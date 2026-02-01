Códigos Free Fire para hoy 1 de febrero: cómo canjearlos y qué recompensas entregan

Free Fire publica cada día códigos gratuitos que ofrecen recompensas exclusivas como skins, diamantes y emotes para sus jugadores. (Foto: Garena)

Cada día, Free Fire da la oportunidad de descargar contenido de manera gratuita a través de una serie de códigos que se renuevan y entregan diferentes recompensas.

Para este domingo 1 de febrero de 2026 traemos la lista actualizada para acceder a estos premios, que van desde skins hasta objetos temáticos de la colaboración con Jujutsu Kaisen.

Códigos de Free Fire para hoy domingo 1 de febrero de 2026

Cada jornada, el equipo de Garena publica un conjunto renovado de códigos que pueden utilizarse para desbloquear diferentes objetos dentro del juego. La vigencia de estos códigos es de apenas 24 horas o hasta que se alcance el límite máximo de canjes, por lo que es fundamental utilizarlos lo antes posible para no perder la oportunidad.

En la lista de hoy, destacan códigos que liberan recompensas ligadas a la colaboración con Jujutsu Kaisen, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de obtener skins inspiradas en personajes como Itadori, Gojo, Megumi y Nobara. Además, se incluyen códigos estándar que otorgan otros objetos codiciados como diamantes, emotes y cajas de botín.

Las recompensas por canjear códigos de Free Fire varían según la región y pueden incluir cajas sorpresa, fragmentos de personajes y tickets para sorteos. (Garena)

A continuación, se presenta el listado completo de códigos activos para este domingo:

F8YC4TN6VKQ9

ZZATXB24QES8

FG4TY7NQFV9S

XN7TP5RM3K49

FFBD24JANRTG

HFNSJ6W74Z48

FF4MTXQPFDZ9

V44ZX8Y7GJ52

NRFFQ2CKFDZ9

U8S47JGJH5MG

FCSP9XQ2TNZK

ZRW3J4N8VX56

FF9MJ31CXKRG

XF4SWKCH6KY4

XZDJZE25WEFJJ

FFUMCPSJ99S3

FFJYBGD8H1H4

FF7MUY4ME6SC

BR43FMAPYEZZ

ZZZ76NT3PDSH

FFPURTQPFDZ9

4ST1ZTBZBRP69

FFW2Y7NQFV9S

FFMC2SJLKXSB

F7FGYJUR76JHK

D6F8G1L3M7R9Y

Y9X5K1H4C6PBN

P9O1I2U3Y4T5R7

4N8M2XL9R1HK

WD2ATK3ZE55

HFNSJ6W74ZK8

RD3TZK7WME65

V44ZX8Y7GJH52

ZRW3J4N8VRX56

TFX9J3Z2RP6GH4

VNY3MQWNKEGU

U8S47JGJH5MGT

Es imprescindible copiarlos exactamente como aparecen para evitar errores al canjearlos.

Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire

El procedimiento para canjear los códigos de Free Fire es accesible y rápido, pero requiere seguir algunos pasos con precisión para recibir las recompensas en la cuenta personal del juego.

Acceder al portal oficial de recompensas de Garena en la siguiente dirección: reward.ff.garena.com. Iniciar sesión con la cuenta de Free Fire. Se pueden emplear diversas opciones de acceso, como Facebook, Google, VK, X o Apple. Copiar y pegar uno de los códigos promocionales en el campo designado para ello. Confirmar el canje y esperar la notificación de validación.

Los códigos de Free Fire tienen una vigencia máxima de 24 horas o hasta alcanzar el límite de canjes, por lo que es esencial utilizarlos rápido. (Garena)

Las recompensas no se entregan de forma instantánea, sino que suelen llegar al buzón del juego en un plazo de hasta 24 horas. Es importante tener en cuenta que las cuentas de invitado no están habilitadas para canjear estos códigos, por lo que es indispensable contar con una cuenta vinculada al sistema.

Qué recompensas se pueden obtener al canjear los códigos

Las recompensas disponibles varían según la región y el código utilizado, pero en general, los jugadores pueden recibir skins de armas, tickets para sorteos, cajas sorpresa, oro, fragmentos de personajes, diamantes y emotes exclusivos.

La colaboración actual con Jujutsu Kaisen ha añadido un atractivo especial, ya que permite acceder a skins de personajes emblemáticos del anime directamente en el universo de Free Fire. Estos objetos cosméticos no solo modifican la apariencia de los personajes, sino que también otorgan un elemento de personalización único para quienes consiguen canjear los códigos a tiempo.

En algunos casos, las recompensas pueden incluir elementos como cajas de botín que otorgan premios aleatorios, aumentando así la expectativa y el interés entre los jugadores.

La colaboración entre Free Fire y Jujutsu Kaisen incluye skins de personajes como Itadori, Gojo, Megumi y Nobara disponibles mediante códigos activos. (Play Store)

Motivos por los que un código puede dejar de funcionar

No todos los códigos entregados por Garena funcionan indefinidamente. Existen varias razones por las que un código puede no estar disponible o dejar de ser válido, y conocerlas ayuda a evitar frustraciones durante el proceso de canje.

La principal causa de error es la caducidad: la mayoría de estos códigos tienen una duración de entre 12 y 24 horas, o se desactivan cuando se alcanza un número máximo de canjes. Por lo tanto, es recomendable utilizarlos lo antes posible tras su publicación.

Otra razón frecuente es la restricción regional. Algunas recompensas solo están disponibles para usuarios de ciertas regiones, lo que implica que el código puede ser inválido en algunos países o servidores.

Los errores al ingresar el código, como confundir letras y números o escribir menos de 12 caracteres, también pueden provocar que el sistema rechace el canje. Finalmente, si un código ya fue utilizado previamente en la cuenta, no podrá volver a emplearse.