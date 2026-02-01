Tecno

Nuevo problema en Windows 11: actualización afecta funcionamiento de la webcam y la pantalla

Los usuarios tienen la posibilidad de evitar el fallo si no instalan la nueva versión del sistema operativo

Guardar
La actualización KB5074105 de Windows
La actualización KB5074105 de Windows 11 introduce errores críticos en componentes como la cámara web y la pantalla de bloqueo en diversos portátiles. (Microsoft)

La última actualización de Windows 11 ha generado nuevas preocupaciones entre los usuarios tras la aparición de errores críticos en componentes esenciales del sistema.

La versión KB5074105, prometía corregir fallos previos, pero terminó provocando una serie de inconvenientes que afectan la experiencia diaria en temas básicos como la cámara web, la pantalla de bloqueo y el rendimiento del sistema operativo.

Fallos detectados tras la actualización de Windows 11

Poco después de la publicación del parche, comenzaron a reportarse problemas en la comunidad de usuarios y foros de soporte. Uno de los inconvenientes más graves estuvo relacionado con la cámara web integrada en varios modelos de portátiles.

Usuarios de diferentes marcas, como Acer, informaron que al instalar la actualización, la cámara comenzó a mostrar un comportamiento errático: al abrir la aplicación correspondiente, la imagen parpadeaba constantemente, y en la mayoría de las páginas web o aplicaciones de videoconferencia, el sistema reportaba un “fallo de hardware” sin mostrar video ni capturar imágenes.

La pantalla de bloqueo de
La pantalla de bloqueo de Windows 11 presenta errores tras la última actualización, con el reloj cerrado automáticamente a los pocos segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos problemas no se limitaron únicamente a la cámara. Otros usuarios advirtieron que la pantalla de bloqueo experimentó errores notables tras el parche. El reloj de la pantalla, que debería permanecer visible, se cerraba automáticamente a los dos segundos de aparecer, impidiendo su uso normal.

Además, se registraron demoras en la barra de tareas, que tardaba en cargar y mostrarse correctamente después de reiniciar el equipo.

Por qué se producen estos problemas

La actualización KB5074105 pertenece a las llamadas “actualizaciones opcionales de vista previa” que Microsoft publica habitualmente en la tercera o cuarta semana de cada mes. Estas versiones se distribuyen para que los administradores puedan probar las novedades y correcciones antes de que se lancen de manera obligatoria en el conocido “martes de parches”. Debido a su carácter experimental, pueden incluir errores no detectados en fases previas.

El carácter opcional y experimental
El carácter opcional y experimental de las actualizaciones previas de Windows 11, como KB5074105, aumenta el riesgo de errores técnicos no detectados. (MICROSOFT)

Muchos usuarios desconocen que su equipo puede instalar automáticamente estas actualizaciones si la opción “Recibe las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles” está activada en Windows Update. Esto implica que incluso quienes no buscan manualmente los parches pueden verse sorprendidos por fallos inesperados en el sistema.

La situación se agrava porque, aunque la actualización KB5074105 corrige problemas previos del explorador de archivos, el control de cuentas y el bug de activación de Windows, introduce a su vez fallos en otros componentes esenciales, como la cámara y la pantalla de bloqueo.

De esta forma, la comunidad se encuentra ante un dilema: instalar el parche y arriesgarse a nuevos errores, o posponerlo y convivir con los problemas anteriores.

Soluciones y medidas recomendadas para usarios de Windows 11

Frente a la cantidad de reportes, la solución más eficaz para quienes ya experimentaron los fallos consiste en desinstalar la actualización problemática.

Microsoft recomienda desinstalar el parche
Microsoft recomienda desinstalar el parche KB5074105 para solucionar los errores en cámara y pantalla detectados en Windows 11. (Microsoft)

El proceso se realiza accediendo al historial de actualizaciones de Windows Update, seleccionando el parche KB5074105 y eligiendo la opción de desinstalación. Tras reiniciar el equipo, la mayoría de los problemas, especialmente los relacionados con la cámara, desaparecen.

Para evitar que el sistema vuelva a instalar automáticamente parches de este tipo, se recomienda desactivar la opción “Recibe las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles” en el menú de configuración de Windows Update. Esta medida limitará la instalación a versiones finales y estables, reduciendo el riesgo de encontrar errores imprevistos.

Otra alternativa es utilizar la función “Pausar actualizaciones”, que permite posponer la búsqueda e instalación de nuevos parches durante el período que el usuario defina, habitualmente hasta 14 días. De esta forma, se puede esperar a que Microsoft publique una corrección definitiva o a que se confirme la estabilidad del parche antes de aplicarlo.

La recomendación general para los usuarios es actuar con cautela respecto a las actualizaciones opcionales, informarse sobre los posibles riesgos y mantener un control estricto sobre las opciones de Windows Update.

Temas Relacionados

Windows 11ComputadoresWebcamMicrosoftTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Descargar Magis TV para ver ‘Las guerreras K-pop’: por qué es peligroso y cuál es la app segura para ver la película

Optar por aplicaciones legales permite disfrutar de mayor calidad visual, doblajes profesionales y subtítulos verificados, además de reducir riesgos de fraudes

Descargar Magis TV para ver

Criptomonedas hoy: así ha variado su valor en las últimas horas este domingo 01 de febrero

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, tuvo un cambio de -0,31% en las últimas 24 horas

Criptomonedas hoy: así ha variado

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind: “yo habría dejado la IA en el laboratorio más tiempo”

El científico destaca el riesgo de una carrera frenética por la supremacía tecnológica entre empresas y países

Demis Hassabis, CEO de Google

Cuáles son los prefijos peligrosos y por qué no debes contestar o devolver la llamada

Entre los riesgos de confiar en estas comunicaciones destacan cargos elevados y robo de datos personales, así como la suplantación de identidad

Cuáles son los prefijos peligrosos

La Generación Z está cambiando las relaciones de pareja: así se vive el amor en apps de citas y redes sociales

El coqueteo tradicional pierde terreno ante prácticas como pedir el Instagram y prolongar la interacción digital antes de concretar una cita

La Generación Z está cambiando
DEPORTES
Un jugador de la selección

Un jugador de la selección argentina que busca su lugar en el Mundial 2026 podría ser la nueva figura del Atlético de Madrid

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la NBA: una estrella fue suspendida por 25 partidos tras violar la política antidrogas de la liga

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

Tragedia en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado en Punta del Este

TELESHOW
Jimena Barón reveló el motivo

Jimena Barón reveló el motivo por el que postergó su regreso laboral: “No puedo”

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

INFOBAE AMÉRICA

Willem Dafoe en el Malba:

Willem Dafoe en el Malba: “Siempre estoy buscando una aventura”

Rusia mató a 12 trabajadores mineros en un ataque con dron contra un autobús en el este de Ucrania

Oymyakon, el lugar más frío del mundo, registró el mes de enero más caluroso de su historia

Crecen las dudas en Bolivia sobre el paradero de Evo Morales: volvió a ausentarse de su programa radial sin explicación oficial

Crece la tensión en Pakistán: los combates entre el Ejército y los separatistas baluches dejaron cerca de 200 muertos en 48 horas