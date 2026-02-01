Códigos Free Fire para hoy 1 de febrero: cómo canjearlos y qué recompensas entregan

Cada día, Free Fire da la oportunidad de descargar contenido de manera gratuita a través de una serie de códigos que se renuevan y entregan diferentes recompensas.
Para este domingo 1 de febrero de 2026 traemos la lista actualizada para acceder a estos premios, que van desde skins hasta objetos temáticos de la colaboración con Jujutsu Kaisen.
Códigos de Free Fire para hoy domingo 1 de febrero de 2026
Cada jornada, el equipo de Garena publica un conjunto renovado de códigos que pueden utilizarse para desbloquear diferentes objetos dentro del juego. La vigencia de estos códigos es de apenas 24 horas o hasta que se alcance el límite máximo de canjes, por lo que es fundamental utilizarlos lo antes posible para no perder la oportunidad.
En la lista de hoy, destacan códigos que liberan recompensas ligadas a la colaboración con Jujutsu Kaisen, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de obtener skins inspiradas en personajes como Itadori, Gojo, Megumi y Nobara. Además, se incluyen códigos estándar que otorgan otros objetos codiciados como diamantes, emotes y cajas de botín.
A continuación, se presenta el listado completo de códigos activos para este domingo:
- F8YC4TN6VKQ9
- ZZATXB24QES8
- FG4TY7NQFV9S
- XN7TP5RM3K49
- FFBD24JANRTG
- HFNSJ6W74Z48
- FF4MTXQPFDZ9
- V44ZX8Y7GJ52
- NRFFQ2CKFDZ9
- U8S47JGJH5MG
- FCSP9XQ2TNZK
- ZRW3J4N8VX56
- FF9MJ31CXKRG
- XF4SWKCH6KY4
- XZDJZE25WEFJJ
- FFUMCPSJ99S3
- FFJYBGD8H1H4
- FF7MUY4ME6SC
- BR43FMAPYEZZ
- ZZZ76NT3PDSH
- FFPURTQPFDZ9
- 4ST1ZTBZBRP69
- FFW2Y7NQFV9S
- FFMC2SJLKXSB
- F7FGYJUR76JHK
- D6F8G1L3M7R9Y
- Y9X5K1H4C6PBN
- P9O1I2U3Y4T5R7
- 4N8M2XL9R1HK
- WD2ATK3ZE55
- HFNSJ6W74ZK8
- RD3TZK7WME65
- V44ZX8Y7GJH52
- ZRW3J4N8VRX56
- TFX9J3Z2RP6GH4
- VNY3MQWNKEGU
- U8S47JGJH5MGT
Es imprescindible copiarlos exactamente como aparecen para evitar errores al canjearlos.
Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire
El procedimiento para canjear los códigos de Free Fire es accesible y rápido, pero requiere seguir algunos pasos con precisión para recibir las recompensas en la cuenta personal del juego.
- Acceder al portal oficial de recompensas de Garena en la siguiente dirección: reward.ff.garena.com.
- Iniciar sesión con la cuenta de Free Fire. Se pueden emplear diversas opciones de acceso, como Facebook, Google, VK, X o Apple.
- Copiar y pegar uno de los códigos promocionales en el campo designado para ello.
- Confirmar el canje y esperar la notificación de validación.
Las recompensas no se entregan de forma instantánea, sino que suelen llegar al buzón del juego en un plazo de hasta 24 horas. Es importante tener en cuenta que las cuentas de invitado no están habilitadas para canjear estos códigos, por lo que es indispensable contar con una cuenta vinculada al sistema.
Qué recompensas se pueden obtener al canjear los códigos
Las recompensas disponibles varían según la región y el código utilizado, pero en general, los jugadores pueden recibir skins de armas, tickets para sorteos, cajas sorpresa, oro, fragmentos de personajes, diamantes y emotes exclusivos.
La colaboración actual con Jujutsu Kaisen ha añadido un atractivo especial, ya que permite acceder a skins de personajes emblemáticos del anime directamente en el universo de Free Fire. Estos objetos cosméticos no solo modifican la apariencia de los personajes, sino que también otorgan un elemento de personalización único para quienes consiguen canjear los códigos a tiempo.
En algunos casos, las recompensas pueden incluir elementos como cajas de botín que otorgan premios aleatorios, aumentando así la expectativa y el interés entre los jugadores.
Motivos por los que un código puede dejar de funcionar
No todos los códigos entregados por Garena funcionan indefinidamente. Existen varias razones por las que un código puede no estar disponible o dejar de ser válido, y conocerlas ayuda a evitar frustraciones durante el proceso de canje.
La principal causa de error es la caducidad: la mayoría de estos códigos tienen una duración de entre 12 y 24 horas, o se desactivan cuando se alcanza un número máximo de canjes. Por lo tanto, es recomendable utilizarlos lo antes posible tras su publicación.
Otra razón frecuente es la restricción regional. Algunas recompensas solo están disponibles para usuarios de ciertas regiones, lo que implica que el código puede ser inválido en algunos países o servidores.
Los errores al ingresar el código, como confundir letras y números o escribir menos de 12 caracteres, también pueden provocar que el sistema rechace el canje. Finalmente, si un código ya fue utilizado previamente en la cuenta, no podrá volver a emplearse.