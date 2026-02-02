No más borrar fotos o aplicaciones: este truco definitivo mejora el rendimiento en Android

Un truco poco conocido puede transformar la experiencia de quienes sienten que su teléfono Android se ha vuelto lento y poco eficiente. Eliminar cookies y limpiar la memoria caché es la clave para recuperar la agilidad del dispositivo, sin necesidad de recurrir a soluciones drásticas como borrar imágenes, videos o aplicaciones valiosas.
Este proceso, sencillo y seguro, contribuye a liberar espacio, sino también a optimizar el funcionamiento general del móvil y a resolver problemas habituales con la carga de sitios web y aplicaciones.
Por qué borrar cookies y caché mejora el rendimiento del celular
La acumulación de cookies y archivos de caché genera una carga extra para el sistema operativo. Cada vez que se abre una aplicación o se accede a una web, el teléfono debe gestionar esos datos almacenados, lo que puede provocar demoras, bloqueos o errores de carga.
Limpiar ambos elementos libera espacio de almacenamiento, facilita que las aplicaciones funcionen con mayor fluidez y reduce los problemas relacionados con la carga lenta o el mal funcionamiento de páginas web y apps.
Además, al borrar las cookies se elimina el rastro digital dejado al navegar, lo que contribuye a proteger la privacidad del usuario.
Cómo borrar cookies y caché en navegadores Android
El proceso para limpiar cookies y caché puede variar ligeramente según el navegador utilizado, aunque los pasos generales son similares. El caso más común es Google Chrome, el navegador más utilizado en dispositivos Android.
- Abre Chrome en tu teléfono Android.
- Toca el menú de tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Accede a la opción “Configuración”.
- Entra en “Privacidad y seguridad”.
- Selecciona “Borrar datos de navegación”.
- En el rango de tiempo, elige “Desde siempre” para una limpieza integral.
- Marca las casillas “Cookies y datos de sitios” y “Archivos e imágenes en caché”.
- Pulsa el botón “Borrar datos”.
Este procedimiento elimina los archivos temporales y las cookies guardadas, permitiendo que el navegador funcione como si se hubiera instalado por primera vez. Además, soluciona errores de carga en páginas web y acelera el acceso a nuevos contenidos.
Limpiar caché y datos en aplicaciones específicas
No solo los navegadores acumulan caché y cookies. Las aplicaciones instaladas en el teléfono, especialmente las redes sociales y las que se utilizan con frecuencia, también generan archivos temporales que pueden influir en la velocidad del dispositivo.
Para limpiar la caché de una aplicación específica:
- Accede al apartado “Configuración” de tu teléfono Android.
- Selecciona “Aplicaciones”.
- Busca y elige la app que deseas limpiar.
- Entra en la opción “Almacenamiento”.
- Pulsa “Borrar caché”.
En algunos casos, también es posible eliminar datos adicionales almacenados por la aplicación. Tras realizar este paso, cuando vuelvas a abrir la app solo tendrás que iniciar sesión nuevamente, ya que la información relevante suele estar respaldada en la nube.
Beneficios adicionales de eliminar caché y cookies
El principal beneficio de limpiar la caché y eliminar cookies es el aumento inmediato en la velocidad de respuesta del dispositivo. Sin embargo, esta acción tiene otras ventajas relevantes:
- Más espacio de almacenamiento libre, ya que se eliminan archivos innecesarios.
- Reducción de errores y bloqueos en aplicaciones, sobre todo después de actualizaciones importantes.
- Optimización del consumo de datos móviles.
- Mejora en la privacidad, ya que se eliminan rastros de navegación y datos temporales.
- Solución de problemas relacionados con la carga lenta de páginas web o el funcionamiento deficiente de apps.
Otras recomendaciones para mantener el teléfono ágil
Además de la limpieza periódica de cookies y caché, existen algunas prácticas recomendadas para conservar un buen rendimiento en el tiempo:
- Usar el modo incógnito en el navegador: esta función impide que se acumulen cookies y datos de navegación, facilitando una experiencia más ágil y privada.
- Utilizar aplicaciones de limpieza como Files de Google: permiten eliminar archivos basura, duplicados y temporales de manera rápida y sencilla.
- Realizar un mantenimiento regular, repitiendo el proceso de limpieza cada cierto tiempo, especialmente si se percibe una disminución en la velocidad del dispositivo.