Robots como pareja: qué piensan hombres y mujeres sobre la intimidad con IA

La inteligencia artificial redefine los vínculos humanos y revela brechas de género en la relación con robots

La llegada de robots sociales y sistemas de inteligencia artificial a la vida diaria está modificando la manera en que se piensa el futuro de las relaciones personales. A medida que estos dispositivos se integran en más espacios, el debate sobre su impacto en los vínculos humanos gana protagonismo.

Qué piensan hombres y mujeres de las relaciones con robots

Un estudio publicado en la revista académica, Social Science Computer Review, se revela que hombres y mujeres no imaginan igual la posibilidad de tener relaciones íntimas o románticas con robots, aunque, por ahora, la mayoría aún prefiere mantener estos vínculos dentro del mundo humano.

Según el trabajo que fue liderado por Elyakim Kislev, existen cuatro categorías principales de robots sociales:

Robots para interacción platónica o amistosa

Robots orientados a conexiones emocionales profundas o psicológicamente íntimas

Robots diseñados para compañía física y sexual

Robots pensados para asistencia física

Uno de los resultados del estudio indicó que la actitud ante cada tipo de robot varía considerablemente según el género del usuario. Los hombres suelen mostrar mayor entusiasmo por la futura convivencia con robots como Alpha, un humanoide evaluado en laboratorio que gesticula y responde a señales humanas.

Según el experimento los hombres valoraron positivamente las señales cinéticas y vocales de Alpha, mientras que las mujeres dieron mayor relevancia a la comunicación informal y a los halagos, una tendencia ya observada en otras investigaciones del 2013.

Las diferencias de género en la percepción de los robots sociales no son uniformes, pero sí significativas en contextos específicos. De acuerdo con el análisis publicado en la revista científica, la coincidencia de género entre el robot y el usuario afecta las opiniones y expectativas sobre la interacción.

En cuanto a la intimidad psicológica, el estudio dirigido por Kahn P.H en 2012 reveló que los hombres atribuyen más cualidades emocionales y mentales a los robots cuando estos solicitan confidencialidad o muestran comportamientos que simulan cercanía emocional.

Las mujeres, en cambio, muestran mayor escepticismo y menos disposición a confiar en situaciones de proximidad emocional, de acuerdo con el estudio de la década pasada.

Robots sexuales, aceptación y rechazo

En el estudio de Social Science Computer Review coincidieron en que los hombres ven con mayor aceptación la posibilidad de relaciones íntimas con robots sexuales.

Según un análisis de Appel y Nordmo en 2020, los hombres expresan opiniones más favorables respecto al contacto físico y la sexualidad con estos dispositivos, mientras que las mujeres, especialmente aquellas políticamente conservadoras, consideran la proliferación de robots sexuales como una amenaza para las normas y los valores tradicionales.

El informe indica que las mujeres presentan actitudes menos positivas hacia los robots considerados “amantes” o “compañeros”. Las preocupaciones se centran en aspectos como la salud psicológica, la moralidad y la funcionalidad real de este tipo de relación, según los análisis cualitativos recogidos en la investigación.

El caso Aria: robot de compañía con IA

El desarrollo de Aria, un robot con inteligencia artificial producido por Realbotix, ilustra el avance y los dilemas de la industria. Aria, equipada con cámaras y software avanzado que permite mantener conversaciones personalizadas, se presenta como “compañera emocional”.

La empresa ofrece diversos modelos de robots así como varios precios. (YouTube: Realbotix)

Según la información de la empresa, su diseño excluye fines sexuales explícitos, aunque el legado de la marca y el aspecto físico del robot han generado controversia en redes sociales y medios especializados.

El costo del modelo más avanzado de Aria ronda los 175.000 dólares, mientras que existen opciones más accesibles, como un busto parlante por 12.000 dólares y una versión portátil por 150.000 dólares.

Realbotix busca posicionar estos dispositivos como aliados contra la soledad y herramientas para entornos de hospitalidad o marketing, aunque el debate sobre la cosificación del cuerpo femenino y la utilidad práctica de estos robots persiste.

El auge de la IA y la expansión de los robots sociales plantean interrogantes sobre los límites entre tecnología, afectividad y autonomía personal. Las investigaciones señalan que las preferencias y temores de hombres y mujeres seguirán influyendo en la evolución y la aceptación de estos dispositivos en el entorno social global.