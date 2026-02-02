Tecno

No más borrar fotos o aplicaciones: este truco definitivo mejora el rendimiento en Android

Parte de la recomendación es limpiar almacenamiento en Google Chrome permite resolver problemas de carga lenta

Eliminar cookies y limpiar la
Eliminar cookies y limpiar la caché en Android mejora el rendimiento del teléfono y libera espacio de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un truco poco conocido puede transformar la experiencia de quienes sienten que su teléfono Android se ha vuelto lento y poco eficiente. Eliminar cookies y limpiar la memoria caché es la clave para recuperar la agilidad del dispositivo, sin necesidad de recurrir a soluciones drásticas como borrar imágenes, videos o aplicaciones valiosas.

Este proceso, sencillo y seguro, contribuye a liberar espacio, sino también a optimizar el funcionamiento general del móvil y a resolver problemas habituales con la carga de sitios web y aplicaciones.

Por qué borrar cookies y caché mejora el rendimiento del celular

La acumulación de cookies y archivos de caché genera una carga extra para el sistema operativo. Cada vez que se abre una aplicación o se accede a una web, el teléfono debe gestionar esos datos almacenados, lo que puede provocar demoras, bloqueos o errores de carga.

Limpiar ambos elementos libera espacio de almacenamiento, facilita que las aplicaciones funcionen con mayor fluidez y reduce los problemas relacionados con la carga lenta o el mal funcionamiento de páginas web y apps.

La acumulación de cookies y
La acumulación de cookies y caché en el celular genera demoras, bloqueos y afecta la fluidez de las aplicaciones Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, al borrar las cookies se elimina el rastro digital dejado al navegar, lo que contribuye a proteger la privacidad del usuario.

Cómo borrar cookies y caché en navegadores Android

El proceso para limpiar cookies y caché puede variar ligeramente según el navegador utilizado, aunque los pasos generales son similares. El caso más común es Google Chrome, el navegador más utilizado en dispositivos Android.

  1. Abre Chrome en tu teléfono Android.
  2. Toca el menú de tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
  3. Accede a la opción “Configuración”.
  4. Entra en “Privacidad y seguridad”.
  5. Selecciona “Borrar datos de navegación”.
  6. En el rango de tiempo, elige “Desde siempre” para una limpieza integral.
  7. Marca las casillas “Cookies y datos de sitios” y “Archivos e imágenes en caché”.
  8. Pulsa el botón “Borrar datos”.

Este procedimiento elimina los archivos temporales y las cookies guardadas, permitiendo que el navegador funcione como si se hubiera instalado por primera vez. Además, soluciona errores de carga en páginas web y acelera el acceso a nuevos contenidos.

Optimizar el rendimiento del celular
Optimizar el rendimiento del celular incluye limpiar regularmente la caché y cookies de aplicaciones, especialmente redes sociales y apps frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar caché y datos en aplicaciones específicas

No solo los navegadores acumulan caché y cookies. Las aplicaciones instaladas en el teléfono, especialmente las redes sociales y las que se utilizan con frecuencia, también generan archivos temporales que pueden influir en la velocidad del dispositivo.

Para limpiar la caché de una aplicación específica:

  1. Accede al apartado “Configuración” de tu teléfono Android.
  2. Selecciona “Aplicaciones”.
  3. Busca y elige la app que deseas limpiar.
  4. Entra en la opción “Almacenamiento”.
  5. Pulsa “Borrar caché”.

En algunos casos, también es posible eliminar datos adicionales almacenados por la aplicación. Tras realizar este paso, cuando vuelvas a abrir la app solo tendrás que iniciar sesión nuevamente, ya que la información relevante suele estar respaldada en la nube.

Beneficios adicionales de eliminar caché y cookies

El principal beneficio de limpiar la caché y eliminar cookies es el aumento inmediato en la velocidad de respuesta del dispositivo. Sin embargo, esta acción tiene otras ventajas relevantes:

  • Más espacio de almacenamiento libre, ya que se eliminan archivos innecesarios.
  • Reducción de errores y bloqueos en aplicaciones, sobre todo después de actualizaciones importantes.
  • Optimización del consumo de datos móviles.
  • Mejora en la privacidad, ya que se eliminan rastros de navegación y datos temporales.
  • Solución de problemas relacionados con la carga lenta de páginas web o el funcionamiento deficiente de apps.
Eliminar archivos temporales y datos
Eliminar archivos temporales y datos innecesarios en las aplicaciones reduce errores tras actualizaciones y mejora el funcionamiento general del Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras recomendaciones para mantener el teléfono ágil

Además de la limpieza periódica de cookies y caché, existen algunas prácticas recomendadas para conservar un buen rendimiento en el tiempo:

  • Usar el modo incógnito en el navegador: esta función impide que se acumulen cookies y datos de navegación, facilitando una experiencia más ágil y privada.
  • Utilizar aplicaciones de limpieza como Files de Google: permiten eliminar archivos basura, duplicados y temporales de manera rápida y sencilla.
  • Realizar un mantenimiento regular, repitiendo el proceso de limpieza cada cierto tiempo, especialmente si se percibe una disminución en la velocidad del dispositivo.

