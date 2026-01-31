Streamer gastó USD 160.000 para crear videojuego: ya recuperó el dinero e invertirá todo en su nuevo proyecto

Yoshinama invirtió USD 160.000 de su propio dinero para desarrollar y lanzar Mamon King, su primer videojuego. (Composición Infobae)

El desarrollo de videojuegos suele estar dominado por grandes estudios y presupuestos millonarios, pero la historia de Yoshinama, un streamer japonés, demuestra que la pasión y la perseverancia pueden igualar la balanza.

El 11 de diciembre de 2025, Yoshinama lanzó Mamon King, un título independiente que financió personalmente con USD 160.000. Contra todo pronóstico, el juego alcanzó el éxito comercial en tiempo récord y el creador ya anunció que invertirá todas las ganancias en su próxima aventura.

Mamon King: la apuesta personal que se convirtió en éxito

Crear un videojuego es un desafío monumental, especialmente para quienes carecen de respaldo financiero o experiencia previa en grandes producciones. En este contexto, Yoshinama decidió arriesgar sus propios ahorros para cumplir el sueño de lanzar su propio juego de rol, inspirado en la franquicia Monster Rancher.

El juego vendió 60.000 copias en diez días y superó las 80.000 unidades en su primer mes en el mercado independiente. (Steam)

A pesar de los obstáculos y la incertidumbre, el streamer contó con el apoyo de la editora LiTMUS, aunque la mayor parte del desarrollo —desde las mecánicas hasta el diseño— recayó sobre sus hombros y su inversión.

Antes del lanzamiento, Yoshinama afirmó que el resultado comercial no era su principal preocupación, ya que su meta era materializar una idea personal.

Sin embargo, Mamon King logró captar la atención de la comunidad de jugadores, obteniendo un 90% de reseñas positivas en Steam y vendiendo 60.000 copias en sus primeros diez días. En apenas un mes, las ventas superaron las 80.000 unidades, una cifra significativa dentro del mercado independiente.

Mamon King obtuvo un 90% de reseñas positivas en Steam, según los datos de la plataforma y la recepción de la comunidad. (Steam)

El desempeño financiero fue suficiente para recuperar la inversión de USD 160.000 en poco más de un mes, lo que significa que cualquier venta posterior representa ganancias netas para el creador. Este logro resulta aún más relevante al considerar las limitaciones habituales de los desarrolladores independientes frente a la competencia de los grandes estudios.

Un futuro dedicado a los videojuegos

Tras confirmar el éxito de Mamon King, Yoshinama compartió con sus seguidores que ya piensa en el futuro. En un video reciente publicado en su canal de YouTube, el streamer anunció que todas las ganancias obtenidas de su primer juego serán reinvertidas en el desarrollo de su próximo proyecto. La motivación es clara: “Mientras tenga dinero, quiero crear juegos hasta que me muera”, declaró ante su audiencia.

El nuevo videojuego comenzará su desarrollo en aproximadamente un año y medio, y el anuncio oficial se realizará dentro de tres años, si todo marcha según lo previsto. Aunque Yoshinama no reveló detalles sobre la temática, sí adelantó que el próximo título será “mucho mejor y más completo” gracias a la experiencia adquirida y la mayor disponibilidad de recursos.

El creador anunció que reinvertirá todas las ganancias de Mamon King en el desarrollo de un nuevo videojuego. La historia de Yoshinama inspira a otros desarr. (Yoshinama/YouTube)

Tampoco está definido si se tratará de una secuela de Mamon King o una obra completamente original. En entrevistas previas, el creador expresó su deseo de continuar la saga en caso de éxito, y reconoció tener numerosas ideas para implementar en una hipotética segunda entrega.

“Si este primer juego tiene mucho éxito, me encantaría hacer Mamon King 2. Sé que es una tontería pensar en esto cuando el primero ni siquiera ha salido y no ha recibido ninguna crítica. Pero las ideas no paran de surgir; hay tantas cosas que no pudimos implementar esta vez que estoy seguro de que lo harían aún más divertido”, confesó.

La historia de Yoshinama y el éxito de Mamon King refuerzan la importancia de la creatividad, la perseverancia y la comunidad en el desarrollo de videojuegos independientes. Su caso inspira a otros creadores a perseguir sus propios proyectos, incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra.

El futuro del streamer japonés ahora está ligado a una nueva producción, y la comunidad gamer espera conocer las próximas ideas de un creador que ya desafió las expectativas del sector.