en el razonamiento cruzado: el sistema ya no responde solo a instrucciones directas, sino que es capaz de combinar datos de diferentes fuentes para construir una respuesta adaptada a la situación.

A diferencia de la personalización previa, cuando el usuario debía indicar explícitamente en qué aplicación buscar la información, Personal Intelligence permite a Gemini interpretar la consulta y decidir qué fuentes consultar. Por ejemplo, el asistente puede identificar el tamaño de neumáticos de un auto usando correos electrónicos y fotos almacenadas, o recuperar una matrícula específica a partir de una imagen guardada en Google Photos.

También ofrece recomendaciones de libros, ropa, series y destinos de viaje basadas en las preferencias y experiencias previas de cada perfil, evitando respuestas genéricas.

El modelo se apoya en Connected Apps, módulos que integran los servicios de Google con consentimiento del usuario. (Reuters)

Los nuevos modelos Gemini 3 incorporan capacidades multimodales que integran texto, imágenes y videos en una única interacción, lo que habilita respuestas más completas y naturales. Google destaca que esta tecnología puede sugerir viajes personalizados, apoyar la organización de reuniones o anticipar recordatorios relevantes, todo sin requerir instrucciones paso a paso.

En palabras de la compañía: “El objetivo es pasar de respuestas genéricas a interacciones verdaderamente contextuales, ayudando a las personas a ahorrar tiempo y esfuerzo en tareas cotidianas”. El corazón técnico de la propuesta lo constituyen las Connected Apps, módulos que integran y facilitan el acceso seguro a los diferentes servicios de Google vinculados a la cuenta personal.

Privacidad y control: el desafío de la personalización a medida

El avance de la personalización profunda en inteligencia artificial plantea interrogantes sobre privacidad y manejo de datos. Google enfatizó que Personal Intelligence opera bajo un modelo de consentimiento estricto. La función permanece desactivada por defecto, requiere activación explícita por parte del usuario (opt-in) y permite seleccionar de forma granular qué aplicaciones serán conectadas. Además, puede deshabilitarse en cualquier momento.

Gemini ya puede combinar datos de múltiples fuentes para ofrecer recomendaciones y respuestas más precisas. (Europa Press)

La empresa asegura que los datos personales, como correos y fotos, no se utilizan para entrenar los modelos de Gemini. En cambio, solo se emplean como referencia puntual para responder a consultas específicas, manteniendo el control en manos del usuario.

Google advierte, no obstante, sobre posibles riesgos: errores en la interpretación de contexto, sobrepersonalización o falencias a la hora de captar matices emocionales o sociales. Para enfrentar estos desafíos, la compañía incentiva la corrección manual y la retroalimentación directa de quienes utilicen el sistema.

El acceso inicial a Personal Intelligence estará disponible en versión beta para suscriptores estadounidenses de Google AI Pro y AI Ultra, con planes de expansión progresiva a otros mercados y a la versión gratuita. El desafío de la compañía radica en equilibrar utilidad, confianza y exposición, mientras la inteligencia artificial se acerca cada vez más a una asistencia verdaderamente personalizada.