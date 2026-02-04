Cómo limpiar el microondas por dentro: seis técnicas fáciles y productos recomendados

Métodos sencillos para limpiar el microondas y eliminar olores, grasa y manchas en minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El microondas se ha convertido en un aliado imprescindible en la cocina, capaz de calentar, cocinar y descongelar en cuestión de minutos. Sin embargo, el uso diario deja huellas: salpicaduras, restos de comida y olores persistentes que pueden afectar el sabor de los alimentos y la higiene del electrodoméstico.

Por eso, aprender a limpiar el microondas de manera correcta es fundamental para prolongar su vida útil y evitar la acumulación de suciedad.

En la actualidad existen métodos sencillos y efectivos que permiten eliminar grasa, manchas y olores sin esfuerzo y usando productos caseros que suelen estar al alcance de todos. Ya sea para una limpieza rápida o para un mantenimiento más profundo, estas seis técnicas ofrecen soluciones para cada necesidad y tipo de suciedad.

1. Limón: limpieza natural y aroma fresco

El ácido cítrico del limón actúa como desinfectante y neutraliza los olores desagradables. Para limpiar el microondas con limón:

Llena un recipiente apto para microondas con agua y el zumo de un limón. Caliéntalo a máxima potencia durante 3 a 5 minutos. Deja reposar unos minutos sin abrir la puerta. El vapor desprenderá la suciedad. Limpia el interior con un paño húmedo y disfruta del aroma fresco.

2. Vinagre: la alternativa antigrasa

El vinagre blanco es uno de los productos más eficaces contra la grasa incrustada. Para aprovechar sus propiedades:

Mezcla a partes iguales agua y vinagre blanco en un recipiente. Calienta la mezcla durante cinco minutos a máxima potencia. Deja que el vapor actúe unos minutos. Retira la suciedad con un paño húmedo. El olor a vinagre desaparecerá al ventilar.

3. Bicarbonato sódico: manchas difíciles bajo control

El bicarbonato sódico elimina manchas resistentes y neutraliza olores. Sigue estos pasos:

Retira la placa de cristal y espolvorea bicarbonato sobre ella y el fondo del microondas. Humedece un paño o una esponja y limpia toda la superficie. Enjuaga la placa de cristal y colócala de nuevo. El interior quedará libre de residuos.

4. Detergente para lavavajillas: grasa disuelta en minutos

El detergente lavavajillas es eficaz para eliminar la grasa pegada en las paredes del microondas.

Mezcla agua caliente con unas gotas de detergente para lavavajillas en un recipiente. Limpia el interior con un paño o una esponja impregnada en la solución. Aclara con agua limpia y seca cuidadosamente.

5. Amoniaco: para manchas persistentes (con precaución)

El amoniaco es muy potente, pero también debe manejarse con cuidado.

Mezcla una taza de amoniaco con una taza de agua en un recipiente. Calienta la mezcla a potencia media durante cinco minutos. Ventila bien el ambiente y utiliza guantes. Deja reposar unos minutos y limpia el interior con un paño húmedo.

6. Pastillas para lavavajillas: limpieza exprés

Las pastillas de lavavajillas también pueden usarse fuera del lavaplatos.

Disuelve una pastilla en un recipiente con agua caliente. Coloca el recipiente en el microondas y caliéntalo a máxima potencia durante cinco minutos. Deja que el vapor actúe y limpia el interior con una esponja. Aclara y seca para eliminar restos de producto.

¿Qué hacer si el microondas echa chispas después de limpiarlo?

Si al finalizar la limpieza el microondas genera chispas, detén su uso inmediatamente. Verifica que todas las piezas estén bien colocadas y que no queden restos de comida o materiales metálicos dentro.

Si el problema persiste, consulta con el fabricante o un técnico especializado antes de volver a encenderlo.

Mantener el microondas limpio no solo contribuye a la salud y al sabor de los alimentos, también ayuda a prevenir averías y prolonga la vida útil del aparato. Con estas seis técnicas, la limpieza deja de ser una tarea complicada y se convierte en una rutina sencilla y eficaz.