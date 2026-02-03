Cómo pasar tus conversaciones de ChatGPT a Gemini: esta es la nueva función de Google

Gemini está probando una función para la importación de chats de otras herramientas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si quieres empezar a utilizar Gemini, la inteligencia artificial de Google, y ya usas herramientas como ChatGPT o Copilot, podrás importar el historial de chat de esas plataformas.

Google está probando una función que permite transferir conversaciones previas entre servicios; según el portal Testing Catalog, el proceso facilitará la migración de tus chats anteriores.

Cómo importar el historial de chats de ChatGPT a Gemini

El paso a paso para importar el historial de chats de ChatGPT (u otras plataformas similares) a Gemini es el siguiente:

Abrir Gemini desde tu computadora. Seleccionar el signo de más ubicado en la parte inferior. Pulsar ‘Import AI Chats’. Cargar el historial de ChatGPT o de otras plataformas descargado previamente.

Los usuarios podrán exportar su historial desde cualquier plataforma como ChatGPT. (Testing catalog)

Cómo descargar el historial de ChatGPT

Para descargar el historial de ChatGPT, sigue estos pasos:

Inicia sesión en ChatGPT. En la esquina inferior izquierda de la página, pulsa en tu ícono de perfil. Ve a ‘Configuración’. Dirígete a ‘Controles de datos’. En Exportación de datos, seleccionar ‘Exportar’. En la pantalla de confirmación, optar por ‘Confirmar exportación’. Deberías recibir un correo electrónico con tus datos. El enlace en el correo expira después de 24 horas. Haz clic en ‘Descargar exportación de datos’ para descargar un archivo .zip. El archivo se descargará, incluyendo tu historial de chat en chat.html, así como tus otros datos registrados.

En el apartado de ‘Control de datos’, se puede exportar el historial de ChatGPT. (OpenAI)

Qué diferencia a Gemini de ChatGPT

Gemini (Google) y ChatGPT (OpenAI) se distinguen, ante todo, por su nivel de integración y enfoque.

Gemini se integra de forma nativa con Google Workspace (Drive, Gmail) y brinda acceso a información actualizada, mientras que ChatGPT se caracteriza por su capacidad de razonamiento avanzado, creatividad y un entorno de modelos personalizados.

Además, Gemini incluye más funciones gratuitas, como la búsqueda web y el análisis de archivos.

ChatGPT no se integra en las plataformas como Docs, a diferencia de Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones ha añadido Gemini

Gemini, la inteligencia artificial de Google, incorpora mejoras en sus funciones y modelos para 2026. Entre las novedades más destacadas se encuentra Gemini 3 Flash, el modelo predeterminado en la aplicación, que brinda inteligencia de última generación con respuestas instantáneas.

Este avance permite realizar consultas utilizando imágenes, audio o texto, y lograr un razonamiento de nivel experto comparable a modelos más grandes. Al seleccionar ‘Rápido’ se obtienen respuestas ágiles, mientras que la opción “Razonamiento” resuelve problemas complejos en menos tiempo. Para tareas especializadas en matemáticas y programación avanzada, la opción ‘Pro’ mantiene disponible Gemini 3 Pro.

Los suscriptores del plan Google AI Ultra acceden a Gemini 3 Deep Think, un modo de razonamiento superior que explora múltiples hipótesis simultáneamente. Esta función destaca en la resolución de problemas complejos de matemáticas, ciencia y lógica, notificando al usuario cuando la respuesta está lista.

En el entorno automotriz, Gemini sustituye a Google Assistant en Android Auto, ofreciendo una experiencia conversacional más natural y eficiente.

Gemini permite a los usuarios escoger con qué modelo de IA trabajar. (blog.google)

Permite interactuar con aplicaciones favoritas, encontrar información relevante, enviar y editar mensajes, traducir texto y crear listas de reproducción personalizadas, todo mientras se mantiene la concentración al volante.

El modelo Gemini 3 Pro está disponible para todos los usuarios de la aplicación, con límites ampliados para planes superiores. Ofrece razonamiento avanzado e integración multimodal, permitiendo analizar texto, imágenes, audio y video con mayor precisión. Las respuestas son ahora más útiles, bien estructuradas y concisas.

Además, llegan funciones experimentales como el diseño visual y la vista dinámica en Gemini Labs. Estas herramientas generan respuestas visualmente inmersivas y permiten interfaces interactivas adaptadas a cada consulta, facilitando la personalización y exploración de la información.

Por último, los estudiantes universitarios que cumplan los requisitos pueden disfrutar de un año gratuito de Google AI Pro. Este plan incluye acceso a modelos avanzados, cargas de imágenes, generación de cuestionarios y 2 TB de almacenamiento, fortaleciendo el aprendizaje y la creatividad con herramientas de inteligencia artificial de última generación.