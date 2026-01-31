Tecno

Los colombianos ya pueden recibir notificaciones de hipertensión en su Apple Watch

La función del dispositivo de Apple busca alertar a los usuarios sobre posibles señales de presión arterial alta

La nueva función del Apple
La nueva función del Apple Watch advierte a los usuarios en Colombia ante indicios de hipertensión detectados durante 30 días de monitoreo.

El Apple Watch incorpora desde hoy notificaciones de hipertensión disponibles en Colombia, lo que permite a los usuarios recibir alertas si el dispositivo detecta indicios de presión arterial alta crónica.

Esta nueva funcionalidad representa un avance relevante para el monitoreo de la salud cardiovascular, especialmente en un país donde la hipertensión es un factor de riesgo importante y muchas veces pasa inadvertida.

La hipertensión, o presión arterial alta, es el principal factor de riesgo modificable para enfermedades graves como infartos, accidentes cerebrovasculares y daños renales.

Según estimaciones internacionales, afecta a unos 1.400 millones de adultos en todo el mundo y, en numerosos casos, se mantiene sin diagnosticar debido a la ausencia de síntomas evidentes. Sumado a esto, muchas personas no asisten regularmente al médico, y el diagnóstico puede pasar desapercibido incluso durante controles médicos si solo se realiza una medición aislada.

La hipertensión es el principal
La hipertensión es el principal factor de riesgo modificable para enfermedades graves como infartos y accidentes cerebrovasculares.

Cómo funcionan las notificaciones de hipertensión en el Apple Watch

La nueva función utiliza el sensor óptico de frecuencia cardiaca del Apple Watch para analizar la respuesta de los vasos sanguíneos a los latidos del corazón. El algoritmo, desarrollado con aprendizaje automático avanzado, trabaja en segundo plano revisando los datos recolectados a lo largo de 30 días. Si detecta patrones consistentes con hipertensión, el usuario recibe una notificación en su reloj.

Esta característica no pretende diagnosticar ni tratar la hipertensión, pero proporciona una señal de alerta que puede motivar al usuario a realizar controles adicionales, modificar hábitos de vida o consultar al médico. El objetivo es reducir el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares graves y duraderos mediante la intervención temprana.

La funcionalidad se apoya en una validación científica rigurosa. Durante su desarrollo, se utilizaron datos de más de 100.000 participantes de estudios internacionales, y su desempeño se comprobó en un estudio clínico con más de 2.000 personas.

Apple estima que, gracias a la amplia base de usuarios del Apple Watch, esta herramienta podría notificar a más de un millón de personas con hipertensión no diagnosticada en el primer año de funcionamiento a nivel global.

Para acceder a la función
Para acceder a la función se requiere un Apple Watch Series 9 o Ultra 2 y un iPhone 11 o posterior con las últimas actualizaciones.

Requisitos, configuración y recomendaciones de uso

Para acceder a las notificaciones de hipertensión, los usuarios en Colombia deben contar con un Apple Watch Series 9 o modelo posterior, o un Apple Watch Ultra 2, ambos con la versión más reciente de watchOS.

Asimismo, es necesario un iPhone 11 o posterior actualizado con la última versión de iOS. La opción de detección de muñeca debe estar activada y el usuario debe tener al menos 22 años, no estar embarazada ni haber sido diagnosticado previamente con hipertensión.

La activación de la funcionalidad es sencilla: desde la app Salud en el iPhone, se debe acceder al perfil, seleccionar la lista de control de salud y activar las notificaciones de hipertensión. El sistema pedirá confirmar la edad y el historial de hipertensión antes de completar la configuración.

Si el Apple Watch emite una notificación, significa que ha identificado patrones relacionados con la hipertensión en los datos cardiacos de los últimos 30 días. Ante esta alerta, se recomienda hablar con un profesional de la salud en la siguiente consulta médica.

Tanto esta como cualquier otra
Tanto esta como cualquier otra función de salud del Apple Watch no reemplaza controles médicos.

También se sugiere registrar la presión arterial durante siete días utilizando un tensiómetro de terceros y compartir los resultados con el médico, siguiendo los lineamientos actuales para el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión.

Es importante recordar que la función no está diseñada para detectar ni tratar otras afecciones, como coágulos, derrames cerebrales, fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca. Además, si el usuario ha registrado un embarazo en la app Salud, la función no estará disponible.

El Apple Watch no detecta infartos. Ante síntomas como dolor o presión en el pecho, se debe contactar a los servicios de emergencia de inmediato.

Con la llegada de esta herramienta a Colombia, Apple refuerza su apuesta por el monitoreo preventivo de la salud y brinda a los usuarios un recurso adicional para identificar de manera temprana una condición frecuente y muchas veces silenciosa.

