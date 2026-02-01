Tecno

Códigos Free Fire para hoy 1 de febrero: cómo canjearlos y qué recompensas entregan

La colaboración con Jujutsu Kaisen incluye skins de personajes como Itadori, Gojo, Megumi y Nobara

Guardar
Free Fire publica cada día
Free Fire publica cada día códigos gratuitos que ofrecen recompensas exclusivas como skins, diamantes y emotes para sus jugadores. (Foto: Garena)

Cada día, Free Fire da la oportunidad de descargar contenido de manera gratuita a través de una serie de códigos que se renuevan y entregan diferentes recompensas.

Para este domingo 1 de febrero de 2026 traemos la lista actualizada para acceder a estos premios, que van desde skins hasta objetos temáticos de la colaboración con Jujutsu Kaisen.

Códigos de Free Fire para hoy domingo 1 de febrero de 2026

Cada jornada, el equipo de Garena publica un conjunto renovado de códigos que pueden utilizarse para desbloquear diferentes objetos dentro del juego. La vigencia de estos códigos es de apenas 24 horas o hasta que se alcance el límite máximo de canjes, por lo que es fundamental utilizarlos lo antes posible para no perder la oportunidad.

En la lista de hoy, destacan códigos que liberan recompensas ligadas a la colaboración con Jujutsu Kaisen, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de obtener skins inspiradas en personajes como Itadori, Gojo, Megumi y Nobara. Además, se incluyen códigos estándar que otorgan otros objetos codiciados como diamantes, emotes y cajas de botín.

Las recompensas por canjear códigos
Las recompensas por canjear códigos de Free Fire varían según la región y pueden incluir cajas sorpresa, fragmentos de personajes y tickets para sorteos. (Garena)

A continuación, se presenta el listado completo de códigos activos para este domingo:

  • F8YC4TN6VKQ9 
  • ZZATXB24QES8 
  • FG4TY7NQFV9S 
  • XN7TP5RM3K49 
  • FFBD24JANRTG 
  • HFNSJ6W74Z48 
  • FF4MTXQPFDZ9 
  • V44ZX8Y7GJ52 
  • NRFFQ2CKFDZ9 
  • U8S47JGJH5MG 
  • FCSP9XQ2TNZK 
  • ZRW3J4N8VX56 
  • FF9MJ31CXKRG 
  • XF4SWKCH6KY4 
  • XZDJZE25WEFJJ 
  • FFUMCPSJ99S3 
  • FFJYBGD8H1H4
  • FF7MUY4ME6SC 
  • BR43FMAPYEZZ 
  • ZZZ76NT3PDSH 
  • FFPURTQPFDZ9 
  • 4ST1ZTBZBRP69 
  • FFW2Y7NQFV9S 
  • FFMC2SJLKXSB 
  • F7FGYJUR76JHK 
  • D6F8G1L3M7R9Y 
  • Y9X5K1H4C6PBN 
  • P9O1I2U3Y4T5R7 
  • 4N8M2XL9R1HK 
  • WD2ATK3ZE55 
  • HFNSJ6W74ZK8 
  • RD3TZK7WME65 
  • V44ZX8Y7GJH52 
  • ZRW3J4N8VRX56 
  • TFX9J3Z2RP6GH4 
  • VNY3MQWNKEGU 
  • U8S47JGJH5MGT

Es imprescindible copiarlos exactamente como aparecen para evitar errores al canjearlos.

Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire

El procedimiento para canjear los códigos de Free Fire es accesible y rápido, pero requiere seguir algunos pasos con precisión para recibir las recompensas en la cuenta personal del juego.

  1. Acceder al portal oficial de recompensas de Garena en la siguiente dirección: reward.ff.garena.com.
  2. Iniciar sesión con la cuenta de Free Fire. Se pueden emplear diversas opciones de acceso, como Facebook, Google, VK, X o Apple.
  3. Copiar y pegar uno de los códigos promocionales en el campo designado para ello.
  4. Confirmar el canje y esperar la notificación de validación.
Los códigos de Free Fire
Los códigos de Free Fire tienen una vigencia máxima de 24 horas o hasta alcanzar el límite de canjes, por lo que es esencial utilizarlos rápido. (Garena)

Las recompensas no se entregan de forma instantánea, sino que suelen llegar al buzón del juego en un plazo de hasta 24 horas. Es importante tener en cuenta que las cuentas de invitado no están habilitadas para canjear estos códigos, por lo que es indispensable contar con una cuenta vinculada al sistema.

Qué recompensas se pueden obtener al canjear los códigos

Las recompensas disponibles varían según la región y el código utilizado, pero en general, los jugadores pueden recibir skins de armas, tickets para sorteos, cajas sorpresa, oro, fragmentos de personajes, diamantes y emotes exclusivos.

La colaboración actual con Jujutsu Kaisen ha añadido un atractivo especial, ya que permite acceder a skins de personajes emblemáticos del anime directamente en el universo de Free Fire. Estos objetos cosméticos no solo modifican la apariencia de los personajes, sino que también otorgan un elemento de personalización único para quienes consiguen canjear los códigos a tiempo.

En algunos casos, las recompensas pueden incluir elementos como cajas de botín que otorgan premios aleatorios, aumentando así la expectativa y el interés entre los jugadores.

La colaboración entre Free Fire
La colaboración entre Free Fire y Jujutsu Kaisen incluye skins de personajes como Itadori, Gojo, Megumi y Nobara disponibles mediante códigos activos. (Play Store)

Motivos por los que un código puede dejar de funcionar

No todos los códigos entregados por Garena funcionan indefinidamente. Existen varias razones por las que un código puede no estar disponible o dejar de ser válido, y conocerlas ayuda a evitar frustraciones durante el proceso de canje.

La principal causa de error es la caducidad: la mayoría de estos códigos tienen una duración de entre 12 y 24 horas, o se desactivan cuando se alcanza un número máximo de canjes. Por lo tanto, es recomendable utilizarlos lo antes posible tras su publicación.

Otra razón frecuente es la restricción regional. Algunas recompensas solo están disponibles para usuarios de ciertas regiones, lo que implica que el código puede ser inválido en algunos países o servidores.

Los errores al ingresar el código, como confundir letras y números o escribir menos de 12 caracteres, también pueden provocar que el sistema rechace el canje. Finalmente, si un código ya fue utilizado previamente en la cuenta, no podrá volver a emplearse.

Temas Relacionados

Free FireGarenaAndroidCelularesjuegos de celularesJujutsu KaisenTecnología-noticiasVideojuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Ranking de tendencias en YouTube Argentina: los 10 videos más reproducidos

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para compartirse videos de una fiesta a la que habían asistido

Ranking de tendencias en YouTube

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Nuevos artistas y canciones han entrado en el top de los clips más vistos en la plataforma de videos más famosa del mundo

Lista de los 10 videos

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube Chile

Tal es la popularidad de la plataforma de YouTube que se trata del segundo sitio más buscado sólo detrás del propio Google

Lista de los 10 videos

YouTube en España: la lista de los 10 videos en tendencia este sábado

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que se consume contenido audiovisual y ha funcionado como un trampolín para los artistas

YouTube en España: la lista

Así puedes liberar espacio en Google Fotos sin borrar imágenes

La aplicación ofrece una herramienta para comprimir fotos y videos, lo que permite aplazar la necesidad de pagar a Google por más espacio

Así puedes liberar espacio en
DEPORTES
La jugada increíble que protagonizaron

La jugada increíble que protagonizaron Alcaraz y Djokovic en la final del Australian Open: “El punto del campeonato”

La respuesta de Javier Mascherano cuando le preguntaron si Messi va a jugar el Mundial 2026

La desgarradora despedida de la esposa del fisicoculturista Jason Lowe tras su repentina muerte a los 38 años

El piloto más insólito de la F1: de la tribuna a celebrar su cumpleaños en un GP corriendo con Schumacher y Alonso

Fue multicampeón con Independiente, jugó con Bochini y Maradona y hoy trabaja en un bar en su pueblo natal

TELESHOW
Sofí Morandi se prepara para

Sofí Morandi se prepara para un nuevo desafío en su carrera: “Siempre soñé con hacer esta obra”

En busca del sexo perdido: la comedia que conquista la calle Corrientes con una actriz que se reinventa “en su doble vida”

Noelia Marzol recordó el día en que su esposo canceló su boda 24 horas antes de la ceremonia: “Tenía una ira tremenda”

Mirtha Legrand se emocionó al cerrar su ciclo en Mar del Plata y agradeció el cariño de la gente: “Me da pena irme”

El sensual video de Sofía La Reini Gonet que causó furor en redes sociales: “Nueva era”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán declaró

El régimen de Irán declaró a los ejércitos europeos “grupos terroristas” tras la calificación de la UE a la Guardia Revolucionaria

Científicos uruguayos estudian bacterias del Estadio Centenario para reparar fisuras de forma ecológica

Elecciones en Costa Rica: la población va a las urnas con la candidata oficialista como la gran favorita

El crimen organizado está detrás de la devastación de la Amazonía

Cómo el régimen cubano revendió gran parte del petróleo importado para financiar su maquinaria de represión