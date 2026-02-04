Tecno

Khaby Lame vende los derechos de su imagen a la IA para crear gemelos digitales

El creador de contenido vendió su empresa por 975 millones de dólares y ahora habrá videos con su rostro generados con IA

Khaby Lame vende su empresa
Khaby Lame vende su empresa Step Distinctive Limited y autoriza el uso de su imagen y voz para crear gemelos digitales basados en inteligencia artificial. (REUTERS/Eric Gaillard)

Khaby Lame tomó la decisión de vender su empresa y autorizar el uso de su imagen y voz para la creación de gemelos digitales con inteligencia artificial, lo que significa que aparecen videos en redes sociales que él nunca grabó directamente, sino lo hicieron de manera digital.

La operación involucra la venta de Step Distinctive Limited, la compañía que gestiona la marca y los derechos comerciales de Lame, a Rich Sparkle Holdings, una sociedad holding con sede en Hong Kong y cotización en Nasdaq. El acuerdo, valorado en 975 millones de dólares, convierte a Lame en accionista mayoritario de la firma adquiriente mediante la emisión de 75 millones de acciones ordinarias.

Según documentos presentados ante la SEC y comunicados oficiales de Rich Sparkle Holdings, la transacción no solo implica el traspaso de la propiedad de la empresa, sino que autoriza expresamente el uso del Face ID, Voice ID y modelos de comportamiento de Lame para el desarrollo de gemelos digitales de inteligencia artificial.

Esta autorización habilita la producción de contenido digital en múltiples idiomas y husos horarios, sin la necesidad de la presencia física del creador, abriendo la puerta a una nueva era en la explotación comercial de las figuras públicas.

El acuerdo permite replicar digitalmente
El acuerdo permite replicar digitalmente el Face ID, Voice ID y los patrones de comportamiento de Khaby Lame mediante tecnología de inteligencia artificial de última generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan los gemelos digitales que ahora tendrá Khaby Lame

La clave de esta expansión reside en la implementación de gemelos digitales de inteligencia artificial. La autorización de Lame para que su rostro, voz y patrones de comportamiento sean replicados digitalmente constituye una innovación disruptiva en el sector del entretenimiento y el comercio electrónico.

Los gemelos digitales permitirán producir contenido de manera continua, en cualquier lugar del mundo y en varios idiomas a la vez, eliminando las barreras físicas y temporales que suelen limitar la presencia de los creadores.

Pero, ¿qué es exactamente un gemelo digital? Se trata de un modelo virtual de un objeto o entidad física, que utiliza datos en tiempo real enviados por sensores o recopilados mediante diversas tecnologías para simular, supervisar y replicar el comportamiento y las operaciones de su contraparte real.

En el caso de figuras públicas como Lame, los gemelos digitales pueden reproducir su imagen, voz y gestos con un alto grado de realismo, permitiendo la creación de contenido personalizado para distintas audiencias y plataformas.

La tecnología de gemelos digitales,
La tecnología de gemelos digitales, utilizada previamente en sectores como la energía y la automoción, encuentra en el entretenimiento nuevas aplicaciones innovadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología de gemelos digitales ha sido ampliamente utilizada en sectores industriales como la construcción, la fabricación, la energía, el sector automotriz y la sanidad.

En estos ámbitos, los gemelos digitales sirven para optimizar el rendimiento de equipos, predecir fallos, agilizar la producción, supervisar instalaciones de forma remota y mejorar la toma de decisiones en el mantenimiento y el ciclo de vida de los activos.

Por ejemplo, en la fabricación, un gemelo digital puede supervisar el funcionamiento de una parte específica de una planta y anticipar problemas antes de que ocurran. En el sector automotriz, permiten crear modelos virtuales de vehículos para mejorar la eficiencia y detectar posibles averías.

En el caso de Khaby Lame, la aplicación de esta tecnología se orienta al desarrollo de contenido digital y comercio electrónico en directo. Rich Sparkle Holdings planea utilizar los gemelos digitales del creador para protagonizar campañas publicitarias, transmisiones multilingües y colaboraciones con marcas globales.

Khaby Lame, con más de
Khaby Lame, con más de 160 millones de seguidores en TikTok y 2.600 millones de 'me gusta', lidera la popularidad mundial en creación de contenido digital. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La construcción de la marca de Khaby Lame

La trayectoria de Khaby Lame es paradigmática dentro del universo de los creadores de contenido. Con tan solo 25 años, su marca personal se ha consolidado como la más fuerte en TikTok, donde acumula más de 160 millones de seguidores y ha alcanzado la cifra de 2.600 millones de ‘me gusta’ en sus publicaciones.

Su salto a la fama comenzó en 2020, cuando, tras perder su empleo debido a la pandemia de Covid, empezó a compartir videos en la plataforma. En apenas diecisiete meses, superó los cien millones de seguidores, convirtiéndose en el primer creador residente en Europa en lograr ese hito y, posteriormente, en el mayor tiktoker del mundo.

La venta de Step Distinctive Limited representa el siguiente paso en la estrategia de expansión internacional y diversificación de ingresos de la marca Khaby Lame. Rich Sparkle Holdings subraya que la operación busca “impulsar la difusión internacional que ya tiene el creador”, quien acumula más de 360 millones de seguidores a nivel global contando todas las plataformas.

Las proyecciones estiman que la comercialización basada en fans podría generar más de 4.000 millones de dólares en ventas anuales, capitalizando la popularidad y el alcance transversal de su imagen.

