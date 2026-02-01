Nuevo problema en Windows 11: actualización afecta funcionamiento de la webcam y la pantalla

La actualización KB5074105 de Windows 11 introduce errores críticos en componentes como la cámara web y la pantalla de bloqueo en diversos portátiles. (Microsoft)

La última actualización de Windows 11 ha generado nuevas preocupaciones entre los usuarios tras la aparición de errores críticos en componentes esenciales del sistema.

La versión KB5074105, prometía corregir fallos previos, pero terminó provocando una serie de inconvenientes que afectan la experiencia diaria en temas básicos como la cámara web, la pantalla de bloqueo y el rendimiento del sistema operativo.

Fallos detectados tras la actualización de Windows 11

Poco después de la publicación del parche, comenzaron a reportarse problemas en la comunidad de usuarios y foros de soporte. Uno de los inconvenientes más graves estuvo relacionado con la cámara web integrada en varios modelos de portátiles.

Usuarios de diferentes marcas, como Acer, informaron que al instalar la actualización, la cámara comenzó a mostrar un comportamiento errático: al abrir la aplicación correspondiente, la imagen parpadeaba constantemente, y en la mayoría de las páginas web o aplicaciones de videoconferencia, el sistema reportaba un “fallo de hardware” sin mostrar video ni capturar imágenes.

La pantalla de bloqueo de Windows 11 presenta errores tras la última actualización, con el reloj cerrado automáticamente a los pocos segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos problemas no se limitaron únicamente a la cámara. Otros usuarios advirtieron que la pantalla de bloqueo experimentó errores notables tras el parche. El reloj de la pantalla, que debería permanecer visible, se cerraba automáticamente a los dos segundos de aparecer, impidiendo su uso normal.

Además, se registraron demoras en la barra de tareas, que tardaba en cargar y mostrarse correctamente después de reiniciar el equipo.

Por qué se producen estos problemas

La actualización KB5074105 pertenece a las llamadas “actualizaciones opcionales de vista previa” que Microsoft publica habitualmente en la tercera o cuarta semana de cada mes. Estas versiones se distribuyen para que los administradores puedan probar las novedades y correcciones antes de que se lancen de manera obligatoria en el conocido “martes de parches”. Debido a su carácter experimental, pueden incluir errores no detectados en fases previas.

El carácter opcional y experimental de las actualizaciones previas de Windows 11, como KB5074105, aumenta el riesgo de errores técnicos no detectados. (MICROSOFT)

Muchos usuarios desconocen que su equipo puede instalar automáticamente estas actualizaciones si la opción “Recibe las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles” está activada en Windows Update. Esto implica que incluso quienes no buscan manualmente los parches pueden verse sorprendidos por fallos inesperados en el sistema.

La situación se agrava porque, aunque la actualización KB5074105 corrige problemas previos del explorador de archivos, el control de cuentas y el bug de activación de Windows, introduce a su vez fallos en otros componentes esenciales, como la cámara y la pantalla de bloqueo.

De esta forma, la comunidad se encuentra ante un dilema: instalar el parche y arriesgarse a nuevos errores, o posponerlo y convivir con los problemas anteriores.

Soluciones y medidas recomendadas para usarios de Windows 11

Frente a la cantidad de reportes, la solución más eficaz para quienes ya experimentaron los fallos consiste en desinstalar la actualización problemática.

Microsoft recomienda desinstalar el parche KB5074105 para solucionar los errores en cámara y pantalla detectados en Windows 11. (Microsoft)

El proceso se realiza accediendo al historial de actualizaciones de Windows Update, seleccionando el parche KB5074105 y eligiendo la opción de desinstalación. Tras reiniciar el equipo, la mayoría de los problemas, especialmente los relacionados con la cámara, desaparecen.

Para evitar que el sistema vuelva a instalar automáticamente parches de este tipo, se recomienda desactivar la opción “Recibe las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles” en el menú de configuración de Windows Update. Esta medida limitará la instalación a versiones finales y estables, reduciendo el riesgo de encontrar errores imprevistos.

Otra alternativa es utilizar la función “Pausar actualizaciones”, que permite posponer la búsqueda e instalación de nuevos parches durante el período que el usuario defina, habitualmente hasta 14 días. De esta forma, se puede esperar a que Microsoft publique una corrección definitiva o a que se confirme la estabilidad del parche antes de aplicarlo.

La recomendación general para los usuarios es actuar con cautela respecto a las actualizaciones opcionales, informarse sobre los posibles riesgos y mantener un control estricto sobre las opciones de Windows Update.