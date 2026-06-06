Mundo

Ucrania atacó arsenales y depósitos de petróleo en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar

El presidente Volodimir Zelensky indicó que las acciones de su país responden a la agresión del enemigo. “Rusia tiene que terminar su guerra y todo ataque a la vida. Cada forma de injusticia tendrá una respuesta justa”, indicó

Guardar
Google icon

Zelensky reportó exitosos ataques ucranianos contra arsenales y depósitos rusos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reportó este sábado exitosos ataques ucranianos en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar que habrían afectado arsenales de la marina enemiga y un depósito de petróleo; y advirtió que todo acto de injusticia contra Ucrania tendrá respuesta.

Esta guerra tiene que terminar pero el líder ruso quiere seguir peleando. Por eso las acciones ucranianas responden a la agresión”, dijo Zelensky en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

“En la noche anterior nuestros drones superaron una distancia de cerca de 1.000 kilómetros hasta la región de San Petesburgo, hasta los arsenales de la marina enemiga y de la base de Kronstadt. También superaron 500 kilómetros hasta la región de Krasnodar y golpearon un depósito de petróleo”, agregó

Zelensky calificó esas acciones como resultados importantes de las fuerzas ucranianas y agradeció a sus soldados por su precisión.

Zelensky reportó exitosos ataques ucranianos contra arsenales y depósitos rusos capturas
Zelensky reportó exitosos ataques ucranianos en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar (Captura de video)

Rusia tiene que terminar su guerra y todo ataque a la vida. Cada forma de injusticia tendrá una respuesta justa. Agradezco a nuestros guerreros por su precisión”, escribió.

PUBLICIDAD

Residentes de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, recibieron la orden de no salir de sus casas tras un ataque “a gran escala” con drones ucranianos contra la ciudad la mañana del sábado. El incidente resalta la creciente capacidad de Kiev para atacar en el interior profundo de Rusia, un día después de que el presidente ruso rechazara la propuesta de reunirse con su homólogo ucraniano.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, aconsejó a los residentes no salir y advirtió sobre posibles interrupciones en el servicio de internet móvil, mientras que el gobernador regional, Alexander Drozdenko, informó que 141 drones fueron derribados en la región de Leningrado.

Zelensky reportó exitosos ataques ucranianos contra arsenales y depósitos rusos posteo
El mensaje de Zelensky en X

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 376 drones ucranianos.

A pesar de que no se reportaron víctimas de inmediato, el nuevo ataque contra San Petersburgo representa otro golpe para los esfuerzos del presidente ruso, Vladimir Putin, por presentar el conflicto como un evento lejano que no afecta la vida diaria de los rusos.

Un ataque ucraniano con drones incendió una terminal petrolera en la ciudad y alcanzó una base naval cercana el miércoles, horas antes del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el evento anual de Putin para promover inversiones.

Al hablar en el foro, Putin dijo que Rusia fortalecerá sus defensas antiaéreas para contrarrestar los recientes ataques ucranianos con drones, que han llegado al interior del país y afectado el evento en su ciudad natal.

Zelensky reportó exitosos ataques ucranianos contra arsenales y depósitos rusos capturas
El nuevo ataque contra San Petersburgo representa otro golpe para Vladimir Putin (Captura de video)

El viernes, Putin rechazó una propuesta de Zelensky para una reunión cara a cara sobre el conflicto que lleva cuatro años, afirmando que no le ve “sentido”. La carta del jueves, primer mensaje público que Zelensky dirige a Putin desde que Rusia envió tropas a Ucrania en 2022, fue una crítica al liderazgo del mandatario ruso durante 26 años, así como burlas sobre su edad.

Con la línea del frente casi sin cambios debido al uso masivo de drones que dificulta los avances, ambas partes buscan obtener ventaja mediante ataques de largo alcance.

En Ucrania, una persona murió y tres resultaron heridas durante la noche en la región de Dnipropetrovsk, donde las fuerzas rusas atacaron tres distritos casi 30 veces con drones y artillería, según el jefe regional Oleksandr Hanzha.

En Zaporizhzhia, siete personas requirieron atención médica tras un ataque ruso con drones que provocó un incendio en un estacionamiento, informó el jefe regional Ivan Fedorov.

Rusia atacó Ucrania durante la noche con 272 drones kamikaze, y las defensas aéreas derribaron 249 de ellos, según la fuerza aérea ucraniana.

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaVolodimir ZelenskySan PetersburgoKrasnodarÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos sancionó a Irán con un golpe directo a su red de contrabando de hidrocarburos en la región

El Departamento del Tesoro estadounidense detalló que la red utilizó empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos y China, junto con cuentas bancarias extranjeras, para mover millones de barriles de gas licuado de petróleo

Estados Unidos sancionó a Irán con un golpe directo a su red de contrabando de hidrocarburos en la región

La guerra de Irán y las presiones de Washington descomponen a las milicias proiraníes de Irak

La muerte del ex líder supremo iraní, Ali Khamenei sacudió la estructura de las fuerzas paramilitares, que se quedaron huérfanas del poder organizativo y espiritual que las aunaba

La guerra de Irán y las presiones de Washington descomponen a las milicias proiraníes de Irak

Donald Trump dijo que Irán no acepta un acuerdo de paz para frenar la guerra porque son “fuertes y orgullosos”

El presidente estadounidense afirmó que el régimen islámico no tiene otra opción más que dar luz verde al tratado para poner fin al conflicto en Medio Oriente. “Hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer”, precisó al referirse sobre el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán

Donald Trump dijo que Irán no acepta un acuerdo de paz para frenar la guerra porque son “fuertes y orgullosos”

Una delegación del grupo terrorista Hamas viajó a Egipto y buscará evitar su desarme en una nueva ronda de negociaciones

Los enviados se reunirán con funcionarios y mediadores egipcios “con el objetivo de completar la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Una delegación del grupo terrorista Hamas viajó a Egipto y buscará evitar su desarme en una nueva ronda de negociaciones

El dictador Kim Jong-un, a bordo del destructor Kang Kon, exigió acelerar el desarrollo de armas nucleares para su Armada

En la antesala a la visita del líder chino Xi Jinping a Pyongyang, el líder del régimen norcoreano prometió expandir “a un ritmo exponencial” las fuerzas atómicos del país para ampliar el alcance y las capacidades de “ataque preventivo” del Ejército

El dictador Kim Jong-un, a bordo del destructor Kang Kon, exigió acelerar el desarrollo de armas nucleares para su Armada
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alcaldía Cuajimalpa retira más de 460 toneladas de residuos tras histórica granizada

Alcaldía Cuajimalpa retira más de 460 toneladas de residuos tras histórica granizada

El jefe de Netflix asegura que no seguirán colaborando con directores que quieran estrenar en cines: “Ya lo tenemos asumido”

“Ponen en riesgo vidas”: Dilian Francisca Toro condena hostigamiento contra buque hospital

Visita del papa a Madrid, en directo | León XIV dice que “el papa es de todos los equipos” pero Prevost es “del Real Madrid”

Sean Penn explica por qué ya no acude a galas de premios, ni siquiera los Oscar: “Es algo que te deja sin ánimos”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo se coordinó una contranarrativa para desviar la investigación del magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador

Cómo se coordinó una contranarrativa para desviar la investigación del magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador

Estados Unidos sancionó a Irán con un golpe directo a su red de contrabando de hidrocarburos en la región

La guerra de Irán y las presiones de Washington descomponen a las milicias proiraníes de Irak

Donald Trump dijo que Irán no acepta un acuerdo de paz para frenar la guerra porque son “fuertes y orgullosos”

Raúl Castro reapareció en público en un acto político en La Habana tras las sanciones de EEUU a sus familiares y al dictador Miguel Díaz-Canel

ENTRETENIMIENTO

El jefe de Netflix asegura que no seguirán colaborando con directores que quieran estrenar en cines: “Ya lo tenemos asumido”

El jefe de Netflix asegura que no seguirán colaborando con directores que quieran estrenar en cines: “Ya lo tenemos asumido”

Sean Penn explica por qué ya no acude a galas de premios, ni siquiera los Oscar: “Es algo que te deja sin ánimos”

Hugh Jackman admitió una rabia interna y explicó por qué Wolverine se volvió su forma de canalizarla

Pink reveló cómo vive las acrobacias aéreas que hará en los premios Tony: “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”

El capítulo final de Fleetwood Mac: qué pasó con cada uno de los integrantes