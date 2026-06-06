Ucrania atacó arsenales y depósitos de petróleo en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar

Zelensky reportó exitosos ataques ucranianos contra arsenales y depósitos rusos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reportó este sábado exitosos ataques ucranianos en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar que habrían afectado arsenales de la marina enemiga y un depósito de petróleo; y advirtió que todo acto de injusticia contra Ucrania tendrá respuesta.

“Esta guerra tiene que terminar pero el líder ruso quiere seguir peleando. Por eso las acciones ucranianas responden a la agresión”, dijo Zelensky en su cuenta de X.

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“En la noche anterior nuestros drones superaron una distancia de cerca de 1.000 kilómetros hasta la región de San Petesburgo, hasta los arsenales de la marina enemiga y de la base de Kronstadt. También superaron 500 kilómetros hasta la región de Krasnodar y golpearon un depósito de petróleo”, agregó

Zelensky calificó esas acciones como resultados importantes de las fuerzas ucranianas y agradeció a sus soldados por su precisión.

Zelensky reportó exitosos ataques ucranianos en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar (Captura de video)

“Rusia tiene que terminar su guerra y todo ataque a la vida. Cada forma de injusticia tendrá una respuesta justa. Agradezco a nuestros guerreros por su precisión”, escribió.

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Residentes de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, recibieron la orden de no salir de sus casas tras un ataque “a gran escala” con drones ucranianos contra la ciudad la mañana del sábado. El incidente resalta la creciente capacidad de Kiev para atacar en el interior profundo de Rusia, un día después de que el presidente ruso rechazara la propuesta de reunirse con su homólogo ucraniano.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, aconsejó a los residentes no salir y advirtió sobre posibles interrupciones en el servicio de internet móvil, mientras que el gobernador regional, Alexander Drozdenko, informó que 141 drones fueron derribados en la región de Leningrado.

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El mensaje de Zelensky en X

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 376 drones ucranianos.

A pesar de que no se reportaron víctimas de inmediato, el nuevo ataque contra San Petersburgo representa otro golpe para los esfuerzos del presidente ruso, Vladimir Putin, por presentar el conflicto como un evento lejano que no afecta la vida diaria de los rusos.

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Un ataque ucraniano con drones incendió una terminal petrolera en la ciudad y alcanzó una base naval cercana el miércoles, horas antes del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el evento anual de Putin para promover inversiones.

Al hablar en el foro, Putin dijo que Rusia fortalecerá sus defensas antiaéreas para contrarrestar los recientes ataques ucranianos con drones, que han llegado al interior del país y afectado el evento en su ciudad natal.

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El nuevo ataque contra San Petersburgo representa otro golpe para Vladimir Putin (Captura de video)

El viernes, Putin rechazó una propuesta de Zelensky para una reunión cara a cara sobre el conflicto que lleva cuatro años, afirmando que no le ve “sentido”. La carta del jueves, primer mensaje público que Zelensky dirige a Putin desde que Rusia envió tropas a Ucrania en 2022, fue una crítica al liderazgo del mandatario ruso durante 26 años, así como burlas sobre su edad.

Con la línea del frente casi sin cambios debido al uso masivo de drones que dificulta los avances, ambas partes buscan obtener ventaja mediante ataques de largo alcance.

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En Ucrania, una persona murió y tres resultaron heridas durante la noche en la región de Dnipropetrovsk, donde las fuerzas rusas atacaron tres distritos casi 30 veces con drones y artillería, según el jefe regional Oleksandr Hanzha.

En Zaporizhzhia, siete personas requirieron atención médica tras un ataque ruso con drones que provocó un incendio en un estacionamiento, informó el jefe regional Ivan Fedorov.

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Rusia atacó Ucrania durante la noche con 272 drones kamikaze, y las defensas aéreas derribaron 249 de ellos, según la fuerza aérea ucraniana.