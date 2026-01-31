Epic Games ofrece gratis este juego de conducción solo para celular y por tiempo limitado

El juego es gratuito por tiempo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games ofrece de manera totalmente gratuita el juego Faily Brakes 2 para celulares hasta el 5 de febrero. Este título es un divertido y caótico juego de conducción, donde el reto consiste en descender a toda velocidad sin frenos.

Los jugadores deberán esquivar árboles, trenes, rocas, circular en sentido contrario, saltar por rampas, recoger munición y ganar monedas, todo mientras la policía los persigue de cerca.

Las rutas cambian constantemente, pasando de autopistas llenas de tráfico a caminos sinuosos, repletos de obstáculos, enemigos y peligros. El objetivo es avanzar lo máximo posible antes de perder el control, disfrutando de saltos espectaculares y choques en un entorno de estilo minimalista.

Faily Brakes 2 es un juego de conducción que desafía a los usuarios a romper las reglas. (Epic Games)

Cómo descargar Faily Brakes 2 gratis en el celular

Para descargar Faily Brakes 2 gratis desde Epic Games en tu celular, sigue estos pasos:

Accede a la Epic Games Store desde el navegador de tu celular o desde la app de Epic Games, si la tienes instalada. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games o crea una si aún no tienes. Busca “Faily Brakes 2″ en la tienda. Selecciona el juego y selecciona en Obtener para añadirlo gratis a tu biblioteca. Sigue las instrucciones para completar la adquisición. Si el juego está disponible para dispositivos móviles a través de Epic, recibirás la opción de descargarlo directamente o a través de la app correspondiente.

Asegúrate de realizar este proceso antes del 5 de febrero para aprovechar la promoción gratuita.

Epic Games cuenta con varios juegos en descuento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué videojuegos están en descuento en Epic Games Store

Además del juego gratuito, Epic Games Store tiene descuentos en algunos títulos como:

Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition: 10%

Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition: 90%

Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition: 35%

Overcooked! 2 – Gourmet Edition: 80%

Mount & Blade II: Bannerlord: 50%

MotoGP21: 85%

HOT WHEELS UNLEASHED: 85%

The Sinking City Remastered – Deluxe Edition: 80%

Sherlock Holmes The Awakened – Deluxe Edition: 85%

Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe Edition: 50%

Tropico 6 - El Prez Edition: 65%

HOT WHEELS UNLEASHED™ - Game of the Year Edition: 85%

Dead by Daylight: Tokyo Ghoul Edition: 50%

The Talos Principle 2: 70%

Planet Alpha - Deluxe Edition: 70%

Two Point Campus: 85%

Blasphemous 2 - Complete Sacrament Edition: 50%

Railway Empire 2 - Deluxe Edition: 45%

Lethal Honor - Order of the Apocalypse: 20%

Sonic Frontiers: 70%

Hay títulos de todos los géneros en descuento. (Epic Games)

Weird West: Definitive Edition: 85%

Sonic Colors: Ultimate: 70%

Dead by Daylight: Gold Edition: 50%

Oddsparks: An Automation Adventure – Deluxe Edition: 25%

Sherlock Holmes The Awakened – Premium Edition: 85%

Terra Nil: 60%

Trek to Yomi: 75%

Sonic X Shadow Generations Digital Deluxe Edition: 50%

Tattoo Tycoon: 20%

Cómo acceder a los videojuegos en descuento

Para aprovechar los videojuegos en oferta en Epic Games, primero debes ingresar a la tienda digital desde su sitio web o la aplicación oficial. Dentro de la plataforma, dirígete a la sección de ofertas, donde se muestran los títulos disponibles con descuento.

Hay diversos títulos de Sonic que están en descuentos. (Epic Games)

Al elegir un juego, haz clic en ‘Comprar’ para añadirlo al carrito y completa la compra con tu método de pago favorito.

Es importante verificar el periodo de vigencia de cada promoción, ya que suelen ser temporales. Además, necesitas crear una cuenta en Epic Games para poder descargar y jugar los títulos que adquieras.

Epic Games estrena app en Android

Epic Games lanzó una aplicación móvil con su mismo nombre, disponible globalmente en la Play Store para dispositivos Android.

Esta app no permite jugar títulos como Fortnite, pero ofrece funciones para interactuar con otros usuarios y opciones de seguridad para proteger la cuenta y el progreso en los juegos de la compañía.

La aplicación puede descargarse tanto en Android como en iPhone a través de la App Store. Es importante no confundirla con la Epic Games Store, que es la plataforma para comprar, descargar y ejecutar videojuegos, la cual solo se instala desde el sitio web oficial de Epic Games y no desde tiendas de aplicaciones.